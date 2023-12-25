聖誕好去處2023｜50+推薦必去AIA嘉年華／聖誕赤柱市集／燈飾打卡

聖誕好去處2023推介！聖誕節快到了，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了多個本港的聖誕活動，方便大家計劃到哪裡慶祝！作為防疫措施解除後的首個聖誕，大家終於可以脫下口罩跟炫美的燈飾合照、到聖誕嘉年華會大玩機動遊戲，亦可以於聖誕小鎮購物、在餐廳享受聖誕大餐。即睇聖誕好去處地點、活動日期！（本文將持續更新更多精彩聖誕新年活動）



聖誕好去處2023【1】主題公園篇

聖誕好去處2023【1.1】中環海濱活動空間 ——AIA友邦嘉年華

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闊別中環4年的AIA友邦嘉年華，將於今年復辦。嘉年華歸來，除了會再度有飛天鞦韆、碰碰車、空中360等25個遊樂設施，今年更會恢復馬戲團雜技表演及街頭、舞台表演。現場多個攤位遊戲，更有過百萬隻公仔等著大家贏取！

而即日起，大家可以透過香港01獨家優惠購買「超值雙人套票入場」，網上購票方法👉🏻獨家中環AIA嘉年華優惠，AIA嘉年華的詳情可以參閱以下文章：

聖誕好去處2023【1.2】香港海洋公園 ——聖誕全城HOHOHO 2023

香港海洋公園於今年「聖誕全城HOHOHO」期間，會舉辦「小王子80周年星空遊歷」展覽。大家可以走進故事書，降落在小王子的B-612星球，展開夢幻的光影之旅。大家亦可以找到小王子雕像與多個藝術裝置。

「小王子80周年星空遊歷」（圖片來源：香港海洋公園）

此外，園內會同時設有「閃爍聖誕園」與「聖誕Sing樂匯」，讓大家在燈海中打卡、聽聽聖誕樂曲，感受浪漫的冬日氣氛。

聖誕全城HOHOHO 2023

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地點：香港海洋公園

日期：2023年12月9日至2024年1月1日

開放時間：待公佈



聖誕好去處2023【1.3】香港迪士尼樂園度假區 —— 閃亮聖誕主題客房

香港迪士尼樂園度假區暫時仍未公佈今年樂園的聖誕活動。不過，酒店方面已開設「閃亮聖誕主題客房」予大家入住。

（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

想感受聖誕氣氛的朋友，可以由即日起至2024年1月1日期間入住香港迪士尼樂園酒店的「國賓廳客房」。客房已升級成「閃亮聖誕主題客房」並增添了聖誕寢具、聖誕樹，予人溫暖的感覺。入住時，大家會收到「聖誕星星裝飾包」、「米奇與米妮聖誕主題商品套裝」，更可以免費參與「聖誕氣球魔法班」、於指定區域欣賞聖誕演出。

閃亮聖誕主題客房

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地點：香港迪士尼樂園酒店

預訂日期：即日起至2023年12月25日

入住日期：即日起至2024年1月1日（須在入住前最少7天預訂）



聖誕好去處2023【2】聖誕市集篇

聖誕好去處2023【2.1】亞洲國際博覽館—— Chill 11 潮活11藝墟

亞洲國際博覽館將在2023年12月23日至12月26日期間推出全新活動 Chill11 藝墟！Chill 11 文創市集分為3大區域，「Chill · 文創」有近30個文創工作坊，可以DIY聖誕裝飾、手寫小巴牌、自製牛仔玫瑰、石頭彩繪、面部彩繪等藝術活動，大人小朋友都可以樂而忘返！

「Chill · 好玩」將為你帶來70項表演及活動，有《中年好聲音》周吉佩、人氣女團組合After Class 、Tumbler Cheerleading Team等表演單位帶來精彩演出，更有8米高萬花筒聖誕樹、32米大型充氣遊樂設施等打卡熱點！「Chill · 著數」則蒐羅了不同香港時尚品牌、本土傳統文化產品、購物優惠及驚喜大抽獎，勢要為大家帶來不一樣的聖誕！現在透過《01空間》購票，更可慳近HK$70！

