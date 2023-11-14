長者日優惠10大著數　摩天輪、港鐵免費搭　有間食店送油菜、熱飲

長者日優惠2023｜11月19日長者日即將到來，為回饋長者對社會貢獻，不少食肆及商戶紛紛推出多項優惠，當中包括AIA免費搭摩天輪、MTR 港鐵長者免費搭、HK Express的$2長者優惠機票、大家樂送茶餐、松記糖水派糖水等等，《香港01》好食玩飛記者搜羅各項優惠，助大家一文全睇著數詳情！



長者日2023即將到來！（截圖自HK Express官網）

長者日優惠2023【1】AIA Vitality——長者免費搭摩天輪

今年香港社會服務聯會與AIA Vitality聯乘，於11月第3個星期日舉辦一系列「長者日」活動。在長者日當天，香港摩天輪會於當天與眾同樂，長者可免費乘搭摩天輪，另外，AIA Vitality健康總部還會有一連串適合長者嘅課堂，包括椅子瑜伽、太極班、氣功班、柔和伸展和聲音療癒班、老年增肌運動班等，星期日同屋企老友記飲完茶，不妨來香港摩天輪AIA Vitality公園玩一天吧！

AIA Vitality於11月19日，長者免費坐摩天輪！（圖片來源：AIA Vitality官方Facebook）

AIA Vitality

長者免費坐摩天輪日：11月19日

長者活動：椅子瑜伽、太極班、氣功班、柔和伸展和聲音療癒班、老年增肌運動班

查詢：hkow.hk



長者日優惠2023【2】MTR 港鐵——長者日免費乘搭港鐵、輕鐵、港鐵巴士

MTR 港鐵將於11.19長者日為長者提供免費乘車優惠，希望老友記們可以暢遊港鐵沿綫各區，探索更多好去處！長者日適用於65歲或以上持有樂悠咭或有效長者八達通的老友記，於11月19日可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。

MTR 港鐵長者免費乘車日（圖片來源：MTR官方Facebook）

MTR 港鐵

長者免費乘車日：11月19日

注：*不包括東鐵綫頭等及高速鐵路。優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路。長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。



長者日優惠2023【3】HK Express——$2單程機票次數不限

兩蚊除可搭車， 原來還可以搭飛機！為響應一年一度的長者日，HK Express將推$2長者限定單程機票優惠，讓老友記以激筍價遊走亞洲8大城市，當中包括河內、峴港、寧波、台北、高雄、台中、曼谷及清邁！此外，老友記僅需繳付188元，即享20公斤寄艙行李，優惠高達65折。

HK Express $2長者單程機票限時開賣!（截圖自HK Express官網）

由11月15日上午10:00至19日晚上11:59期間，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，透過香港快運優惠訂購專頁，預訂指定航班，並於今年11月23日至2024年3月31日期間出發，即可享特別優惠，不限訂購次數，優惠名額有限，先到先得！

HK Express

優惠日期：11月15日至11月19日

旅遊日期：11月23日至2024年3月31日期間

訂購網址：https://www.hkexpress.com/



長者日優惠2023【4】大家樂——11時後滿$30減$8 + 晚市火鍋減$8再送茶餐

由即日起至12月15日，大家樂響應長者日，推出多重限定優惠！於11月19日長者日，只須出示長者咭、已認證長者會員卡或以樂悠咭及長者八達通卡付款，所有長者11點後惠顧滿$30減$8！

大家樂「獎老日」優惠開鑼！（圖片來源：大家樂官方Facebook）

另外Club 100會員用300樂賞分同享以下著數1及2！

著數1：指定「點心滿粥」早餐$28優惠

於早市時段用優惠價$28惠顧指定點心滿粥系列–是日靚粥+豉油皇炒麵/家鄉炒米選配叉燒包/蘿蔔糕/烚蛋（價值$33）

優惠期： 即日起至11月18日（早市時段）



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

著數2：任何火鍋餐即減$8

優惠期：2023年11月20日至12月3日（晚市時段）



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

著數3：長者會員送免費茶餐

長者會員凡於2023年11月20日至12月3日用過晚市火鍋餐減$8優惠，即送免費茶餐一份，茶餐包括叉燒瀨粉及奶茶一杯，每長者會員只限領一次。

優惠期：2023年12月11日至12月15日（茶市時段）

*於12月4日前，登記認證做長者會員同使用過優惠3才可享有此項優惠！



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

認證做長者會員連結：https://bit.ly/club100imelderly2023



長者日優惠2023【5】一粥麵——長者日點餐送熱飲或糖水

在長者日當天，凡於上午11時後惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單即送熱飲一杯及糖水一碗（陳皮紅豆沙）。

