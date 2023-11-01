雙11優惠2023合集｜淘寶低至半價／電器幫11折起／Nike低至5折

雙11優惠2023！一年一度大型購物節雙11優惠即將來臨，不少品牌紛紛推出雙11限定超抵優惠，無論是電器、服飾、鞋履、餐飲等通通有折！記者是次整合5個推出雙11優惠的品牌，不少鞋履服飾HKD$200內便可入手，其中電器幫更有過萬件低至11折的電子產品，最平只需HKD$11就可以買到！立即睇文了解詳情！



雙11優惠【1】電器幫｜過萬件產品低至11折

電器幫全店過萬件產品低至11折（圖片來源：電器幫）

電器幫是本地輕電器的網購平台，因應節日推出5個雙11限定優惠，只要於11月1日至11月21日期間登記成為電器幫新會員，即可獲得OK 便利店$5電子現金券，名額首11,111個！

電器幫更推出過萬件低至11折的優惠產品，SONY鏡頭、SWITCH遊戲機、GOPRO運動相機、BOSE、JBL及Ｍarshell喇叭等人氣產品通通有折，氣炸鍋、焗爐等廚房電器、電子產品、電腦產品、美容及個人護理產品等全部都可享滿額即減優惠，購物滿HKD$500即享免運費送到府上，非常方便！

此外，消費滿HKD$1,000更可享額外HKD$50優惠、買滿HKD$2,000即減HKD$100、買滿HKD$4,000勁減HKD$200，折上折絕對是入手好時機！若你成為累積消費金額最高的客戶，更可獲贈海洋公園門票2張！

為了加強購物的刺激興奮感，電器幫更將舉行3場「$11閃購戰」，每日精選產品進行一日限時優惠，每款限量3-10件，產品包括智能電動牙刷、SONY耳機、蒸氣焗爐等高質家電。此外，更有可折疊烹調煮食飯盒、化妝品收納盒等閃購產品以低至$11限量發售！各位記得調好鬧鐘，每日早上10時準時開搶！

電器幫$11閃購戰｜前哨戰

舉行日期： 11月1日至11月9日

活動內容：每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。



電器幫$11閃購戰｜$11閃購日

舉行日期：11月10日至11月11日

活動內容：每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日10款閃購產品以低至$11發售，每款限量3件。



電器幫$11閃購戰｜季後戰

舉行日期：11月12日至11月21日

活動內容：每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。即使錯過咗前段優惠，仍有機會搶購心水產品。



電器幫｜雙11購物戰

優惠日期：2023年11月1日至11月21日

立即搶購👉🏻電器幫

雙11優惠【2】淘寶天貓｜優惠低至半價 新用戶滿¥100減¥50

淘寶天貓雙11是一年一度的購物狂歡節，大部分商品均以全年最低價發售！今年雙11購物狂歡節，淘寶天貓將分階段預售及開售一系列雙11優惠產品，涵蓋潮流服飾、數碼電器、生活美妝等產品，優惠低至半價！

此外，經天貓跨店購物每滿¥300即減¥50，淘寶跨店購物每滿¥200即減¥30，在雙11期間使用PayMe付款更可享滿HKD$300減HKD$30，使用中銀、Aeon信用卡及PPS結帳的用戶亦有滿額即減優惠。新登記成為淘寶用戶，更可享滿¥100減¥50及運費減¥20優惠！清空購物車就要趁現在！

淘寶天貓｜雙十一購物狂歡節

優惠日期：2023年10月24日至11月11日晚上11時59分

立即搶購👉🏻淘寶天貓

雙11優惠【3】NIKE｜逾1600件產品5折起 T恤$90有交易

NIKE雙十一優惠涵蓋超過1600件產品，無論男女服飾、鞋履、童裝、配飾等低至5折！會員買滿3件正價產品更可享額外85折；買滿3件減價鞋類可獲額外7折，買滿3件減價服裝享額外65折！男女子Dunk系列鞋款最平HKD$679入手、拖鞋最平更只需HKD$97、T恤更低至HKD$90，秋冬禦寒裝備折後亦僅HKD$118起！在雙11優惠期間購物滿HKD$1,699更可獲贈Nike裝備收納袋！

按圖即看部分折扣產品：

此外，NIKE亦推出3項11.11限定任務，NIKE會員完成每日任務；進行運動挑戰；進行裝備挑戰均可累積印章，可換領高達HKD$1,150限定獎賞！快把握機會進行衣物換季，入手超值產品！

NIKE｜雙11起跑

優惠日期：2023年10月24日至11月11日晚上11時59分

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雙11優惠【4】PALLADIUM官方網店｜每日快閃優惠4折

PALLADIUM為法國軍靴品牌，為慶祝雙11及官方網上商店隆重開幕的雙重節慶推出重磅優惠！當中包括精選貨品低至6折；買2件即享額外9折；3件額外8折；4件額外7折；11月5日起更有每日快閃優惠，指定貨品限時限量4折，最平HKD$260就買到時尚鞋款！

按圖即看部分折扣產品：

其中官網獨家的REVOLT CHELSEA RANGER高筒厚底鞋顏色百搭又顯瘦，更非常適合秋冬穿著，原價HKD$1090，6折後只需HKD$654，若購買4件產品，更可低至HKD$457入手！此外，購物滿淨值HK$1,000，更可獲贈旅行頸枕一個，不容錯過！

PALLADIUM 官方網上商店｜11.11 SALE

優惠日期：2023年10月24日至11月12日

立即搶購👉🏻PALLADIUM

雙11優惠【5】美麗華集團Mira eShop｜自助餐買一送一

美麗華集團Mira eShop將會帶來「雙11狂歡優惠」，以HK$1,111、加HK$11、11%折扣、甚至買一送一等震撼價，精選多個限量餐飲及體驗，迎接雙11購物節！ 優惠包括 Yamm自助午餐買一送一（HKD$257/位）、自助晚餐買二送二（HKD$443/位），以超低價格享受新鮮黑松露入饌的創意中西佳餚、生蠔、波士頓龍蝦等風味盛宴！

此外，適逢大閘蟹當造季節，翠亨邨亦推出時令大閘蟹燒乳鴿套餐，品嘗江蘇大閘蟹、脆皮燒乳鴿，以及生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉帶子炒飯等美饌，兩位用亦只需HKD$1,111，萬物錯過！翠亨邨亦有推出即食包裝美饌優惠，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券，買三包可享HKD$111加購優惠！

美麗華集團Mira eShop非常有誠意，除了以上優惠，更有法日創意食府WHISK極緻午宴及晚宴買二送二；Supergiant滋味晚宴買一送一；國金軒The Mira京式片皮鴨禮券；中環國金軒秋冬大閘蟹盛宴89折等餐飲體驗優惠，最平只需HKD$155/位，快點約齊朋友齊齊enjoy！

美麗華集團Mira eShop｜雙11狂歡優惠

優惠日期：即日起至11月13日

立即搶購👉🏻美麗華集團 Ｍira eShop