Chill 11 潮活11 藝墟

活動日期：2023年12月23-26日

地點：亞洲國際博覽館

開放時間：上午10:30－晚上7:00（12月23-25日）；上午10:30－晚上6:00（12月26日）

門票優惠如下：

【1】1+1套票（兩名成人同行買一送一）： HK$30（原價：HK$60）

【2】三人行套票（三名成人同行優惠）：HK$40（原價：HK$90）

【3】良朋知己套票（四名成人同行優惠）：HK$50（原價：HK$120）

＊兒童、全日制學生、長者免費入場；傷殘人士門票HK$10

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聖誕好去處2023【2-13】聖誕市集篇

聖誕期間，除了亞博以外，多處都設有聖誕市集。大家可以到場尋覓林林總總的聖誕精品、手作、美食甚至海外的特產，詳情可參閱以下連結：

聖誕好去處2023【3】商場活動篇

聖誕好去處2023【3.1】 山頂廣場 —— 黃阿瑪的幻彩冬日樂園

喜歡喵星人的朋友，不要錯過山頂廣場冬日期間設置的「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」。在樂園裡，大家可以看到台灣人氣作品《黃阿瑪的後宮生活》的貓咪之巨型雕像。大家亦可以進入5米高的巨型充氣「阿瑪請安宮殿」、「小花冰屋貓窩」及「招弟歷險雪橇」與牠們打卡，感受冬日氣氛。

「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」

地點：山頂廣場

日期：12月6日至2024年1月31日

開放時間：10:00 - 22:00



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聖誕好去處2023【3.2】 The Parkside Mall —— 暢聚聖誕 Christmas Cheers

The Parkside Mall在聖誕期間，會聯同啤酒品牌喜⼒於場內設置巨型、時尚的霓虹裝飾——「幻變之星」，讓⼤家置⾝於喜⼒星萬花筒世界。活動當中的數個⽊箱，均由以廢棄⽊材所製作，相當環保。

而商場更會在12⽉16、17、23、24⽇舉辦《⽊盡其⽤》杯墊⼯作坊，讓大家利⽤再⽣⽊材製作成⼩型卡板杯墊，作為給自己或送予親友的聖誕小禮物。

⼩型卡板杯墊（圖片來源：The Parkside Mall）

暢聚聖誕 Christmas Cheers

地點：The Parkside Mall

日期：12月1日至2024年1月2日

開放時間：09:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.3】 圍方 —— 胡桃夾子聖誕盛會

在7月開幕的新商場圍方，將會在場內設置大型聖誕裝置——「胡桃夾子聖誕盛會」以慶祝開業後的首個聖誕。在盛會之中，大家可以欣賞到8米高的華麗城堡以及在360度打卡享受沉浸式童話體驗。城堡內亦特別加入具香港代表性的建築，包括車公廟、尖沙咀鐘樓及富有特色的維港觀光帆船，締造出獨一無二又且充滿港版《胡桃夾子》元素的聖誕城堡。

此外，商場更會有精彩的表演，香港芭蕾舞團更會在場內演出《胡桃夾子》，讓大家不用到劇場都能欣賞到聖誕演出。

胡桃夾子聖誕盛會

地點：圍方中庭

日期：即日至12月下旬

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.4】新都城中心 —— The Christmas Cuckoo at MCP

新都城中心將會舉辦以德國黑森林布穀鳥鐘為主題的「The Christmas Cuckoo at MCP」聖誕小鎮，場內除了將會有逾10間攤檔，更會有逾6米高的布穀鳥鐘小屋 ——「谷咕」，讓大家親睹德國的傳統工藝品。

在小鎮裡，大家更可以即場欣賞鐘錶大師親自製作布穀鳥鐘以及每30分鐘上演一場的「飄雪光影音樂表演」。

The Christmas Cuckoo at MCP

地點：新都城中心2期L1天幕廣場

日期：即日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



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聖誕好去處2023【3.5】奧海城 —— 「CoComelon」聖誕歷險

聖誕節學校假期長長，是時候要帶孩子「放電」了。奧海城11月下旬起會增設逾3,000呎的聖誕繽紛吹氣樂園，讓小孩子在波波池、士的糖隧道、聖誕波波吊飾大展身手的同時，感受節日氣氛。此外，場內有11米高的CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹，讓一家大細盡情打卡。

「CoComelon」聖誕歷險

地點：奧海城2期地下主題中庭

日期：即日至2024年1月1日

開放時間：10:30 - 20:30（平日）；11:30 - 20:30（假日）



聖誕好去處2023【3.6】國際金融中心商場 —— 「SnowPark」雪感白色聖誕

雖然香港冬日亦不會下雪，但國際金融中心商場的中庭今年會搭建仿歐洲滑雪勝地，讓人透過數碼互動裝置、多重感官來體驗雪地旅程。大家登記電子探索者通行證後，便可「登上」纜車前往SnowPark。園內有8.5米巨型聖誕樹與飄雪，並讓大家展開一段「滑雪冒險旅程」。

