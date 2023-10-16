大閘蟹放題2023｜10大優惠　爆膏大閘蟹任食6折起最平$246/位

大閘蟹優惠2023！每年10至12月都是大閘蟹的當造季節，秋天的大閘蟹是一整年內蟹膏最鮮甜濃郁、蟹肉最肥美豐嫩的時間，識食當然要等到秋天密密食！對於大閘蟹愛好者而言，夢想就是能夠實現大閘蟹自由地有幾多食幾多！如果怕自己不會選、在家中處理麻煩又「論盡」，以下10間提供大閘蟹的放題或網上訂購服務的餐飲選擇就更不能錯過了！



大閘蟹優惠【1】緣味小聚｜大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐

緣味小聚推出150分鐘大閘蟹宴，供應每位三隻爆膏大閘蟹和龍蝦海鮮鍋。龍蝦海鮮鍋含有生猛厚肉龍蝦、法國精選生蠔、韓國鮮飽魚、澳洲M5和牛、西班牙黑毛豬等上等食材，更可加購多款啤酒、果汁汽水無限量任飲！經01空間購票更可享用限量買三送一優惠，快約上親朋好友一起享受盛宴！

緣味小聚｜大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐

放題優惠：HKD$246/位；HKD$984/4位（原價：HKD$328/位）

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大閘蟹優惠【2】春禧小館｜大閘蟹＋90分鐘台式料理任飲任食

春禧小館放題套餐為每位顧客提供四隻大閘蟹之餘，更可以享用無限台灣滷肉飯、鹽酥雞粒、花枝丸米線、黑糖仙草、台式奶茶、冬瓜茶等台式飲品及食品！吃到飽飽滯滯就可以飲用冬瓜鴨腿湯、花旗參雞湯、五指毛桃豬手湯、杏汁豬肺花膠湯等古法燉湯！套餐除了奉送超人氣伴手禮「瘋台味」的土鳳梨酥，頭50位經01空間購票的食客更加送台灣啤酒任飲，讓你吃爆大閘蟹之餘更有快閃台灣的感覺！

春禧小館｜大閘蟹＋90分鐘台式料理任飲任食

放題優惠：HKD$338（原價：HKD$498）

*頭50位顧客落單每位送台灣啤酒任飲價值$58

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大閘蟹優惠【3】三陽泰｜全城至低價時令大閘蟹

有逾30年歷史的老字號「三陽泰」一直深受港人歡迎，專營各式時令蟹種，隻隻蟹肉鮮甜爆膏！經網上訂購大閘蟹可以自選蟹公、蟹乸、重量等，可以按自身需要自由選擇，最平更只需HKD$42/隻，每張訂單均贈送蟹醋/紫蘇葉/黃糖！此外，三陽泰更提供門市自取、自提點取貨及送貨服務，對於各位大閘蟹迷來說非常方便！

三陽泰｜全城至低價時令大閘蟹

訂購優惠：HKD$42起/隻（原價：HKD$70起）

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大閘蟹優惠【4】蟹將軍大閘蟹專門店｜大閘蟹套餐＋爆汁足料蟹粉餃子

蟹將軍大閘蟹專門店於江蘇設有自家的大閘蟹養殖場，採用乾淨的水源及優質的飼料去飼養大閘蟹，所售賣之大閘蟹能夠做到品質上乘、突圍而出、隻隻爆膏！因應大閘蟹當造季節，推出8隻輕量公蟹套餐及8隻輕量乸蟹套餐，想食「重量級」公蟹或乸蟹亦可單購，經01空間訂購8隻或以上的大閘蟹，更加送一份爆汁足料蟹粉餃子！雖然只限自取，但專門店位於荃灣沙咀道，從荃灣西站步行10分鐘內便可抵達，尚算方便！

蟹將軍大閘蟹專門店｜大閘蟹套餐＋爆汁足料蟹粉餃子

訂購優惠：HKD$604/8隻（輕量乸蟹套餐）；HKD$684/8隻（輕量公蟹套餐）

*訂購8隻或以上大閘蟹加送爆汁足料蟹粉餃子（原價：HKD$138）

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大閘蟹優惠【5】香港金域假日酒店 龍苑中菜廳｜華麗「蟹」逅盛宴

香港金域假日酒店內的龍苑中菜廳大廚打造出季節限定的華麗大閘蟹菜譜，精心設計一系列大閘蟹的品味菜式，讓你的味蕾投入蟹鮮滋味！華麗「蟹」逅盛宴包括紫蘇蒸大閘蟹、蟹粉蟹肉海皇燴燕窩、生拆蟹粉小籠包等上等蟹品，亦有花雕蛋白蒸蝦球、黑糖薑茶湯圓等菜色！在時尚氣派的環境下品嘗鮮美大閘蟹，絕對是視覺及味覺的極致享受！

