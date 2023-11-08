11月生日優惠2023｜25+餐廳有着數！免費酒店自助餐／燒肉／BBQ

11月生日優惠2023！《香港01》好食玩飛記者整合11月生日壽星可享用的逾25項生日餐飲優惠，讓11月生日的朋友大飽口福及過得盡興。提供優惠的餐廳有連鎖食肆、車仔麵檔、燒味餐廳、中菜館、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場、餅店等，部分餐廳請壽星免費用餐！即睇以下詳情。



11月生日優惠一覽

11月生日優惠【1】香港百樂酒店

百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧於Park café享受「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午餐優惠，同行親友都有85折。

「心『花』怒放．海鮮自助晚餐」（圖片來源：香港百樂酒店）

百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168



11月生日優惠【2】九龍東皇冠假日酒店

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話：3983 0388



延伸優惠：香港九龍東皇冠假日酒店｜自助午餐、晚餐、下午茶｜低至81折起 低至半價預訂

11月生日優惠【3】城景國際酒店

供應超過數十款環球美饌，主打生蠔、大蝦、花膠、鱸魚、扇貝等海鮮的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星於生日正日、之前或之後3天內惠顧「花膠．生蠔．海鮮自助晚餐」，可獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

（圖片來源：城景國際酒店）

除此之外，在餐廳出示城景國際官方網頁優惠，更可享有78折優惠，小童、長者與成人的優惠價分別由$288、$368及$398起。

城景國際酒店

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



11月生日優惠【4】半島酒店

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上，可獲贈生日蛋糕1個。

如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

半島酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



11月生日優惠【5】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！如果升級為尊尚會員，還可額外獲得半磅生日蛋糕一個，留意節慶等特別日子並不適用於此優惠計劃。

屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

黃金海岸酒店

地址：新界青山公路——掃管笏段1號

電話：24528448



11月生日優惠【6】香港港麗酒店

香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2023年12月31日，於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括送免費生日蛋糕1個及食品及飲品8折優惠，每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯（2至3位客人惠顧）或精選美酒1瓶（4位或以上客人惠顧）。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日電子優惠券，即可使用生日優惠。

（圖片來源：香港港麗酒店）

香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期：由即日起至2023年12月31日

*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。

*此優惠不適用於9月29日、12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。



11月生日優惠【7】香港維港凱悅尚萃酒店

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出生日優惠，壽星於生日月份惠顧自助餐，即可獲贈750毫升Prosecco氣泡酒乙支（適用於 4 位或以上的成人同行惠顧）；另外，凡於生日當天惠顧的客人，更可額外獲贈1磅裝原個蛋糕1個（適用於6位或以上的成人同行惠顧）。

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

日期：即日起至2023年12月31日



10月生日優惠【8】恆豐酒店

恆豐酒店紅煙窗餐廳推出「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐，供應波士頓龍蝦、香草龍蝦仔、紐西蘭生蠔等，兩位成人或以上惠顧，生日壽星正日以及前後3天均可享有半價優惠及生日甜品1客。

恆豐酒店

日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道222號

供應時間：星期一至日晚上6時至9時

查詢：2732 4611



*須提前訂座並註明享用生日優惠

*請於入座前出示有效之香港身份證正本以享優惠



10月生日優惠【9】The Mira

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日一星期內，與朋友同行惠顧WHISK或Yamm晚餐，可獲贈汽酒及生日蛋糕1個。

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知（適用於惠顧星期一至日之晚餐，包括公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 5樓

查詢：2315 5999



*必須最少1日前預訂，優惠須視乎供應情況而定。

*訂座時說明「Birthday Celebration」，以享優惠。

*優惠不可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。



11月生日優惠【10】中庭

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐，並消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

中庭

地址：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



11月生日優惠【11】富臨飯店

壽星於生日月份惠顧主打鮑魚的富臨飯店，可獲得免費生日壽桃。

（圖片來源：富臨飯店）

地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話：2869 8282

優惠日期：即日至2023年12月31日



11月生日優惠【12】Pizza Hut

Pizza Hut會向所有10月生日的會員派發電子優惠券，普通會員的優惠券面額為$50，而「金會員」的優惠券總面額為$100，更可免費得到拔呼地必勝批1個。

（圖片來源：Pizza Hut）

11月生日優惠【13】Latter Cafe

灣仔咖啡室Latter Cafe有專屬優惠予壽星使用！11月壽星於結帳時出時向店員出示證明文件，再於Instagrame發出標註「@lattercafehk」的限時動態，便可得到全單9折優惠。