（圖片來源：國際金融中心商場）

「SnowPark」雪感白色聖誕

地點：國際金融中心商場中庭

日期：2023年11月22至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.7】美麗華廣場 —— Find Your Santa Zo-mate

追求科技感的朋友，今個聖誕不妨到美麗華廣場一逛，欣賞高科技節目。廣場今個聖誕引入了香港先前未引入過的AI吊天升降球星空裝置，並設計出全港首個 AI 聖誕星座極光音樂匯演。大家在場內可以觀賞動感星空、尋找12星座聖誕老人，並且感受到北歐的聖誕氣氛。

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Find Your Santa Zo-mate

地點：美麗華廣場中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

日期：2023年11月14日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.8】黃埔天地 —— Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

喜歡Mr. Men Little Miss的朋友，聖誕期間不妨到黃埔天地探望他們！２米高的Mr. Happy屆時會在場內迎接大家。而其他一眾Mr. Men Little Miss，也會在場內各處出現，跟大家玩高塔滑梯、溜冰等。商場的拱門下，更有展出不同角色的掛畫，讓大家欣賞。

Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

地點：黃埔天地「黃埔號」及聚寶坊

日期：2023年11月11日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.9】新都會廣場 —— 夢幻冬日雪之國

葵芳新都會廣場將參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，於聖誕期間設置臨時户外溜冰場，讓大家感受美國的聖誕氣氛。此外，商場將擺放7米高的聖誕樹讓大家打卡。大家也可以在小屋裡，與聖誕老人會面。

地點：新都會廣場L4露天廣場

日期：2023年11月（確實日期待公佈）至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.10】 海港城 —— LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

聖誕期間，小飛俠阿童木陋將會飛到海港城，於LCX與大家會面。在Ski Station裡，大家可以與身穿滑雪裝的阿童木、 1.8 米高連帽衛衣造型的阿童木立像以及1.5 米高的小飛俠阿童木造型雪人合照留念。喜歡阿童木的朋友，不要錯過！

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LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

日期：2023年11月17日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.11】 新城市廣場 —— 3米高水滴精靈夢幻聖誕小鎮

於聖誕期間，新城市廣場1期多處會化身成猶如童話世界的聖誕小鎮。在小鎮裡，大家可以找到象徵著生命泉源和希望的「水滴精靈」。3米高的發光水滴精靈安坐於由逾萬顆璀璨燈飾點亮的7樓星光花園。大家亦不要錯過由水滴精靈化身成閃爍吊飾寶締造的5米高聖誕樹、7米寬戶外互動光影水滴精靈許願亭，以及即影即Share的Selfie郵局。

水滴精靈夢幻聖誕小鎮

地點：新城市廣場1期3樓中庭、7樓星光花園、3樓戶外平台

日期：即日起至2024年1月1日

開放時間：12:00 - 22:00



聖誕好去處2023【3.12】香港仔中心 —— Sonny Angel White Christmas

香港仔中心露天廣場今年聖誕會化成夢幻大街。一眾限定白色聖誕造型的Sonny Angel 會在香港仔中心的「炫光白色聖誕」、「冬日雪の部屋」和「天使浪漫放送」會場與大家見面。此外，現場還設有「Sonny Angel 2023聖誕限定版盲盒浪漫販售機」，讓大家把Sonny Angel帶回家。

Sonny Angel White Christmas

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下及2期二樓

日期：即日起至2024年1月7日

開放時間：10:00 - 22:00



聖誕好去處2023【4】地標名勝篇

聖誕好去處2023【4.1】西九文化區 —— 「香港繽紛冬日巡禮」

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了繼續會20米高的巨型聖誕樹、聖誕小屋、閃爍的節日裝飾，更會有冬日水上煙火表演。煙火會在12月時的指定日子施放，把維港夜空燃亮。既溫馨，又浪漫！

地點：西九文化區藝術公園

日期：即日至2024年1月1日（煙花施放日子為：12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日和26日）

開放時間：17:00 – 23:00（星期一至五）；11:00 - 23:00（星期六、日及2023年12月22日至2024年1月1日）；11:00至翌日凌晨1:00（2023年12月24至25日、12月31日）（煙花施放時間為20:00）



聖誕好去處2023【4.2】昂坪360 —— 昂坪 360 x Polaroid「冬日炫彩聖誕」

聖誕期間，昂坪360將會與即影即有相機品牌「Polaroid」在昂坪市集設立復古聖誕園區。在園區裡，大家可以欣賞到約7 米高、具寶麗來彩虹色調的聖誕樹以及多個Y2K年代復古風格的打卡點，更有時光隧道帶大家回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日的歲月。