一粥麵

優惠日期：11月19日

查詢網址：https://www.supersuper.com.hk/tc/

注：惠顧小食及飲品不能享有此優惠，此優惠不可與其他優惠同用。



長者日優惠2023【6】616牛肉火鍋專門店——打邊爐送飲品！菊花桂圓露／洛神玫瑰茶／烏梅汁

老友記們只要在11月19日長者日，來616堂食火鍋消費，並出示有效長者咭，即送616自家製飲品1支，可揀菊花桂圓露、洛神玫瑰茶或烏梅汁，打邊爐同時下下火！

616牛肉火鍋專門店打邊爐送飲品！（圖片來源：616牛肉火鍋專門店官方Facebook）

616牛肉火鍋專門店

優惠日期：11月19日

分店地址查詢：http://616.com.hk/#/address



長者日優惠2023【7】譚仔雲南米線——指定米線減$10 惠顧米線送冷/熱飲品

今年長者日，去譚仔雲南米線憑長者咭或樂悠咭可享香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減$10優惠（原價$45），惠顧任何米線還贈送冷/熱飲品＊一杯。

（圖片來源：譚仔雲南米線官方 ）

譚仔雲南米線

優惠日期：11月19日

分店地址查詢：http://616.com.hk/#/address

注：*不包括罐裝汽水、豆漿、解辣茶、特飲及最新推廣特飲



長者日優惠2023【8】永年士多——長者送蠔油菜芯、送熱飲

在長者日到銅鑼灣永年士多，長者卡持有人凡選購麵餐，即免費獲贈蠔油菜芯一碟（原價：$28），另加送一杯熱飲，熱奶茶、檸茶或檸水三選一。

永年士多（銅鑼灣店）

優惠日期：11月19日

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號

注：*長者卡持有人每天限用優惠一次，且不能與其他優惠同時使用。



長者日優惠2023【9】松記糖水——派4款指定糖水！紅豆沙/綠豆沙/芝麻糊/紫米露

11月19日長者日當天，於松記糖水店指定分店將免費派發紅豆沙、綠豆沙、芝麻糊、紫米露共4款糖水！讓老友記們食過正餐，飯後來一點甜！

派發日期：11月19日

地點：松記糖水店總店（長沙灣元州街162-188號天悅廣場地下CB58號舖）

松記甜品外賣店（青衣担杆山路6號長發廣場地下6號舖）

電話：總店 2387 7819；外賣店 2234 9788



長者日優惠2023【10】天仁茗茶——長者買茶飲減$3優惠

喜歡茶飲的老友記有福了！天仁茗茶推長者優惠，由即日起至11月19日，凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，於全線天仁茗茶購買茶飲即可享有減$3優惠！結帳前出示長者咭或樂悠咭即可享有優惠！

天仁茗茶長者日，長者買茶飲減$3！（圖片來源：天仁茗茶官方Facebook）

天仁茗茶

優惠日期：即日起至11月19日

注：每筆消費只限一杯可享優惠，優惠不能與其他優惠同時使用，結帳前須示長者咭或樂悠咭。



更多活動詳情和商戶資料可查閱社署網頁【消費優惠參與商戶、機構名單】，或可經長者咭計劃手機應用程式查閱。

其他長者優惠：

- 全港各區家園便利店，持長者咭或65歲長者會員均可獲「家園」迷你紙巾1小包

- 清晰聽聽力中心：持長者咭或65歲以上人士免費聽力測試

- 指定餐廳：派發$20現金券，各100張，可分4次使用，限期至12月18日

- 新都護眼：免費更換螺絲及鼻托、免費有限度調較眼鏡