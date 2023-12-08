Klook餐廳優惠5推介｜最平$238/火鍋放題/任食和牛大閘蟹低至半價

自助餐、放題任飲任食總是最受大家歡迎，假期想跟好友聚舊，各大餐廳均推出優惠，當中不少食肆人氣超高，不單以優惠價吃盡龍蝦、A5和牛燒肉、大閘蟹等，透過Klook訂位，還可享更多精選優惠，想知道有甚麼推薦餐廳值得跟朋友邊食邊傾，就要繼續看下去。



Klook餐廳優惠【1】上州一頭和牛・燒肉 55折任食日本A5和牛海鮮甜品

位於尖沙咀的上州一頭和牛・燒肉推出多款150分鐘放題優惠，其中最抵人均只需要$298，就可以嘆到和牛燒肉放題，Klook會員更送4位用刺身拼盤，優惠低至55折！想吃得更盡興亦可以選擇【聖誕旅神Deal】和牛燒肉放題，每位只需$724起，就可食到10品日本A5和牛、8品澳洲M7和牛、7品美國牛，其他肉類海鮮任食，而且各款套餐甜品、啤酒任飲任添！

上州一頭和牛・燒肉放題

立即訂座：Klook

價錢：$295起（原價$532起，55折）

Klook餐廳優惠【2】宮崎肉本舖 任食宮崎A5櫻花牛63折再送生啤

位於銅鑼灣糖街的宮崎肉本舖亦推出和牛燒肉放題，最平人均只需要$768，就可以120分鐘任食宮崎頂級A5櫻花牛，除此之外餐廳亦無限提供和牛內臟、黑豚、地雞、甲羅燒、自家製和牛餃子等超過60款食物，經Klook訂購更可升級優惠至180分鐘及送Asahi Asahi Super Dry生啤1杯，價錢優惠低至63折。

宮崎肉本舖

立即訂座：Klook

價錢：$768起（原價$1227，63折起）

Klook餐廳優惠【3】相馬日式火鍋放題 任3小時食大閘蟹廣島蠔

若嫌燒肉太油膩，不如選擇日式火鍋放題！相馬日式火鍋推出3小時任食優惠，餐廳無限量供應大閘蟹、蟹蚶、大頭蝦、廣島蠔、日本帶子等10款新鮮海鮮，另外亦可無限任食美國特選牛肩胛、日式炸物、日本北海道MilkTop雪糕、韓國雪條及任飲飲無酒精飲品及指定啤酒。經Klook訂座的食客更即送極上蒸海鮮，包括鮑魚、日本扇貝、沙白、海蝦、貴妃蚌等。分店亦遍佈港島、九龍及新界區，絕對有一間可以滿足到你！

相馬日式火鍋

立即訂座：Klook

價錢：$471起（已包加一服務費，原價$571，82折）

Klook餐廳優惠【4】漁釧清酒 90分鐘無限暢飲

想跟朋友chill住喝酒，不妨到深水埗 V Walk的漁釧，餐廳正推出90分鐘清酒放題，餐廳不單提供無限量上乘清酒、檸檬綠茶、各款汽水，而且食客更可以吃到漁釧13款特色美食，包括日本直送漬物、魚生他他沙律、三色刺身、三點壽司、燒熊本一口和牛、櫻花蝦唐揚炸雞、海鮮茶碗蒸等，價錢亦只需$238，優惠低至半價。

漁釧

立即訂座：Klook

價錢：$238（原價$476，半價）

Klook餐廳優惠【5】緣味小聚 150分鐘龍蝦海鮮蒸氣鍋餐放題

覺得日式放題不對你口味？主打吃最新鮮原味的蒸氣鍋餐放題又是不是你的心水呢？緣味小聚推出150分鐘龍蝦海鮮蒸氣鍋放題，最抵只需要人均$328，即送龍蝦半隻、韓國大鮑魚、蘇格蘭蝗子皇、法國生蠔等，另外任食澳洲M5和牛、西班牙黑毛豬、蟲草花走地雞及其他美食。想吃得更盡興，不如選擇$688優惠套餐，不單以上所有食物任食，更可享椰皇水文昌雞和牛火鍋放題，優惠低至69折！

緣味小聚

立即訂座：Klook

價錢：$328起（原價$488，69折）