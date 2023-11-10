聖誕大餐2023｜全港6大推介！任食火雞 生蠔 原條吞拿魚解體秀

聖誕大餐2023！聖誕節即將來臨，《香港01》好食玩飛記者為大家介紹5間食店聖誕大餐，任食一系列節日美食，如烤火雞、威靈頓牛柳、聖誕樹頭蛋糕等等，選擇多多又豐富，適合不同口味的朋友！（本文將持續加入性價比高的聖誕大餐推介）



（圖片來源：小紅書＠神奇的妙丽、朗廷酒店、港島海逸君綽酒店）

聖誕大餐2023【1】香港萬麗海景酒店咖啡室 —— 任食烤火雞、酒香烤火腿、威靈頓牛柳

香港萬麗海景酒店推出「『紛 · 饗』節慶大道」聖誕自助餐，不但有鮮嫩雪蟹腳、廣受喜愛的新鮮蒸焗龍蝦（每位成人一隻；小童半隻） （佳節前夕自助午餐除外） ，還有一系列歐洲傳統節日美食，如烤火雞（除夕夜除外） 、酒香烤火腿、威靈頓牛柳、烤牛肋骨（平安夜及聖誕節除外） 、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕餡餅等等，應節美食琳瑯滿目，加上一系列刺身、壽司及亞洲熱蕈等，充分刻劃舌尖上的節慶回憶！此外，酒店Mirage Bar & Restaurant還設有「萬」妙佳節下午茶派對及鎏金節日饗宴。

萬麗海景酒店（圖片來源：萬麗咖啡室官方）

香港萬麗海景酒店咖啡室

供應日期：11月27日至12月31日

供應時段：11月27日至12月31日（12月24日至25日除外）/6:30 pm – 9:30 pm

12月24日至25日：5:30 pm – 7:30 及 8 pm – 10 pm

星期一至四佳節前夕折扣價：成人$646.4、小童$390.4

星期五至日及公眾假期佳節前夕折扣價：成人$678.4、小童$398.4

平安夜及聖誕節折扣價：成人$871.2、小童$529.2

除夕折扣價：成人$871.2、小童$529.2

地址：香港灣仔港灣道一號

訂座熱線：2802 8888

（透過萬麗網上商店，可享高達七折優惠）



聖誕大餐2023【2】海逸君綽酒店Café ── 任食燒有骨牛肉 原條黃鰭吞拿魚解體表演

佳節來臨，四周將瀰漫著歡樂的聖誕氣氛。港島海逸君綽酒店也在2023年12月24日、25日、31日和2024年1月1日推出限定聖誕及新年節慶自助餐，大家可在80 呎長的自助餐桌上，任食燒有骨牛肉、烤火雞、片皮鴨、煎鴨肝多士、泰式炒蟹、蠔皇花膠鴨掌、豉椒蒸帶子、鮑汁海螺片扒菜膽及和牛炒蒜片等，同時設有更設有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，以及琳瑯滿目的凍海鮮，如即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 吋長阿根廷蝦、帶子刺身及更多食物可供選擇！現於11月19日或之前，透過酒店網上商店訂購，更可享有75折早鳥優惠！

海逸君綽酒店Café

供應日期：12月24日、25日、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:00pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:30pm

早鳥八折優惠價*：12月24日、25日、31日/成人$750.4、小童$526.4；2024年1月1日/成人$638.4、小童$446.4

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓

訂座熱線：2121 2689

酒店網上商店：https://bit.ly/3TP0tFO （*11月19日或之前預訂可享八折優惠)



聖誕大餐2023【3】Alva House——海陸珍饈 豐盛節日自助餐

自助餐是佳節饗宴不二之選，帝逸酒店的Alva House於2023年12月1日起，為了迎接佳節，廚師團隊將於自助晚餐時段特意炮製了應節的燒火雞、威靈頓牛柳、燒美國斧頭扒肉眼、蜜糖燒火腿、烤自家秘製羊腿等熱葷，並加入多款色澤繽紛亮麗的經典節慶甜點，如聖誕果子餡餅、聖誕蛋糕、聖誕意式果子包、聖誕薑餅、聖誕特色甜品等，一次過滿足大小甜品迷味覺！

