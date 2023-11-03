聖誕好去處2023懶人包！必去AIA嘉年華！市集／燈海／打卡好去處

聖誕好去處2023推介！聖誕節快到了，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了多個本港的聖誕活動，方便大家計劃到哪裡慶節！作為防疫措施解除後的首個聖誕，大家終於可以脫下口罩跟炫美的燈飾合照、到聖誕嘉年華會大玩機動遊戲，亦可以於聖誕小鎮購物、在餐廳享受聖誕大餐。即睇聖誕好去處地點、活動日期！（本文將持續更新更多精彩聖誕新年活動）



新都會廣場將設置美式溜冰場（圖片來源：新都會廣場）

準備前往海外過聖誕的朋友，不妨看看看看東京高評分酒店推介、大阪酒店推介、胡志明市酒店推介、倫敦酒店推介、烏來酒店推介、以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

聖誕好去處2023【1】主題公園篇

聖誕好去處2023【1.1】中環海濱活動空間 ——AIA友邦嘉年華

闊別中環4年的AIA友邦嘉年華，將於今年復辦。嘉年華歸來，除了會再度有飛天鞦韆、碰碰車、空中360等25個遊樂設施，今年更會恢復馬戲團雜技表演及街頭、舞台表演。現場多個攤位遊戲，更有過百萬隻公仔等著大家贏取！

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聖誕好去處2023【1.2】香港海洋公園 ——聖誕全城HOHOHO 2023

香港海洋公園於今年「聖誕全城HOHOHO」期間，會舉辦「小王子80周年星空遊歷」展覽。大家可以走進故事書，降落在小王子的B-612星球，展開夢幻的光影之旅。大家亦可以找到小王子雕像與多個藝術裝置。

「小王子80周年星空遊歷」（圖片來源：香港海洋公園）

此外，園內會同時設有「閃爍聖誕園」與「聖誕Sing樂匯」，讓大家在燈海中打卡、聽聽聖誕樂曲，感受浪漫的冬日氣氛。

聖誕全城HOHOHO 2023

地點：香港海洋公園

日期：2023年12月9日至2024年1月1日

開放時間：待公佈



聖誕好去處2023【1.3】香港迪士尼樂園度假區 —— 閃亮聖誕主題客房

香港迪士尼樂園度假區暫時仍未公佈今年樂園的聖誕活動。不過，酒店方面已開設「閃亮聖誕主題客房」予大家入住。

（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

想感受聖誕氣氛的朋友，可以由即日起至2024年1月1日期間入住香港迪士尼樂園酒店的「國賓廳客房」。客房已升級成「閃亮聖誕主題客房」並增添了聖誕寢具、聖誕樹，予人溫暖的感覺。入住時，大家會收到「聖誕星星裝飾包」、「米奇與米妮聖誕主題商品套裝」，更可以免費參與「聖誕氣球魔法班」、於指定區域欣賞聖誕演出。

閃亮聖誕主題客房

地點：香港迪士尼樂園酒店

預訂日期：即日起至2023年12月25日

入住日期：即日起至2024年1月1日（須在入住前最少7天預訂）



聖誕好去處2023【2】聖誕市集篇

聖誕好去處2023【2.1】赤柱廣場 —— 澳洲熱辣辣聖誕 Chillmas by the Sea

赤柱廣場今年聖誕期間，會設置以澳洲聖誕傳統設計的「Chillmas by the Sea」聖誕市集。大家可以在現場尋覓到多個澳洲人氣品牌的聖誕精品、手作、美食及澳洲特產。

此外，廣場與美利樓一帶更會設有手作巿集。而整個海濱，將有超過 150 個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。

澳洲熱辣辣聖誕 Chillmas by the Sea

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

日期：2023年12月9、10、16、17、23、24、25及26日

開放時間：12:00 - 20:00



聖誕好去處2023【2.2】東港城商場 —— IKEA聖誕小鎮

IKEA聖誕期間，將會於東港城商場設置「IKEA聖誕小鎮」。在小鎮裡的市集將會有攤檔售賣IKEA木箱版聖誕樹、限定版聖誕卡及聖誕印章、聖誕美食等冬日限定商品。此外，小鎮裡會首展高達5米的「IKEA FABLER 熊仔」。

IKEA聖誕小鎮會售賣多種聖誕商品（圖片來源：IKEA）

IKEA聖誕小鎮

地點：東港城商場1樓中庭

日期：待公佈

開放時間：待公佈



聖誕好去處2023【2.3】新都城中心 —— The Christmas Cuckoo at MCP

新都城中心將會舉辦以德國黑森林布穀鳥鐘為主題的「The Christmas Cuckoo at MCP」聖誕市集，場內除了將會有逾10間攤檔，更會有逾6米高的布穀鳥鐘小屋 「谷咕」，讓大家親睹德國的傳統工藝品。

在市集裡，大家更可以即場欣賞鐘錶大師親自製作布穀鳥鐘以及每30分鐘上演一場的「飄雪光影音樂表演」。

The Christmas Cuckoo at MCP

地點：新都城中心2期L1天幕廣場

日期：待公佈

開放時間：待公佈



聖誕好去處2023【3】商場活動篇

聖誕好去處2023【3.1】黃埔天地 —— Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

喜歡Mr. Men Little Miss的朋友，聖誕期間不妨到黃埔天地探望他們！２米高的Mr. Happy屆時會在場內迎接大家。而其他一眾Mr. Men Little Miss，也會在場內各處出現，跟大家玩高塔滑梯、溜冰等。商場的拱門下，更有展出不同角色的掛畫，讓大家欣賞。

Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

地點：黃埔天地「黃埔號」及聚寶坊

日期：待公佈

開放時間：待公佈



聖誕好去處2023【3.2】新都會廣場 —— 夢幻冬日雪之國

葵芳新都會廣場將參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，於聖誕期間設置臨時户外溜冰場，讓大家感受美國的聖誕氣氛。此外，商場將擺放7米高的聖誕樹讓大家打卡。大家也可以在小屋裡，與聖誕老人會面。

地點：新都會廣場L4露天廣場

日期：2023年11月（確實日期待公佈）至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.3】 海港城 —— LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

聖誕期間，小飛俠阿童木陋將會飛到海港城，於LCX與大家會面。在Ski Station裡，大家可以與身穿滑雪裝的阿童木、 1.8 米高連帽衛衣造型的阿童木立像以及1.5 米高的小飛俠阿童木造型雪人合照留念。喜歡阿童木的朋友，不要錯過！

LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

日期：2023年11月17日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【4】餐飲篇

聖誕好去處2023【4.1】荃灣西如心酒店 Café Circles —— 節慶主題自助餐

荃灣西如心酒店的自助餐廳——Café Circles，將會在聖誕期間供應聖誕主題大餐。大家屆時可以品嚐到聖誕烤火雞、香烤美國安格斯肉眼、牛肉威靈頓及燒豬肉架等菜式。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕樹泡芙、聖誕布甸伴白蘭地香草汁等美點。而於今年11月18日之前訂座，更可享8折早鳥優惠

Café Circles —— 節慶主題自助餐

地點：荃灣西如心酒店 Café Circles

日期：2023年12月24、25、26、31日及2024年1月1日

