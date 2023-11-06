11月酒店餐飲優惠｜自助餐/下午茶人均$123起 獨家優惠低至44折

酒店自助餐/下午茶/大閘蟹優惠｜所謂「九月圓臍十月尖」，大閘蟹最當造肥美的便是農曆九月和十月。不過，坊間的大閘蟹質素參差，想吃到靚蟹並不容易，最簡單直接的方法當然是去光顧有信譽的餐廳，由大廚精心挑選大閘蟹，再用不同古法炮製。除了有蟹做主題的自助餐之外，亦有其他精選主題自助餐，想知更多就要繼續看下去。



11月優惠餐飲合集【1】富豪香港酒店 秋蟹自助餐53折

大閘蟹通常一年只有一造，所以想吃到最美味的大閘蟹，就要把握機會！富豪香港酒店推出的「秋色嘗蟹」自助晚餐，由大廚精心挑選大閘蟹，製作成一系列的不同特色美饌，首推經典蟹粉小籠包和花雕酒蛋白蒸蟹。另外亦有無限量供應長腳蟹蟹腳和英國麵包蟹等冷盤，熱食方面就有避風塘炒蟹、蟹粉伴脆米餅、荷葉蒸蟹飯、焗蟹肉海鮮杯等，一次過食勻不同靚蟹。

富豪香港酒店「秋色嘗蟹」自助晚餐

價錢：$398（包加一服務費，原價$746，53折）

優惠期：即日起至11月26日

地址：香港銅鑼灣怡和街88號1樓

👉🏻53折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【2】香港金域假日酒店Holiday Inn 華麗蟹宴69折

廣東菜除了講求不時不食之外，亦要求大廚巧手的工藝。香港金域假日酒店龍苑中菜廳於即日起至11月30日，推出『華麗「蟹」逅盛宴』，由大廚精心設計出一系列大閘蟹菜式。除了一般的生拆蟹粉小籠包之外，廚師亦炮製出蟹粉蟹肉海皇燴燕窩及紫蘇蒸大閘蟹等。另外亦有蟹粉龍躉球、蟹粉稻庭烏冬等，既有特色，味道亦創新。想試一試原隻大閘蟹以外的菜式，就不可錯過。

香港金域假日酒店Holiday Inn華麗「蟹」逅盛宴

價錢：$538（包加一服務費，原價$778，69折）

優惠期：即日起至11月30日

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道50號

👉🏻69折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【3】港島海逸君綽酒店 大閘蟹八頭飽魚7道菜套餐

想品嚐大閘蟹的原汁原味，自然要用最傳統的方法。港島海逸君綽酒店中菜廳君綽軒推出大閘蟹晚市套餐，7道菜包括了蟹粉小籠包、清蒸江蘇大閘蟹、紅燒蟹粉翅、蠔皇原隻八頭鮑魚扣海參、脆皮和牛臉等，款款都極致矜貴，品嚐到大閘蟹的鮮味之外，亦可以試到大廚的功架。現在訂座更可享9折優惠。

港島海逸君綽酒店大閘蟹晚市套餐

價錢：$1,673（原價$1,833）兩位用

優惠期：由即日起至11月30日

地址：北角油街23號

👉🏻91折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【4】六國酒店 花膠佛跳牆自助餐 獨家買3送1

大閘蟹不是你心水？鴨肝、花膠、佛跳牆又如何呢？灣仔六國酒店推出【臻品饕宴‧自助晚餐 - 鴨肝．花膠．佛跳牆】，大廚以高級食材製作出多款美饌，除了鴨肝多士、花膠、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身、即場手握壽司之外，更製作出佛跳牆，熱葷方面就有美國特級有骨肉眼、慢煮紅酒牛頰肉、肉眼牛扒等，最後再品嚐即製香脆窩夫配上Häagen-Dazs雪糕作結，一定可以滿足嘴饞的你！於星期一至五，4人同行更有買三送一優惠，快約齊朋友一起去嘆吧！

六國酒店臻品饕宴‧自助晚餐

價錢：成人$580起（原價$638起，81折）｜小童$383起（原價$508起，66折），另外有買三送一優惠$1794起（原價$2871起）

優惠期：即日起至11月30日

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

搶先預訂👉🏻 01空間獨家買3送1

11月優惠餐飲合集【5】尖沙咀珀薈酒店 浪漫晚餐獨家69折

想和摯愛在星空之下享受浪漫晚餐？尖沙咀珀薈酒店頂樓Uptop Bistro and Bar推出了「天際花園精選晚餐」快閃優惠。客人不單止可以270度俯瞰維多利亞港景色，更可以一邊享受餐廳大廚精心炮製的3道菜。另外，酒店餐廳更限量5份，以優惠價$224享用原價$328的晚餐一份。想和另一半嘆美景和食物，不妨留意。

