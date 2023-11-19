深圳燒肉5強推介！安格斯牛／紅酒牛肋條／炭燒鰻魚　近皇崗福田

撰文：是啦差弟弟
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深圳燒肉推介！隨著秋意漸濃、氣溫下降，是時候吃熱乎乎的美食了！在深圳，大家除了可以品嚐煲仔飯牛肉火鍋迴轉火鍋椰子雞煲酸菜魚等暖香的美食，還可以享用熱騰騰的燒肉。以下5間深圳燒肉店，不但有離口岸不遠的、常常推出節日優惠的，亦有推出創新菜式、具有新鮮感的。即睇餐廳地址、交通！

極炙·精緻炭火燒肉（圖片來源：小紅書@快樂欣球）

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深圳燒肉店5強推介！

深圳燒肉【1】 爐太郎燒肉居酒屋 —— 距離香港最近、交通方便

時間有限或臨回港前心血來潮想吃燒肉的朋友，可以到距離香港最接近、離福田口岸或皇崗口岸只有1個地鐵站之遙的爐太郎燒肉居酒屋。爐太郎燒肉居酒屋為日式燒肉店，店內有滿滿的和風感。餐廳的招牌菜包括和牛五花肉、山蒜厚切豬正花、墨魚腸等，亦有居酒屋必備的啤酒讓大家暢飲。
爐太郎燒肉居酒屋（皇崗店）

地址：中國廣東省深圳市福田區福田街道皇崗村廣場4A
交通：乘搭地鐵4或7號綫，於福民站下車，再步行約5分鐘

深圳燒肉【2】極炙精緻炭火烤肉 —— 必點壯觀3層烤肉架、巨型海鮮

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極炙精緻炭火烤肉是台式燒肉店，以店員有禮及會蹲下服務客人而知名。此外，該店的食物賣相亦相當誘人，例如高3層的燒肉架、從店內缸內即撈的巨型海鮮等，非常適合打卡，而該店比起其他肉油脂會更多一點的M10牛肉，同樣深受歡迎。

極炙精緻炭火烤肉（羅湖店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區嘉賓路4051號金威大樓3樓
交通：乘搭地鐵1或2號綫，於大劇院站下車，再步行約10分鐘

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深圳燒肉【3】黑旨烤肉 —— 超長牛舌作招牌菜、常推節日優惠

黑旨烤肉以超長牛舌——「究極一本牛舍王」作招牌菜。超長牛舌長如成人的手臂，予人相當震撼的感覺。此外，該店亦不時推出價惠，例如在教師節讓教師們以8.8折之價錢點菜、在母親節向母親們送小食，大家可以多留意餐廳在網上的最新消息。

黑旨烤肉（前海卓悦INTOWN店）

地址：中國廣東省深圳市南山區桂灣五路56號前海卓越金融中心第一期4棟商業L-19
交通：乘搭地鐵5號綫，於桂灣站下車，再步行約4分鐘

深圳燒肉【4】犀先生．燒肉餐酒 —— 創意菜式多多

+1

已吃厭了一般燒肉的朋友，不妨到訪供應多種創新料理的犀先生．燒肉餐酒。除了一般燒肉店常見的菜式，餐廳供應由牛舌芯與西班牙伊比利黑毛豬混合而成、具玫瑰造型的「燒肉蛋糕」，亦有混入紅酒的「紅酒牛肋條」，相當創新。餐廳也供應作為招牌牛肉、能厚切呈上的「安格斯黑牛」，滿足無肉不歡的朋友。

犀先生．燒肉餐酒

地址：中國廣東省深圳市福田區福華三路與金田路交叉口INTOWN購物中心負1樓
交通：乘搭地鐵1、4號綫，於會展中心站下車，再步行約4分鐘

深圳燒肉【5】北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉 —— 人氣炭火燒饅魚店

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除了牛肉、豬肉等各種紅肉，鰻魚肉亦是不少深圳燒肉店的知名菜式，以韓式碳燒活鰻魚為主打的北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉，提供新鮮、有專人現宰現燒的活鰻魚。店員會將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。餐廳更多的菜式、地址、交通，可參閱下文：

深圳美食｜碳燒鰻魚店2大推介人均¥79抵食　近地鐵附地址交通方法

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