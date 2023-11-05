聖誕市集2023｜赤柱廣場／東薈城／南豐紗廠過百攤位有本地手作

聖誕市集2023｜今次已可外遊，不過留在香港仍有不少精彩活動，如一年一度的聖誕市集，不但可入手本地手作或品牌好物，亦有各式各樣的攤位遊戲、工作坊等，食買玩共治一爐，令人五感同浴歡樂佳節氣氛！今次《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅全港3大必逛聖誕市集，有的臨海，有的規模龐大，有的布置精巧，各具特色，即刻睇睇市集詳情！



赤柱市集聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

聖誕市集2023【1】赤柱市集——澳式暖笠笠聖誕 逾150檔手作攤位

聖誕節一向給大家一個寒冷的印象，可有想過位於南半球的澳洲，會在炎炎夏日中度過？今年聖誕，赤柱廣場一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，特別打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，由12月9日起，一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱舉行，跟大家共度熱辣辣仲夏聖誕！現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。於赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍！

赤柱市集往年盛況。（圖片來源：赤柱廣場官方）

此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置，今個聖誕不妨脫下禦寒大褸，穿上輕爽的T恤，與親友們到赤柱廣場共度驚喜滿分的假期！

赤柱市集「Chillmas by the Sea」聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

點擊睇往年聖誕手作市集盛況🎅🎄👇

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赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕市集2023【2】東薈城名店倉——比利時主題戶外市集

東薈城名店倉的戶外市集向來大受歡迎！今年更以比利時聖誕市集為題，場內設多個主題互動裝置及戶外打卡位，為大家帶來媲美歐洲般的歡樂氣氛！此外，屆時將設有逾40個特色攤檔，可入手逾百款聖誕主題精品、手工藝品及咖啡烘焙等，選擇多多。

東薈城名店倉「戶外聖誕市集2023」。（圖片來源：東薈城名店倉）

東薈城名店倉「戶外聖誕市集2023」

日期：2023年12月8至10日、22至26日

時間：下午1時至下午8時

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場（室外）



聖誕市集2023【3】南豐紗廠——「你的聖誕厚禮」逾200攤位市集 x cheeky cheeky 厚面子

南豐紗廠Marketoo攤位市集今次與本地插畫家cheeky cheeky 厚面子聯乘，於南豐紗廠舉辦大型聖誕市集!！屆時場內會有超過200個本地手作設計及品牌攤位，供大家入手限定的聖誕精品及手作，同場更設各式各樣的聖誕工作坊，活動多籮籮夠豐富！

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集。（圖片來源：南豐紗廠Marketoo）

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集

日期：2022年12月23至26日

時間：下午1時至下午7時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓空間 & M樓室內The Annex

