網店買大閘蟹中伏！買40隻全發黑臭霉要丟　店方1個回應焫着網民

大閘蟹季開鑼，愈來愈多人選擇經網店買大閘蟹，某些店甚至提供蒸蟹服務，送上門即食，一條龍夠晒方便。然而，近日有網民分享網購大閘蟹的中伏經驗，怒斥「小XX大閘蟹熟食速遞」，網民買40隻大閘蟹，40隻都是發黑、發臭！無奈要全部丟入垃圾桶，根本不能吃！《香港01》好食玩飛記者翻查大閘蟹關注組，發現在以上店家買入大閘蟹後的中伏個案很多，即睇以下中伏個案了解詳情。



大閘蟹變壞發黑（截圖自「香港大閘蟹關注組」Facebook群組）

網民買大閘蟹中伏疑入黑店！死蟹嚴重不足秤、買40隻全黑臭霉盡丟

Facebook群組「香港大閘蟹關注組」中，不少網民分享網上購蟹的中伏經驗。當中，網店「小XX大閘蟹熟食速遞」老是常出現，被網民多次點名怒斥是「黑店」，直指店方供應不新鮮的死蟹給客人，所出品的熟蟹又霉又臭，十足「 坑渠撈出嚟」般。

網民分享買大閘蟹中伏經驗（截圖自「香港大閘蟹關注組」Facebook群組）

網民分享在「小XX大閘蟹熟食速遞」買入40隻大閘蟹，拆開後狀況非常「恐怖」，全部發霉、發黑，「買40隻掉40隻」，一大陣臭味！根本無法食！並影相及拍片分享到Facebook「香港大閘蟹關注組」。

網民分享買大閘蟹中伏經驗（截圖自「香港大閘蟹關注組」Facebook群組）

同一帖文下，有同樣買大閘蟹卻中伏的苦主也來分享，在「小XX」買大閘蟹，結果買到臭蟹！當中蟹殼腍到好似軟殼蟹，壓完會回復原狀，根本存心賣死蟹。

網店死撐質疑網民翻蒸大閘蟹所致 網民怒斥推卸責任

網民將大閘蟹的照片及影片回傳給「小XX」，要求回收出事的大閘蟹及賠償，然而網店致歉後，僅承諾下次送返「兩隻」或以現金代用券補數，還質疑及反問網民「有否翻蒸大閘蟹？」隨即焫着該名網民並怒斥：「如果你覺得無問題，不用退錢！送返比你！在我面前食幾隻就可以！」

網民指小ＸＸ改名再臨 和兩間伏店小ＸＸ、靚Ｘ廚房疑同一老闆

有資深的「蟹友」在關注組中分享，「小XX大閘蟹熟食速遞」是今年新開的網店，和另兩間伏店「小ＸＸ」、「靚Ｘ廚房」同屬一個老闆。「佢哋年年換名，比人踢爆賣死蟹即改名再賣」。資深「蟹友」還指，兩間小XＸ都是賣死蟹，靚Ｘ廚房就賣不足秤蟹，「條繩就來重過隻蟹」，大家買蟹要小心！

「小XX大閘蟹熟食速遞」被網民指賣死蟹。（截圖自「香港大閘蟹關注組」Facebook群組）