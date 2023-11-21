Uniqlo減價｜羽絨/外套/衛衣低至$39起　男女冬裝一連2星期大特價

Uniqlo減價！Uniqlo由11月24日起，一連2星期舉行「三大感謝回饋」大特價！今次主打冬季男女裝，不論超輕型羽絨外套、HEATTECH、搖粒絨外套、連帽衛衣、連身裙、長褲等全部割價，低至$39起！想以低價入手Uniqlo至新冬裝，粉絲們要把握掃貨機會。



Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價！冬季感謝回饋 男女裝限時2週大特價！

步入冬季，日夜溫差漸大，是時候添置禦寒衣物，免得著涼！Uniqlo由11月24日起至12月7日期間，一連兩週推出全店及會員獨家限時優惠，當中涵蓋多款冬季男女裝、超輕型羽絨外套、HEATTECH、搖粒絨外套、連帽衛衣、連身裙、長褲、甚至配件等人氣商品都有，最平$39起買到。

Uniqlo減價精選【1】女裝羅紋高領T恤、圍巾、襪子 $39 起

首輪大特賣，一系列打底、配飾及襪子都有特價！女裝羅紋高領T恤（長袖，特價$79 原價$149）、女裝絲棉混紡圍巾（附胸墊，特價$59 原價$149）、女裝襪子（特價$39 原價$99）以及女裝棉質連身裙（特價$79 原價$149）。

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【2】HEATTECH 極暖系列 保暖度高1.5倍$99 起

冬天想輕盈出門，必備一件保暖度高、又輕又薄的HEATTECH！Uniqlo的極暖系列，比普通HEATTECH高1.5倍保暖系數，現特價$99起，作為打底，簡單加上外套頸巾，足夠應付攝氏10度以下天氣！另外，針織帽、可調節漁夫帽、輕型厚搖粒絨背心都有得平，一律$99起。

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【3】招牌搖粒絨外套 多色多碼$149 起

至於另一優惠，便是Uniqlo招牌的搖粒絨外套都有減價！ 男女裝通用，多色多碼選擇 ，最平$149起！

Uniqlo一連2星期大特價！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價精選【4】買滿$600 送不銹鋼杯

於11月24日至11月30日期間，單次購物淨額滿 $600，即可獲贈限定不銹鋼杯乙個，每天每店名額60個，喜歡的朋友必不可錯過！

Uniqlo一連2星期大特價，買滿$600送不銹鋼杯！（圖片來源：UNIQLO官方網站）

Uniqlo減價10月優惠

日期：11月24日至12月7日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