昂坪 360 x Polaroid「冬日炫彩聖誕」

地點：昂坪市集

日期：2023年11月18日至2024年1月1日

開放時間：10:00 - 18:00



聖誕好去處2023【4.3】大館 —— 「小心意．大衆樂」文藝活動

大館今年聖誕再度舉辦「小心意．大衆樂」文藝活動，館內各處除了會有璀璨的聖誕裝飾，更會舉行「玩轉大館馬戲季」節慶活動，包括當代馬戲劇場、喜劇演出、巨型長頸鹿木偶巡遊、馬戲雜技演出等。表演場出旁，更會有12米高的巨型聖誕樹，閃出艷美光芒。

地點：大館檢閱廣場

日期：2023年11月17日至2024年1月1日

開放時間：08:00 - 23:00



聖誕好去處2023【4.4】冬日美食節

由即日至12月27日，冬日美食節在灣仔會展舉行。除了有$1特價產品外，還有6大專區，包羅不同地方不同類型美食。想知道美食展詳情或者抽獎方法，就要繼續看下去！

聖誕好去處2023【4.5-4.11】全港燈飾7大推介

要感受濃厚的聖誕氣氛，怎能不看聖誕燈飾？今年除了有尖東聖誕燈飾，還有西九文化區「香港繽紛冬日巡禮」，更有冬日水上煙火表演。想睇更多香港聖誕燈飾？即睇!

聖誕好去處2023【4.12-4.19】全港聖誕樹8大推薦

聖誕樹是聖誕節的象徵，香港各區都會看到經過精心布置的華麗聖誕樹，供大家觀賞同時，感受佳節氛圍！而今年更有金光閃爍的Dior主題聖誕樹、超過20米的、夢幻的星海聖誕樹等等，想知更多即睇!

聖誕好去處2023【5】餐飲篇

聖誕好去處2023【5.1】Pret A Manger —— 推出聖誕限定三文治、甜品、咖啡

西式快餐店Pret A Manger今年推出「Pret into Christmas」聖誕限定系列食品，當中包括聖誕精選火雞午餐三文治、法國芝士紅莓醬三文治、聖誕火雞熱烤卷、聖誕乾果批、薑餅牛奶咖啡、紅莓蜜糖香脆麥片乳酪等。除外，餐廳推出能讓多人一起享用的經典三文治拼盤、雞肉雞蛋營養沙律拼盤、曲奇餅拼盤等，適合開派對、聚餐前訂購。

Pret A Manger

地點：全線Pret A Manger分店

日期：即日至2024年1月2日或售罊



聖誕好去處2023【5.2】Starbucks —— 全新與經典聖誕飲品登場

Starbucks於聖誕推出一系列聖誕飲品，當中包括全新的栗子蒙布朗燕麥奶咖啡/星冰樂以及再度推出的聖誕薄荷朱古力咖啡、薑汁鲜奶咖啡、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡，讓人感覺到節日的溫暖與舒適感。

Starbucks

地點：全線Starbucks分店

日期：即日至另行通知或售罊



聖誕好去處2023【5.3】 Bacha Coffee —— 過江龍聖誕美點

來自摩洛哥的咖啡品牌——Bacha Coffee 8月登陸香港後，隨即於首個冬季推出聖誕咖啡與小食。當中包括適合在寒冬享用的榛子朱古力耳咖啡、檸檬餅乾條和雲呢拿餅乾與姜餅人曲奇。此外，店內部份美點聖誕期間會用上聖誕包裝，皆予人溫暖的感覺。

Bacha Coffee

地點：香港中環金融街8號國際金融中心商場1樓1063號舖

日期：即日至另行通知或售罊



聖誕好去處2023【5.4】 犇道 —— 能觀賞報佳音的河景餐廳

位於屯門河畔的景觀主題西餐扒房——犇道，聖誕期間會推出「冬日微醺『輕』份子料理限定套餐」。犇道將於12月16日至31日提供限定5道菜晚市套餐，每人$398起便可以享用前菜、餐湯、主菜、意粉、甜品以及2杯特調雞尾酒或無酒精飲品。而在12月24日晚上7時至8時，餐廳更會舉辦「佈佳音之夜」，讓客人欣賞樂團隊即場報佳音。

犇道

地點：屯門業旺路101號弦坊商場地下G01B號舖

日期：12月16日至31日



除了以上供應聖誕小食的餐廳，《香港01》「好食玩飛」記者更為大家整合了今年多間推出聖誕大餐的食肆，聖誕大餐的優惠、菜式、供應日期及時間可參閱下文：