尖沙咀珀薈酒店天際花園精選晚餐

價錢：$224（原價$328，每天限量5份）

優惠期：即日起至2024年1月31日

地址：尖沙咀漆咸道南117號

搶先預訂👉🏻 01空間獨家69折

除此之外，尖沙咀珀薈酒店亦推出了「魔鬼與天使」五道菜晚餐，靈感來自於2種互相對立的味道，刺激、濃烈和豐富的味道象徵了魔鬼，而天使就代表柔和、清新與香甜，大廚利用不同食材令食客可以從魔鬼和天使之間穿梭，究竟你喜歡魔鬼的刺激抑或是天使的味道，就要試過才知道了！酒店餐廳亦限量每天10份，以優惠價$298享用原價$482的5道美食。

尖沙咀珀薈酒店「魔鬼與天使」五道菜晚餐

價錢：$298（原價$482，62折）

優惠期：由即日起至2024年1月31日

地址：尖沙咀漆咸道南117號

搶先預訂👉🏻 01空間獨家62折

11月優惠餐飲合集【6】香港九龍東皇冠假日酒店 生蠔自助午餐$348起

想簡單享受一個自助午餐？香港九龍東皇冠假日酒店於今個月起，推出「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲，除了無限量供應即開生蠔之後，又怎可以少得紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦，逢星期六、日及公眾假期，酒店更會供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身等。除了冷盤，酒店同時提供燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔等肉食及即煮粉麵檔，價錢都只是由$348起，絕對是超值之選！

香港九龍東皇冠假日酒店「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

價錢：$348（原價$417，82折）

優惠期：由即日起至12月10日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

👉🏻82折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【7】尖沙咀凱悅酒店 和牛盛宴海鮮自助餐

如果你是「牛魔王」，就不可錯過由尖沙咀凱悅酒店推出的「和牛盛宴」自助午晚餐。大廚選用了澳洲及美國的和牛，它滿佈雪花紋，味道吸引，一定可以令你食指大動！除了燒之外，大廚亦將和牛加入泰式沙律，又製作為日式和牛壽司、和牛韓式飯卷、和牛印度脆包，用和牛帶你「環境世界」，自助餐亦提供波士頓龍蝦越南海蝦、加拿大海螺、新西蘭青口、阿拉斯加鱈場蟹腳，和其他刺身，滿足你對食的要求。

尖沙咀凱悅酒店「和牛盛宴」海鮮自助晚餐、自助午餐優惠

價錢：自助午餐成人$410起｜自助晚餐成人$733起（原價$798，92折）

優惠期：由即日起至11月30日

地址：尖沙咀河內道18號

👉🏻92折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【8】8度海逸酒店 半自助餐$160起

食量少的還有半自助餐選擇，8度海逸酒店推出半自助餐，無限量供應精選沙律及特式甜品及配以一款主菜，包括泰式海南雞、四川擔擔麵、咖喱牛肉 / 雞伴印度薄餅等，分量適中之餘，亦可以享受美食。另一方面，8度海逸酒店亦同樣提供自助餐，多款冷盤、熱葷及甜品一樣令人食指大動！有興趣的食客不妨留意！

8度海逸酒店半自助午餐、假日自助午餐

價錢：成人$160起（原價$262起，62折）

優惠期：由即日起至12月10日

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

👉🏻62折優惠訂座

11月優惠餐飲合集【9】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR 下午茶44折

珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR的「菠蘿夏日」主題下午茶也許可以為你掃走納悶，增添一點涼意，下午茶包括10款甜鹹點，如菠蘿椰子忌廉迷你甜筒、菠蘿意式奶凍、菠蘿鴨肝慕絲多士等，款款顏色鮮豔而且味道清新，絕對適合閨密慢慢chill住食！酒店另外亦推出「閃亮摩天輪」下午茶，用全新摩天輪盛載不同美食，包括煙三文魚卷配三文魚籽和吉列炸蠔。另外酒店更推出快閃優惠，於11月每逢星期一至五，下午茶將以優惠價$245發售，折扣低至44折，每日限量5套。

尖沙咀珀薈酒店 「菠蘿夏日」主題下午茶

價錢：$245/2人（原價$520）

優惠期：由即日起至12月31日

地址：尖沙咀漆咸道南117號

搶先預訂👉🏻 01空間獨家47折

「閃亮摩天輪」下午茶

價錢：$245/2位（原價：$564）

優惠期：由即日起至12月31日

地址：尖沙咀漆咸道南117號

搶先預訂👉🏻 01空間獨家44折