Latter Cafe

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間：08:00 - 18:00

電話：2731 2168



11月生日優惠【14】Nina Patisserie

如心酒店集團推出生日優惠，已登記成為CCG Hearts如心賞會員的朋友，可於生日月份獲贈旗下時尚甜點品牌——Nina Patisserie的蛋糕或折扣。突破級會員於生日月份可獲贈指定口味Nina Patisserie 拿破崙蛋糕 （12cm）一個；而熱心級或以上之會員於生日月份購買指定蛋糕。

（圖片來源：KLOOK）

優惠不適用於網上商店及不可與電子優惠券同時使用，需要前往如心酒店集團的指定店舖選購。

Nina Patisserie

優惠適用店舖及能提取蛋糕之店舖可參閱 https://ninapatisserie.com/zh/homepage



11月生日優惠【15】LIFETASTIC

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件，而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意，要在領取前至少3天預訂。

（圖片來源：LIFETASTIC）

LIFETASTIC

分店地址及電話可參閱 https://www.lifetastichk.com/findUs.php



11月生日優惠【16】The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠！於生日月內訂座凡兩位或以上於 The Tiffany Blue Box Cafe 惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費享用一份迷你 Blue Box Cake，以及到全港最大Tiffany & Co. 旗艦店體驗導覽。需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店

日期：即日起至另行通知

*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。



11月生日優惠【17】小鎮雪糕店

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

插上「Duffy與好友」生日小牌的雪糕（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

小鎮雪糕店

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



延伸優惠：香港迪士尼樂園酒店住宿優惠 包自助早餐｜獨家98折｜ 立即預訂

11月生日優惠【18】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

電話 : 3565 4233

時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



11月生日優惠【19】牛氣Nabe Urawa

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。

（圖片來源：牛氣）

牛氣Nabe Urawa

分店地址及電話 https://www.tastegourmet.co/zh_HK/restaurant/6/Nabe-Urawa



11月生日優惠【20】八歌仙

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，當月壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉，再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話：2328 7303

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*加一服務費以原價計算

*優惠適用於當月生日的顧客

*入座前請向職員出示生日證明



11月生日優惠【21】平昌 BBQ Mongkok

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682

優惠日期：即日起至另行通知



11月生日優惠【22】 Suage北海道湯咖哩

成為Suage北海道湯咖哩的會員後，於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。

（圖片來源：FB@我は何しに香港へ？）

Suage北海道湯咖哩

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

電話：2622 2388



11月生日優惠【23】大欖燒烤

大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後，壽星便能獲免費招待。此外，同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，需在使用前一天先預訂。

（圖片來源：大欖燒烤）

此外，於生日正日、前或後7天內惠顧，除上述優惠，更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕，作慶祝之用。

（圖片來源：大欖燒烤）

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811



11月生日優惠【24】龍鼓灘海邊BBQ

位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食。另外，壽星可享代雪蛋糕服務及免費額外蛋糕餐具。

（圖片來源︰龍鼓灘海邊BBQ@Facebook）

生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話：5601 1002



11月生日優惠【25】苪碗麵

位於荃灣的車仔麵店——苪碗麵推出「11月壽星優惠」。11月壽星或其同行者於周一至五12:30 - 14:30期間出示身份證後點選車仔麵達4個餸或以上，自己與同行者將得到10％優惠。此外，壽星更會有免費獲得1份隨機供應款式的小食。

苪碗麵

地址：荃灣荃景圍86號荃灣中心商場1期地下S52號

營業時間： 12:00 - 14:30（周一至五）

電話：2389 3838



11月生日壽星參觀景點、購物都有優惠！

除了上述25間食肆，20多個景點、商店都有給予11月壽星的優惠，當中包括主題公園、戲院、電競館、書店、服裝店、電器店等。詳情可參閱下文：

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