獨家！大閘蟹網店蟹X收錢後失蹤疑詐騙　正牌店證清實教3招防被騙

隨社交平台發達，現流行經網店購買大閘蟹，只需揀好重量及付款，即有新鮮大閘蟹送上家，一步到位好方便。然而，近日《香港01》「好食玩飛」記者便發現有網店「蟹X」疑詐騙，不少苦主付款後「無蟹到」，詢問店家時更即時被Block（封鎖）！為此，記者也親身「放蛇」查詢，結果問到是否涉騙也即時被封，形跡可疑！翻查資料，該涉騙網店名字也與香港老牌大閘蟹店「蟹逅娘娘」相似，日前正牌店已急發聲明證清，並手把手實教記者3招免墜騙案，即睇個案詳情及避雷方法！



（圖片來源：左/《原本以為只是手機掉了》劇照、右/截圖自「香港大閘蟹關注組」Facebook群組）

大閘蟹網店「蟹X」疑騙客人 收錢後即失蹤 記者放蛇詢問也被Block

近日，「香港大閘蟹關注組」Facebook群組湧現大量苦主申訴，指自己幫襯大閘蟹網店「蟹X」中伏受騙，付款後不但無蟹到，還被店家即時被封鎖！

疑涉騙的網店「蟹Ｘ」。（截圖自「蟹Ｘ」官方Facebook）

蟹Ｘ官方Facebook展示大量好評及讚好▼▼▼

苦主於關注組申訴，指蟹X收錢就無影！▼▼▼

為此，記者也「放蛇」嘗試以客人身份私訊蟹X買大閘蟹，初期蟹X還有問必答，清楚到明不同重量的蟹費用，滿10隻包送價、Follow Facebook又加送1隻蟹等，幾乎所有問題都5分鐘內覆到。中段提到付款問題，蟹X指須先過數後送蟹，不接受到付，客人也不能自取等，當記者質疑為何不能到付，蟹X就顯得不耐煩，指自己有過萬follower，大量網民好評，信譽良好。之後，記者分享大閘蟹關注組的苦主截圖予蟹X，問這家店與你有無關系，已發現即時被封鎖，再按入蟹X官方Facebook時，已冒出「此頁面無法顯示」的字樣。

記者放蛇，詢問蟹X有否涉騙即被Block！全文如下▼▼▼

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正牌店「蟹逅娘娘」急發證清 手把手實教3招防被騙

由於蟹X，名字與香港8年正牌大閘蟹店「蟹逅娘娘」相似，為免誤會，蟹逅娘娘日前已急發聲明證清，直指「本店與蟹X無關，請大家唔好搵錯舖頭！」蟹逅娘娘更實教記者3招分享給讀者，助大家免被騙。

（截圖自蟹逅娘娘官方IG）

【1】留意過數Acc

不是每間店都會有到付服務，也有些店會要求客人先落少少訂再依時送蟹。如遇上此類情況，客人可留意過數的收款者名字，如蟹X事件，過數收款人「Zhaxxx Tianxxxx」來自深圳，名字也明顯是大陸拼音字，這種情況就要額外留神。

【2】幫襯持許可證網店

蟹逅娘娘指，大閘蟹詐騙網一般都不會有由食物環境衞生署(食環署)署長准許的「介貝類水產動物（大閘蟹）許可證」，在香港沒有許可證下賣大閘蟹是違法行為。不過，店家提供許可證號碼也不見得是真店，如有可疑，最好再致電食環署熱線（2868 0000）詢問是否真牌才至安心。

【3】正牌店絕不要求客人先付全額後送貨

蟹逅娘娘指一般正牌店絕不會要求客人先付款後送貨，大多是採用到付方式。當大閘蟹送達客人住處，可即時打開檢查品質，滿意後才付款收貨，保障雙方利益。