聖誕到會2023｜聖誕外賣5推介！酒店到會/烤火雞送紅酒/人均$98起

聖誕到會2023推介！除了出街食聖誕大餐外，留家慶祝聖誕都有很多到會美食選擇，如壽喜燒、壽司、泰國菜和火鍋等，切合不同人口味！今次《香港01》好食玩飛記者為大家介紹5大必食聖誕到會套餐，不僅有適合兩人的套餐，還有多達十多人的套餐可供選擇，想在家中與另一半共度浪漫時光，或一大班朋友歡度聖誕都能滿足需求！



聖誕到會2023｜聖誕外賣5大推介人均$98起！聖誕大餐/火鍋/壽司

聖誕留家慶祝，齊齊食好西一樣好有氣氛！（圖片來源：小紅書@SummerTraveller）

聖誕到會2023【1】La Casa——火雞大餐包枱布裝飾 早鳥9折

聖誕派對要滿足不同人的食物喜好，的確是一大挑戰！今個聖誕，La Casa推出了多款聖誕餐飲套餐，並加入了精彩節日菜餚，包括典堂級聖誕火雞配金巴利汁、法式燒豬腩卷配蘋果洋蔥及燒汁等，讓大家盡慶狂歡。此外，在11月15日前預訂La Casa的聖誕自助餐到會、雞尾酒會、派對套餐均可享多種早鳥優惠，想試朋友不可錯過！

聖誕到會2023【1】La Casa

價錢：$98-$480/位*

早鳥優惠：即日起至11月15日前預訂La Casa的聖誕自助餐到會可享9折。

*此價錢包括布置⽤品如枱布、⻝物托盤、熱爐、銀⻝物篏、⻝物標⽰牌、聖誕裝飾及可重⽤餐具



聖誕到會2023【2】香港 JW 萬豪酒店——自選配搭送紅酒1瓶

又到與親朋好友相聚慶祝聖誕及除夕佳節！香港 JW 萬豪酒店今次推出一系列餐饗到會盛宴，讓人安坐家中享受一系列滋味派對美食。JW 節日外賣套餐會附送一瓶精選紅酒，自選美食包括2款主菜如香烤肉眼扒或香草羊架，以及四款配菜，另外可從焦糖碧根果仁批、蘋果餡批或南瓜餡批中揀選1款，適合六人分享。此外，大家亦可預訂外賣香烤原隻火雞及蜜汁火腿，2款皆伴有自家製配菜如香滑薯蓉、糖漬番薯及烤甘筍等，並奉送甜批一個。

香港 JW 萬豪酒店（圖片來源：香港 JW 萬豪酒店官方網站）

聖誕到會2023【2】香港 JW 萬豪酒店

JW 節日外賣套餐價錢：$3,988/6位

原隻香烤火雞淨價：$2,488/6-8位

應節香烤蜜汁火腿淨價：$2,888 元/8-12位

早鳥優惠：即日起至11月30日，於 JW 網上商店預訂外賣應節美食即可享85折優惠，可於12月16日至31日。於 Dolce 88預約提取。



聖誕到會2023【3】香港九龍東皇冠假日酒店——15人派對美食套餐 網上預付85折

普天同慶之時，籌備一場又一場的公司聯歡、私人派對，搞手必定為挑選食物而費盡心思。香港九龍東皇冠假日酒店提供2款FUN享派對套餐，分別6至10人或10至15人，折實價每位低至$250，由頭盤、沙律、主菜、甜品以至餐酒都配搭妥當，三文魚刺身配日式芥末及豉油、凍肉芝士拼盤、蟹籽薯仔蛋沙律、燒澳洲西冷牛扒配香草燒薯、印度烤雞配薄荷乳酪、芝士肉醬意粉、紅桑子朱古力撻、聖誕栗子樹頭蛋糕、精選紅酒或白酒，現經網上商店預付外賣派對套餐或單點美食還可享有85折優惠！

聖誕到會2023【3】香港九龍東皇冠假日酒店

派對套餐A：$3,988/6-10位

派對套餐B：$4,288/10-15位

聖誕火雞淨價：$900

蜜糖燒火腿配菠蘿淨價：$650

燒澳洲羊脾配燒南瓜 (1.5千克)淨價：$800

*現經網上商店預付享有85折優惠



聖誕到會2023【4】如心酒店——聖誕到會套餐早鳥88折

今年聖誕佳節，如心酒店推出全新尊貴聖誕美饌到會套餐，以及一系列特色佳餚及創意美食，讓大家在家也可嘗到不輸堂食的美味！套餐包括聖誕火雞、燒西冷牛扒、麵包布甸等，於11月30日前預訂更即享88折早鳥優惠！

聖誕到會2023【4】如心酒店

尊貴聖誕美饌到會套餐價錢：$2,380/10位

烤火雞（4-5折）套餐：$1,688

楓糖蜜燒骨火腿（5-6公斤）：$2,888

早鳥優惠：即日起至11月30日，於如心酒店網上商店預訂外賣應節美食即可享88折優惠。



聖誕到會2023【5】IKEA——傳統北歐聖誕食品85折優惠

踏進2023年末，充滿冬日氛圍的聖誕節即將來臨，又是時候花心思為家居粉飾一番，招待親朋好友上門慶祝，同享節日喜悅。今年IKEA推出限定聖誕食品，由12月1日起至12月27日推出，主打一系列傳統北歐口味小食，如聖誕薑餅屋、薑餅味牛奶朱古力及瑞典傳統紅酒等，還備有85折扣優惠！此外，想在佳節在前為安樂窩增添節日色彩，IKEA也推出全新VINTERSAGA聖誕限定家品，讓大家輕鬆打造具有北歐夢幻感的聖誕家居，與家人和朋友共求溫馨時光。

聖誕到會2023【5】IKEA

迷你聖誕薑餅屋：$43

薑餅味牛奶朱古力：$15

瑞典傳統紅酒：$69

優惠：由12月1日起至12月27日入手可享85折優惠

