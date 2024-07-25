大排檔推介10間！深水埗/旺角/灣仔/中環　開足24小時/必試戰鬥碗

大排檔推介｜大排檔是香港特色餐飲文化，隨著市區發展近年已買少見少，《香港01》「好食玩飛」記者精選10間香港人氣大排檔，深水埗、旺角、九龍灣、灣仔區、火炭及中環區都有，有間更開足24小時！珍視港式情懷的你不可錯過！



大排檔推介【1】愛文生飯店——黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蜆、椒鹽九肚魚

位於香港九龍深水埗、荔枝角交界的「愛文生飯店」是香港碩果僅存的綠色鐵皮大排檔，開業於1956年，已有近70年歷史，曾是碼頭工人、漁民的聚腳地，現在成為了上班族、朋友聚會的地方，經常出現人頭湧湧的情況。傳統大排檔的名菜黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蜆及椒鹽九肚魚都是這裡的招牌菜，每一道菜都充滿滿滿的鑊氣，就連外國遊客也慕名而來。

愛文生飯店 詳情

地址：深水埗石硤尾街1A-1C號深水埗大廈

電話：2393 9315



大排檔推介【2】盛記——椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹

身處中環鬧市的盛記，已屹立在中環逾50年歷史，是香港為數不多的合法經營大牌檔之一，在下午時分，總會看見行人道上的大排檔坐滿了西裝筆挺的上班族，與懷舊的老店相映成趣。盛記主打各式的風味小炒，例如椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹等。

盛記 詳情

地址：中環士丹利街63號

電話：2541 5678



大排檔推介【3】御膳廚房——避風塘軟殼蟹、黃金炸大腸、秘制炸豬手、霸王雞

位於火炭熟食市場的御膳廚房主打各式各樣的小菜和海鮮，是不少街坊喜歡吃的大排檔。相較於一般大排檔，御膳廚房的空間較大，且有冷氣開放，適合朋友或家庭聚會。推介必吃避風塘軟殼蟹、黃金炸大腸、秘制炸豬手及霸王雞等等。

御膳廚房 詳情

地址：火炭西大排檔W5-6號

電話：2690 0311



大排檔推介【4】醉和里——開足24小時、獲獎大排檔

位於黃大仙冬菇亭的醉和里，是由三家冬菇亭元老「醉記」、「三和」及「利興」合作經營的大排檔，特色是年終無休地開足24小時。餐廳曾獲得中國飯店金馬獎、國際旅客最喜愛的香港大排檔餐飲名店獎及最佳風味特色香港餐飲名店獎等獎項，早上有粥品，下午供應碟頭飯，晚上就供應過百款充滿鑊氣的小炒及打冷美食。

醉和里 詳情

地址：竹園黃大仙下邨正德街熟食亭2號舖

電話：2323 1703



大排檔推介【5】榮發大排檔——開足24小時、獲獎大排檔

榮發大排檔是一間逾35年的老店，也是不少旅遊書推介過的大排檔。榮發大排檔就在廟街的熟食市場，可順道逛逛廟街及感受廟街飲食文化。餐廳主打多款鑊氣小菜及海鮮料理，價格較為平民化，加上份量十足，吸引不少本地人及遊客前往。推介試試蒜蓉蒸開邊蝦、潮州蠔餅、菠蘿咕嚕肉及避風塘炒蟹。

榮發大排檔 詳情

地址︰吳松街臨時熟食小販市場

電話：2690 0311



大排檔推介【6】灣仔東寶小館——招牌風沙雞、蝦多士、戰鬥碗

大排檔「東寶小館」原於北角擁有三十年的歷史，在2022年，店家接到食品環境衞生署的通知，要求突然結業。僥倖的是，在不到兩個月的時間內，老闆已經找到了新的地方，在灣仔重新開業！新店的面積雖然只有舊店的三分之一，但相對而言有更大的彈性。他們保留了所有的菜式，並新增了兩道新菜，包括冷凍鮮魷和冷凍沙白蜆，加上招牌菜「戰鬥碗」也完整搬到了新店，許多食客都大讚味道無變，值得推介。

東寶小館 詳情

地址︰灣仔謝斐道303號凱聯2樓

電話：2880 5224



大排檔推介【7】合興大排檔——韭菜豬紅、薯仔牛柳粒

合興大排檔位於九龍灣啟業村啟業街，開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

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合興大排檔 詳情

地址：九龍灣啟業村啟業街5號熟食亭

電話：2796 7986



大排檔推介【8】妹記大排檔——招牌炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒

食大排檔等於又熱又逼？於旺角及尖沙咀都有分店的妹記大排檔，環境企理又有冷氣，便是怕熱焗的人的不二之選！這兒主打一系列地道小炒，必食原隻脆皮炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒和煎蠔餅等美味小菜，吃香口惹味小菜同時，不忘要歎埋冰涼爽口的戰鬥碗啤酒，絕對是一場美食盛宴！

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妹記大排檔 詳情

地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B號舖

電話：2833 6228



地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場3樓

電話：2721 2123



地址：尖沙咀金巴利道45-47號金巴利廣場地庫

電話：6690 8809



大排檔推介【9】楚撚記大排檔——豬油拌飯、辣酒煮花螺、芫荽皮蛋鯇魚

楚撚記同樣是用餐環境舒服的室內大排檔，共有三間分店，總店在土瓜灣、分店在西環、最大旗艦店則在荃灣，主打一系列鑊氣小炒及撚手小菜！楚撚記小菜款式眾多，當中最出名莫過於豬油拌飯、秘製辣酒煮花螺、香煎自家韭菜粿、香濃南乳粗齋煲、一口脆炸雙重芝士波波及古法生扣蝦籽等等，菜式結合新派及舊派煮法，令人嘗到與別不同的大排檔風味！

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楚撚記大排檔 詳情

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下至1樓

電話：3997 3661



地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D號舖

電話：25151500



地址：西環石塘咀皇后大道西554-560號日富里百好大廈地下1號舖

電話：28781118



大排檔推介【10】陳根記——芒果一口脆、Wasabi蟹籽手撕雞

陳根記是沙田禾輋邨冬菇亭馳名老字號，現已搬遷至石門，新店已轉為室內大排檔，卻不乏大排檔特色，霓虹燈、偽鐵皮天花、懸吊價錢牌，氣氛良好。這兒必食招牌名物「芒果一口脆」，冰凍芒果搭配炸到熱辣辣的忌廉班戟，冰火交融好正！ 另外，Wasabi蟹籽手撕雞都是必食推介，手撕雞鮮嫩，配合些許辛口的Wasabi，好惹味！

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陳根記 詳情

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場2期地下5號舖

電話：2606 1390



（全文完）