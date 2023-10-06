萬聖節好去處｜怨靈鬼校/鬼混市集/怪誕餐10大推介 人均$108起

萬聖節好去處2023！每年萬聖節都一定要與一大班朋友去主題樂園玩鬼屋「嚇餐飽」才夠過癮！記者這次整合了萬聖節7個好去處，除了兩大主題樂園的萬聖節慶典，還有萬聖節主題的狂歡派對以及餐飲美食，絕對可感受到極致的萬聖節氣氛，最平人均更只需HKD$108！



萬聖節好去處【1】海洋公園哈囉喂全園祭

海洋公園哈囉喂全園祭2023以鬼校輪迴為主題，呈獻鬼怪三重奏的「怨靈鬼校」、「妖怪の森」、「咒偶2」和恐怖三重奏的 ｢怨靈異域」、「壹捌靈研究所」、「異度空間」共6間鬼屋，哈囉喂鬼怪三重奏門票可進入3間鬼屋各一次。此外，海洋公園更有不少打卡熱點及遊戲攤位，包括「哈囉喂大匯演」、「暗黑嘉年華」、「搗蛋糖果派對」等狂歡活動，讓你可以完全地感受哈囉喂帶來的驚嚇與驚喜！

哈囉喂鬼怪三重奏門票

門票優惠：HKD$272（原價：HKD$280）

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開賣日期：即日至10月28日

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萬聖節好去處【2】海洋公園鬼馬水上南瓜祭

海洋公園水上樂園推出鬼馬水上南瓜祭，水上樂園化身成嘩鬼聖地，瘋狂南瓜遍佈樂園讓你可以瘋狂打卡、瘋狂尖叫！除了有「嘩鬼攤位遊戲」及「TRICK OR TREAT!」巨型扭蛋機，更有「瘋狂南瓜漂流之旅」及「吹氣南瓜波波池」任玩！濕身過後就有「哈囉喂」水上電影節為你帶來連場搞鬼好戲，讓你可以盡情投入狂歡！

海洋公園鬼馬水上南瓜祭

門票優惠：HKD$560

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萬聖節好去處【3】香港迪士尼樂園萬聖節惡人狂野舞會

香港迪士尼樂園萬聖節由迪士尼惡人帶領萬聖潮流，一起進入惡人世界！今年迪士尼迎來全新萬聖節活動「惡人大宅舞會」，以經典惡人庫伊拉為主角的時尚狂野音樂派對！萬聖節限定歌舞劇「惡人舞動迪士尼」則由小魚仙邪惡女巫烏蘇拉帶領，以魔性的笑聲與歌聲嚇你一驚！此外，迪士尼樂園更有萬聖節限定的「米奇Halloween玩轉大街派對」、「『萬』遊 Trick-or-Treat」、「派對惡人谷」等打卡位及巡遊，萬勿錯過！

此外，《魔雪奇緣》主題園區亦將於11月20日正式開幕，想開幕當日立即入園，就要趁早買門票！購票時於01空間輸入推廣碼【DISNEY86】，即可獨享低至官方原價的86折優惠！

香港迪士尼樂園惡人主題萬聖節活動

門票優惠：HKD$574（原價：HKD$639）

開賣日期：即日至12月5日

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萬聖節好去處【4】香港迪士尼樂園河景餐廳 - 阿Jack怪誕大餐

香港迪士尼樂園河景餐廳因應萬聖節推出阿Jack怪誕大餐，餐廳以《怪誕城之夜》主題佈置，阿Jack與莎莉更會於餐廳舞台登場，與大家近距離接觸！享用款款賣相怪誕的晚餐菜式。菜式除了擁有視覺享受以外，更會衝擊你的味蕾！生命魔藥（飲品）、粟米青豆凍湯配帶子、萬聖節美食拼盤、驚嚇朱古力球等怪誕又別致的菜式款款出色！大餐更可加購兒童餐，非常貼心！

