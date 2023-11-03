稻香$238歎燒乳鴿+龍躉+雞煲　牛摩月票任食／麥當勞8杯咖啡$100

飲食優惠｜稻香茶居、牛摩、麥當勞又有新優惠！想食得豐富又慳家要注意了！稻香‧茶居推晚市堂食3寶$238，歎到3款中式精美小菜，紅燒手把BB鴿兩隻、胡椒豬肚雞煲、清蒸珍珠龍躉仔、喜灼海生蝦、穗香一品雞天天新款！此外，麥當勞也推$100享8杯香濃咖啡、番茄濃湯扭扭粉及下午茶優惠等；牛摩也有$999無限任食火鍋放題e-PASS，一個價錢即可在30日內無限任食美國牛肩胛火鍋放題，平均一日$45！即睇優惠詳情！



（圖片來源：稻香官方Facebook）

飲食優惠2023【1】稻香優惠中菜3寶套餐$238

稻香茶居11月優惠之中，最亮眼必定是晚市堂食3寶！由即日起，稻香茶居推出晚市3寶餐，稻香招牌主食、燒味、時蔬，僅需$238！招牌主食包括紅燒手把燒乳鴿兩隻、西洋菜鯪魚球豆腐煲、清蒸龍躉斑、喜灼海生蝦、黑松露滑蛋炒蝦仁、甘香栗子滑雞煲、瑤柱貴妃雞…等，星期一至日，天天新款。

（圖片來源：稻香官方Facebook）

飲稻香茶居晚市堂食3寶$238 詳情

日期︰整個11月適用

供應時間︰每晚17:30-20:30

適用分店：九龍灣宏遠街1號「一號九龍」G01舖



飲食優惠2023【2】麥當勞APP限定 McCafé $100/8杯咖啡套票、下午茶優惠

即日起，新一輪 McCafé 咖啡套票回歸!只需$100 起就能享受8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）及細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte），每杯低至$12.5就歎到，適用於全港逾250間麥當勞餐廳！兩款阿華田系列甜品亦繼續推出優惠，包括「$10 阿華田批」及「$16阿華田麥旋風」！至於早餐及下午茶都有限定優惠，如「蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3」、「下午茶$19魚柳飽配熱港式奶茶」及「下午茶優惠$19 起脆香雞翼（2 件）配飲品」等，只需透過App下載，即可享用以上優惠！

麥當勞APP優惠一覽 ▼ ▼ ▼

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麥當勞 App 第四十四週 VALUE MONDAY 電子優惠券

下載及適用日期：10月30日至11月5日

注：McCafé 咖啡優惠券換購券適用於2023年12月22日或之前使用，每張換購券可於指定時間內換購任何一杯指定咖啡。



飲食優惠2023【3】牛摩$999 包月任食火鍋放題

牛摩近日推出$999無限任食火鍋放題e-PASS特價優惠！平均一日只係$45.4，即可晚晚食任食美國牛肩胛、各式蔬菜、肉丸、甜品及飲品！如嫌唔夠喉，還可加$39升１級食更多款牛，加$156還可食到極品牛小排！重點還免收加一，一經購買，30日有效，激抵！

牛摩包月任食e-PASS優惠一覽 ▼ ▼ ▼

牛摩$999包月任食火鍋放題優惠

適用時間：星期一至五晚上8時後，公眾假期除外

適用分店：將軍澳貿業路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖、荃灣千色匯1期2樓2031號舖

注：e-PASS只限會員本人及於購買分店使用