帝逸酒店Alva House

供應日期：12月24日、25日、26、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:00pm

12月26 自助晚餐 6:00pm-9:30pm

12月31日 自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪10:00pm至深夜

優惠價：12月24日-25日 自助晚餐 第一輪 成人$938、小童$508；第二輪 成人$888、小童$508

12月26日 自助晚餐 成人$888、小童$508

12月31日 自助晚餐 第一輪 成人$888、小童$508；第二輪 成人$688、小童$438

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

訂座熱線：3653 1168

酒店網上商店：https://www.alva.com.hk/tc/dining/alva-house.html



聖誕大餐2023【4】8度餐廳——聖誕自助晚餐 任食即開新鮮生蠔

香港人最愛自助餐，聖誕佳節怎少得呼朋喚友來一頓海鮮盛宴？8度餐廳今年出海鮮主題自助餐，搜羅世界各地多款優質新鮮空運海鮮，包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，滿足度爆分。而刺身區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，另推介和牛刺身，入口帶著油脂香氣，牛肉入口即溶，濃而不膩。

凡於2023年12月20日或之前預訂自助餐並全數預繳，即可享9折優惠，而且於12月24-26日惠顧自助晚餐，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球活動，無論小朋友、大人都不可錯過！

8度酒店 8度餐廳

供應日期：12月11日至12日31日

供應時段：12月11-23日 6:00pm-9:00pm；12月24-26日、31日 第一輪 5:30pm – 7:30pm；第二輪 8:00pm – 10:00pm

網上商店9折訂購價：12月24-26日 成人$691.2 (A)、$628.2 (S)、$565.2 (C)

*詳情價格可閱官網

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

訂座熱線：2126 1960



聖誕大餐2023【5】尚廚 ── 回本海鮮自助餐

聖誕氣氛漸濃，九龍東皇冠假日酒店的尚廚也推出限定的「極地英熊聖誕樂」聖誕及新年自助餐！可嘗多款滿載佳節氣氛的菜式，如傳統聖誕烤火雞、蜜糖芥末燒有骨火腿、香草燒紐西蘭草飼肉眼牛扒等；以熊仔做主題的甜品，造型充滿節日氣氛，包括聖誕熊仔栗子樹頭蛋糕、聖誕紅絲絨蛋糕、模仿聖誕樹的白朱古力藍莓泡芙山、造型趣緻得意的白朱古力熊仔栗子棒棒蛋糕、紅莓朱古力布朗尼配熊仔朱古力，口味百變的即製鮮果千層酥、8款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。

皇冠假日酒店「尚廚」

供應日期：12月11日至2024年1日1日

供應時段：12月22日、24日、25日、31日 第一輪5:00pm-7:45pm；第二輪8:15pm-10:30pm，其他日子6:30pm至9:30pm

網上商店85折訂購價：12月22日 成人$634.6、長者$558.6、小童$463.6；12月24-25日、31日 成人$710.6、長者$634.6、小童$539.6

地址：香港將軍澳唐德街3號 香港九龍東皇冠假日酒店1樓

訂座熱線：3983 0618



聖誕大餐2023【6】朗廷酒店The Food Gallery ── 特色脆皮燒肉捲、威士忌布丁

聖誕大餐首推朗廷酒店The Food Gallery的節慶自助餐！The Food Gallery推出「節慶自助餐樂園」，供應時令生蠔、冰鎮海鮮、香烤整隻火雞、意式脆皮燒肉捲，以及即點即製的溫暖麵檔等美食。當然，還有節慶甜品如百果餡餅、威士忌布丁、聖誕樹頭蛋糕和朱古力噴泉，讓大家在佳節中感受濃郁的聖誕氛圍。

朗廷酒店（圖片來源：The Food Gallery 官方）

朗廷酒店The Food Gallery

供應日期：12月24-27日、31日至2024年1日1日

節日慶典自助晚餐：12月24-27日、31日至2024年1日1日/ 成人$988起

節日自助晚餐（12月其餘日子）：成人$848起，小童$488起

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

訂座熱線：2375 1133



聖誕大餐2023【7】如心酒店 Café Circles ── 美國安格斯肉眼、燒豬肉架

荃灣西如心酒店的自助餐廳——Café Circles，將會在聖誕期間供應聖誕主題大餐。大家屆時可以品嚐到聖誕烤火雞、香烤美國安格斯肉眼、牛肉威靈頓及燒豬肉架等菜式。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕樹泡芙、聖誕布甸伴白蘭地香草汁等美點。而於今年11月18日之前訂座，更可享8折早鳥優惠。

如心酒店 Café Circles

地點：荃灣西如心酒店 Café Circles

日期：12月24、25、26、31日及2024年1月1日

