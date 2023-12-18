跨年倒數活動2024｜除夕最大煙花騷/200米星鑽長廊/半空音樂派對

跨年倒數活動5大推介2024！2023年即將結束，趁除夕出門倒數，與親友在歡樂的氣氛下迎接新一年！除夕之夜，年度盛事必屬香港維多利亞港的煙花匯演，今年更是最大規模，璀璨煙火配上不同音樂，現場氣氛與電視機前觀看絕對無得比！此外，香港還有許多派對和音樂節目，為跨年之夜增添熱鬧的氣氛！今次《香港01》好食玩飛記者為大家盤點5大除夕倒數好去處，讓大家計劃倒數活動更「得心應手」！



踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。（圖片來源：香港旅遊發展局提供）

跨年倒數2024【1】維多利亞港煙花音樂匯演——歷年最大規模橫跨中環至銅鑼灣

今個跨年夜，維多利亞港的夜空將化身為巨大畫布，上演璀璨奪目的煙花音樂匯演。匯演長達12分鐘，以「新年新傳奇」為主題，綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演！

煙花展示了四季的元素，表達了季節循環和萬物重生的畫面。同時，多座香港島的主要大樓發放迷人的煙花和令人眩目的燈光效果，照亮了維多利亞港兩岸的天際線，與全世界一起迎接光輝璀璨且充滿希望的2024年！

旅發局今日（12日）表示將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（圖片來源：香港旅遊發展局）

維多利亞港煙花音樂匯演

日期：12月31日

時間：煙花音樂匯演／午夜00:00至次日00:12；許願流星／23:00、23:15、23:30、23:45

地點：維多利亞港兩岸

直播平台：Discover Hong Kong — YouTube及Facebook頻道



跨年倒數2024【2】天星小輪「世星號」遊維港——近距離賞煙花 魔術表演免費小食

如不想在維港兩岸同人逼，除夕倒數時，選乘天星小輪「世星號」遊維港也是個不錯選擇！「世星號」由傳統渡輪改裝而成，裝潢更豪華、窗口更寬敞，當倒數快將來臨，「世星號」將特別停泊於維港中央，讓大家以極佳觀賞位置欣賞煙花匯演的震撼視聽盛宴！屆時小輪上，還設有特色魔術表演活動，供應一系列免費小食及飲品，增加節日氣氛！

世星輪維港遊

日期：12月31日

時間：22:00至次日01:00

價錢：$688/位，大小同價

售票處：尖沙咀天星碼頭地下「天星海港遊」

網上商店：https://www.starferrywatertour.com.hk/



跨年倒數2024【3】天際100跨年倒數派對——360度鳥瞰港九新界夜色 樂隊駐場演奏

除夕跨年必去香港天際100，俯瞰香港夜景迎接2024！Sky100是全港唯一能360度鳥瞰四面八方的室內觀景台，把港九新界盡收眼底。今年天際100也會舉辦「2024跨年倒數派對門票」，在12月31日除夕當晚現場精心打造「拍照區」，設有發光的星星打卡造型椅並搭配過百個氣球，還有現場樂隊演奏流行歌曲增添歡樂氣氛，套票更包含迎賓美酒和派對用品，讓大家盡情享受火熱的派對氣氛，一起歡呼倒數迎接2024年。

日期：12月31日

時間：21:45至次日00:30

價錢：$698/位（免加一）

套票內容：2024跨年倒數派對門票1張、一杯氣泡酒*、一包小食及派對小道具（將隨機提供不同款式）

* 飲料可選擇紅、白酒或非酒精飲品包括橙汁或汽水。

地點：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



跨年倒數2024【4】金鐘添馬公園——邊擦除夕大餐邊賞煙花

中西區海濱長廊和添馬公園一直以來都是港島區除夕倒數的熱門場所。除了能一睹煙花美景外，交通也非常便利。附近還有多個大型購物中心和餐飲熱點，大家可與親朋好友一起品嘗豐盛的除夕大餐，然後前往蘭桂坊小酌幾杯，最後欣賞煙花和倒數，絕對是一個完美的行程！

日期：12月31日午夜

＊建議大家最好提早２小時來霸位。



跨年倒數2024【5】灣仔利東街——百萬寶石星鑽長廊 5米高許願星

若想在除夕夜欣賞燈飾，絕對不能錯過灣仔利東街的燈飾派對！今年，利東街再度與本地跨媒體藝術家黃宏達（Victor Wong）攜手合作，呈現名為「The Wishing Stars」藝術裝置，裝置利用超過一百萬顆七彩寶石打造了長達200米的星鑽許願長廊，以及中庭上空高達五米的「巨型許願星」。白天時，寶石閃爍奪目；夜晚則透過燈光變化營造出浪漫迷人的景緻，令人透過幻彩閃爍的星光，為佳節注入希望、快樂和正能量。

利東街 The Wishing Stars

日期：12月31日午夜

查詢：https://www.leetungavenue.com.hk/tc/index/