香港迪士尼樂園河景餐廳 - 阿Jack怪誕大餐（2位用）

門票優惠：HKD$794（原價：HKD$796）

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開賣日期：即日至10月24日

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萬聖節好去處【5】香港樂高探索中心 - 小魔怪狂歡派對

香港樂高探索中心今年舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛！家長可以帶同自家「小魔怪」參與LEGOLAND呈獻的「小魔怪追逐戰」4D動感體驗、創意工作坊、「BRICK OR TREAT」拼砌樂高小南瓜等，更可以與巨型樂高南瓜打卡！除了萬聖節限定活動外，LEGOLAND更有古堡歷險、迷你天地、城市歷奇、樂高賽車場等娛樂設施，讓你一次玩個夠！

香港樂高探索中心 - 小魔怪狂歡派對

門票優惠：HKD$240

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萬聖節好去處【6】GO Museum恐懼樂園 + 雍雅山房晚餐

GO Museum為沉浸式科幻藝術打卡展覽館，因應萬聖節推出Fear Paradise 恐懼樂園主題，展開層次豐富的恐懼體驗！進入鬼魅世界被360度的鬼怪光影環繞猶如走入迷宮、充滿恐懼感的神秘通道隨時被人嚇破膽，讓人又怕又期待！被人嚇完一餐肯定肚餓，享用雍雅山房懷舊紅燒乳鴿套餐精選晚餐醫肚就最好不過！野菌忌廉湯、秘製紅燒炸乳鴿、瑤柱蛋白炒飯等精緻美食超吸引，配上絕美城市景色渡過美好的晚上！

GO Museum 恐懼樂園 + 雍雅山房晚餐（2人套票）

套票優惠：HKD$724（原價：HKD$1072）

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萬聖節好去處【7】《鬼滅之刃全集中展》香港站送福袋

講起鬼怪，當然不得不提鬼滅之刃！亞洲巡迴第四站《鬼滅之刃全集中展》香港站登陸尖沙咀iSQUARE，展覽包括囚禁著鬼怪的藤襲山、鬼殺隊總部、體驗群鬼嚇人的鬼之間、無限列車等展區，打卡able之餘更能讓你身歷其境，感受鬼殺隊與鬼的英勇戰鬥史！此外，10月23日起至11月12日的場次即送總值超過HKD$100的福袋！（限量200份，送完即止）

《鬼滅之刃全集中展》香港站

門票優惠：HKD$108（優惠票）、HKD$128（單人票）

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開賣日期：即日起至11月26日（10月23至11月12日之場次送限定福袋）

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萬聖節好去處【8】港鬼故《七門教》慶典之禁境

港鬼故呈獻《七門教》慶典，聲稱有全港最驚嚇的鬼屋，膽小者慎入！鬼屋邪教地牢將回溯到80年代香港，心寒場景佈置以及逼真的特技化妝將讓你身臨其境地探索陰森神秘的《七門教》！除了鬼屋，更可以欣賞邪門藝術展、七門黑魔法、生物魔宴展覽、傳教音樂騷（只限萬聖節慶典門票）、鬼混市集等驚慄又神秘的活動！

港鬼故《七門教》慶典之禁境

門票優惠（十月祟拜門票）：HKD$334（原價：HKD$388）

門票優惠（萬聖節慶典門票）：HKD$510（原價：HKD$588）

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萬聖節好去處【9】《鬼域結界 西貢公立學校》

由 Mental Bread@港式情侶全力製作《鬼域結界 西貢公立學校》將於今年十月同大家過一個恐怖港式萬聖節！在古蹟學校的鬼屋結合互動式劇場及解謎元素，與惡鬼近距離對峙互動，找出方法超渡怨靈，逃出鬼校！鬼屋由真實古蹟學校改造而成，更要以任務形式參與和拼湊出整個驚慄故事，恐怖氛圍倍增！

《鬼域結界 西貢公立學校》

門票優惠：HKD$380（學生票）、HKD$420（成人票）

門票優惠（*適用於10月27/30/31）：HKD$440（學生票；10月14/15/21/22日的22:30-00:30場次亦適用）、HKD$480（成人票）

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