深圳燒肉5強推介！安格斯牛／紅酒牛肋條／炭燒鰻魚　近皇崗福田

深圳燒肉推介！隨著秋意漸濃、氣溫下降，是時候吃熱乎乎的美食了！在深圳，大家除了可以品嚐煲仔飯、牛肉火鍋、迴轉火鍋、椰子雞煲及酸菜魚等暖香的美食，還可以享用熱騰騰的燒肉。以下5間深圳燒肉店，不但有離口岸不遠的、常常推出節日優惠的，亦有推出創新菜式、具有新鮮感的。即睇餐廳地址、交通！

極炙·精緻炭火燒肉（圖片來源：小紅書@快樂欣球）

正計劃到深圳觀光的朋友，可以順便看看深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳燒肉店5強推介！

深圳燒肉【1】 爐太郎燒肉居酒屋 —— 距離香港最近、交通方便

時間有限或臨回港前心血來潮想吃燒肉的朋友，可以到距離香港最接近、離福田口岸或皇崗口岸只有1個地鐵站之遙的爐太郎燒肉居酒屋。爐太郎燒肉居酒屋為日式燒肉店，店內有滿滿的和風感。餐廳的招牌菜包括和牛五花肉、山蒜厚切豬正花、墨魚腸等，亦有居酒屋必備的啤酒讓大家暢飲。

爐太郎燒肉居酒屋（皇崗店）

地址：中國廣東省深圳市福田區福田街道皇崗村廣場4A

交通：乘搭地鐵4或7號綫，於福民站下車，再步行約5分鐘



深圳燒肉【2】極炙精緻炭火烤肉 —— 必點壯觀3層烤肉架、巨型海鮮

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極炙精緻炭火烤肉是台式燒肉店，以店員有禮及會蹲下服務客人而知名。此外，該店的食物賣相亦相當誘人，例如高3層的燒肉架、從店內缸內即撈的巨型海鮮等，非常適合打卡，而該店比起其他肉油脂會更多一點的M10牛肉，同樣深受歡迎。

極炙精緻炭火烤肉（羅湖店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區嘉賓路4051號金威大樓3樓

交通：乘搭地鐵1或2號綫，於大劇院站下車，再步行約10分鐘



深圳燒肉【3】黑旨烤肉 —— 超長牛舌作招牌菜、常推節日優惠

黑旨烤肉以超長牛舌——「究極一本牛舍王」作招牌菜。超長牛舌長如成人的手臂，予人相當震撼的感覺。此外，該店亦不時推出價惠，例如在教師節讓教師們以8.8折之價錢點菜、在母親節向母親們送小食，大家可以多留意餐廳在網上的最新消息。

黑旨烤肉（前海卓悦INTOWN店）

地址：中國廣東省深圳市南山區桂灣五路56號前海卓越金融中心第一期4棟商業L-19

交通：乘搭地鐵5號綫，於桂灣站下車，再步行約4分鐘



深圳燒肉【4】犀先生．燒肉餐酒 —— 創意菜式多多

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已吃厭了一般燒肉的朋友，不妨到訪供應多種創新料理的犀先生．燒肉餐酒。除了一般燒肉店常見的菜式，餐廳供應由牛舌芯與西班牙伊比利黑毛豬混合而成、具玫瑰造型的「燒肉蛋糕」，亦有混入紅酒的「紅酒牛肋條」，相當創新。餐廳也供應作為招牌牛肉、能厚切呈上的「安格斯黑牛」，滿足無肉不歡的朋友。

犀先生．燒肉餐酒

地址：中國廣東省深圳市福田區福華三路與金田路交叉口INTOWN購物中心負1樓

交通：乘搭地鐵1、4號綫，於會展中心站下車，再步行約4分鐘



深圳燒肉【5】北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉 —— 人氣炭火燒饅魚店

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除了牛肉、豬肉等各種紅肉，鰻魚肉亦是不少深圳燒肉店的知名菜式，以韓式碳燒活鰻魚為主打的北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉，提供新鮮、有專人現宰現燒的活鰻魚。店員會將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。餐廳更多的菜式、地址、交通，可參閱下文：

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