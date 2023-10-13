網民感概和民兩餸飯愈嚟愈細份！嘆3大原因唔再去：往日感覺不再

和民的食品份量在網上惹爭議！有網民近期在和民點選雙餸飯後，發現份量不似預期，比餐牌上的圖片少，感到「貨不對辦」，事主更直言部份市面的雙餸飯專門店所供應的份量比和民的還要多。有網民有同感，認為和民其他食品近年也有「縮水」。此外，網民亦說出3個近年不再去和民的原因，



網民嘆和民雙餸飯愈嚟愈細份

網上飲食群組「中伏飲食報料區」有近日到和民用膳的組員透露，自己點選「鰻魚牛肉盒子飯」後，發現盒子飯「貨不對辦」。事主表示盒子飯的餸菜份量太少，連白飯也覆蓋不到，與餐牌圖片上充滿餸菜的效果大相徑庭，更形容雙餸飯專門店所供應的餸菜份量，比價格較高的和民還要多。

（截圖來源：FB@中伏飲食報料區）

對此，有同組的組員表示盒子飯內的餸菜份量的確較為少，亦有人覺得該份量不值得讓人付出$99。不過，亦有曾多次到和民用餐的組員表示，對和民提供如此份量的食品不感奇怪，並嘆和民各種食品的份量愈來愈少。

網民3大原因冇再去：往日感覺不再

不少網民其後亦陸續表示和民給予他們的感覺已不復再，在和民用餐時沒有昔日般歡樂，更有網民透露已有多年未再到和民去，主要原因如下：

【1】價錢上漲 份量減少

有網民表示，和民食品的價錢愈來愈高，但份量卻愈來愈少，覺得性價比太低而沒有再去。有網民更控訴和民的沙律與薄餅「大縮水」，現在的薄餅看起來不足6吋大，讓人失望。

（截圖來源：FB@中伏飲食報料區）

【2】款式減少 味道不如昔日

此外，有網民表示和民的食物款式減少，部份美味的菜式不復再而決定不再到訪。另外，也有網民嘆新菜式的味道不如往日，寧願不再光臨。《香港01》「好食玩飛」記者10多年前，喜歡和民具東瀛風味的「和風薄餅」。不過該菜式近5年已沒有再提供，同感可惜。

【3】分店減少

而最後一個原因網民不再去和民用餐，是和民的分店已沒有昔日般多。有網民表示和民的價錢已上升，要在跨區才能到訪的情況下，更加不想去。《香港01》「好食玩飛」記者翻查資料，發現多年來至少有25間和民已結束營業，而目前和民以及衍生品牌——饗和民只有約10間分店，港島區更只餘下2間。