香港金域假日酒店 龍苑中菜廳｜華麗「蟹」逅盛宴

餐飲優惠：HKD$538/位（原價：HKD$778/位）

👉🏻7折優惠訂座

大閘蟹優惠【6】港島海逸君綽酒店 君綽軒｜大閘蟹晚市套餐

港島海逸君綽酒店中菜廳君綽軒推出大閘蟹晚市套餐，包括清蒸江蘇大閘蟹、紅燒蟹粉翅、蟹粉小籠包、蟹肉燴伊麵等以蟹入饌的菜色，亦有蠔皇原隻八頭鮑魚扣海參及脆皮和牛臉兩種上等食材。大閘蟹相對寒涼，酒店亦貼心地提供暖胃散寒的薑茶芝麻湯丸，為大閘蟹盛宴畫上完美句號！

港島海逸君綽酒店 君綽軒｜大閘蟹晚市套餐

餐飲優惠：HKD$836.5/位（原價：HKD$916.5/位）

👉🏻91折優惠訂座

大閘蟹優惠【7】香港九龍東皇冠假日酒店 紫粵軒｜金秋大閘蟹宴

香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒推出金秋大閘蟹宴，每道菜式均以蟹粉或蟹肉入饌，包括脆盞蛋白炒蟹粉伴青瓜海蜇頭、海皇燕窩蟹肉羹、蟹粉蟹肉扒菠菜苗及石鍋蟹粉帶子炒飯！重頭戲當然是大閘蟹，蟹宴包括3隻大閘蟹，更可自選清蒸或以桂花蒸。嘆完蟹宴再喝一杯棗皇薑茶就最適合不過了！

香港九龍東皇冠假日酒店 紫粵軒｜金秋大閘蟹宴

餐飲優惠：HKD$805/位

👉🏻83折優惠訂座

大閘蟹優惠【8】富臨海鮮酒家｜兩小時任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題

富臨海鮮酒家幫大家實現大閘蟹自由，推出大閘蟹、片皮鴨兩小時無上限任食，多款小菜、主食、甜品、指定啤酒、汽水同樣可以任飲任食，更加送蠔皇原隻鮑魚、花膠濃雞湯、生拆蟹粉扒豆苗、菠蘿生炒骨珍味四饌，以及每枱一支白葡萄酒，絕對超值！

富臨海鮮酒家｜兩小時任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題

放題優惠：HKD$528/位（原價：HKD$568/位）

👉🏻83折優惠訂座

大閘蟹優惠【9】陶源酒家｜大閘蟹放題2小時任食

陶源酒家推出大閘蟹放題，可以選擇清蒸、太雕蒸或鹽焗共三種口味，更提供椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、手拍青瓜等合共16款主食及小菜放題，生磨蛋白杏仁茶、楊枝甘露等甜品亦同樣任食！酒家更額外加送鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參、蟹粉扒豆苗，以及花雕熟醉蟹，各位大閘蟹狂熱粉絲絕對不能錯過！九龍灣、觀塘及康城分店更加送妙齡乳鴿半隻，絕對可以吃回本！

陶源酒家｜大閘蟹放題2小時任食

放題優惠：HKD$498/位（星期一至四）；HK$558/位（星期五至日及公眾假期）（原價：HKD$588/位）

👉🏻85折優惠訂座

大閘蟹優惠【10】海景嘉福洲際酒店 Cafe On M｜蟹之盛宴自助餐

今個秋季，海景嘉福洲際酒店 Cafe On M 呈獻多款時令蟹饌，從原隻清蒸大閘蟹、鮮甜多汁的加拿大鱈場蟹腳及膏厚肉肥的麵包蟹，到大閘蟹粉扒龍蝦、大閘蟹粉拌麵、酥炸軟殼蟹牛油果卷、海鮮焗釀蟹蓋等，均以蟹入饌的一系列特色美食，滿足各位「蟹粉」的味覺享受！齋食蟹好「寡」？自助餐亦有港式鴛鴦意大利芝士蛋糕、法式栗子薄烤餅、Jean-Marc 招牌法式橙酒班戟等甜品衝擊你的味蕾！

海景嘉福洲際酒店 Cafe On M｜蟹之盛宴自助餐

放題優惠：HKD$594/位（星期一至四）；HK$645/位（星期五至日）

👉🏻78折優惠訂座