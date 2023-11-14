長者日優惠2023｜HK Express有$2機票、大家樂送茶餐、松記派糖水

長者日優惠2023｜11月19日長者日即將到來，為回饋長者對社會貢獻，不少食肆及商戶紛紛推出多項優惠，當中包括HK Express的$2長者優惠機票、大家樂送茶餐、松記糖水派糖水等等，《香港01》好食玩飛記者搜羅各項優惠，助大家一文全睇著數詳情！



長者日2023即將到來！（截圖自HK Express官網）

長者日優惠2023【1】HK Express——$2單程機票次數不限

兩蚊除可搭車， 原來還可以搭飛機！為響應一年一度的長者日，HK Express將推$2長者限定單程機票優惠，讓老友記以激筍價遊走亞洲8大城市，當中包括河內、峴港、寧波、台北、高雄、台中、曼谷及清邁！此外，老友記僅需繳付188元，即享20公斤寄艙行李，優惠高達65折。

HK Express $2長者單程機票限時開賣!（截圖自HK Express官網）

由11月15日上午10:00至19日晚上11:59期間，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，透過香港快運優惠訂購專頁，預訂指定航班，並於今年11月23日至2024年3月31日期間出發，即可享特別優惠，不限訂購次數，優惠名額有限，先到先得！

HK Express

優惠日期：11月15日至11月19日

旅遊日期：11月23日至2024年3月31日期間

訂購網址：https://www.hkexpress.com/



長者日優惠2023【2】大家樂——11時後滿$30減$8 + 晚市火鍋減$8再送茶餐

由即日起至12月15日，大家樂響應長者日，推出多重限定優惠！於11月19日長者日，只須出示長者咭、已認證長者會員卡或以樂悠咭及長者八達通卡付款，所有長者11點後惠顧滿$30減$8！

大家樂「獎老日」優惠開鑼！（圖片來源：大家樂官方Facebook）

另外Club 100會員用300樂賞分同享以下著數1及2！

著數1：指定「點心滿粥」早餐$28優惠

於早市時段用優惠價$28惠顧指定點心滿粥系列–是日靚粥+豉油皇炒麵/家鄉炒米選配叉燒包/蘿蔔糕/烚蛋（價值$33）

優惠期： 即日起至11月18日（早市時段）



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

著數2：任何火鍋餐即減$8

優惠期：2023年11月20日至12月3日（晚市時段）



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

著數3：長者會員送免費茶餐

長者會員凡於2023年11月20日至12月3日用過晚市火鍋餐減$8優惠，即送免費茶餐一份，茶餐包括叉燒瀨粉及奶茶一杯，每長者會員只限領一次。

優惠期：2023年12月11日至12月15日（茶市時段）

*於12月4日前，登記認證做長者會員同使用過優惠3才可享有此項優惠！



大家樂（圖片來源：大家樂官方Facebook）

認證做長者會員連結：https://bit.ly/club100imelderly2023



長者日優惠2023【3】松記糖水——派4款指定糖水！紅豆沙/綠豆沙/芝麻糊/紫米露

11月19日長者日當天，於松記糖水店指定分店將免費派發紅豆沙、綠豆沙、芝麻糊、紫米露共4款糖水！讓老友記們食過正餐，飯後來一點甜！

派發日期：11月19日

地點：松記糖水店總店（長沙灣元州街162-188號天悅廣場地下CB58號舖）

松記甜品外賣店（青衣担杆山路6號長發廣場地下6號舖）

電話：總店 2387 7819；外賣店 2234 9788



更多活動詳情和商戶資料可查閱社署網頁【消費優惠參與商戶、機構名單】，或可經長者咭計劃手機應用程式查閱。

其他長者優惠：

- 全港各區家園便利店，持長者咭或65歲長者會員均可獲「家園」迷你紙巾1小包

- 清晰聽聽力中心：持長者咭或65歲以上人士免費聽力測試

- 指定餐廳：派發$20現金券，各100張，可分4次使用，限期至12月18日

- 新都護眼：免費更換螺絲及鼻托、免費有限度調較眼鏡