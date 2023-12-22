年糕2024｜推薦10大年糕/蘿蔔糕早鳥優惠57折起 美心/聖安娜/奇華

年糕2024｜為迎接「龍」曆新年，賀年糕點年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等可說是應節、送禮必備佳品，現在開始著手準備，10大賀年餅店聖安娜、奇華、鴻福堂、美心等更有低至57折的早鳥優惠！



年糕2024｜國金軒 各款年糕、蘿蔔糕 早鳥優惠低至78折 賀年禮盒88折

傳統與時尚結合的中菜食府國金軒，糕點一向也是口碑保證，今年精選四款賀年糕點，包括巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕、金箔山楂柑桔糕及金箔燕窩花香椰汁糕，均由高級食材製造，亦是國金軒的皇牌糕點，食物賣相精緻，無論送禮還是一家人聚餐也合適不過。國金軒現有早鳥優惠，各款糕點78折！

雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒

另外，國金軒今年亦再度推出人氣禮盒：雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒，將兩款人氣糕點：巴馬金腿蘿蔔糕及沖繩黑糖椰汁年糕囊括其中，配合可中和油膩感、充滿海鮮醬香的國金軒極品X.O.醬，提升食物滋味。禮盒高雅大方，送禮並不失禮！在1月1日至1月31日期間，更有88折優惠！

全新金獅獻瑞吉祥禮盒及富貴錦鯉如意禮盒 外型精緻大方 送禮一流

新年最重要是表達祝福，國金軒今年首度推出全新金獅獻瑞吉祥禮盒及富貴錦鯉如意禮盒，兩款禮盒外型精緻大方，送禮自用得宜。金獅獻瑞吉祥禮盒內的的奶黃年糕口感軟糯，甜而不膩，獅頭造型生猛活潑，亦體貼地配以陳年普洱茶葉套裝，供大家聚會時一邊品茶一邊享受美食，保證收到的人充滿喜悅。而富貴錦鯉如意禮盒內的椰汁年糕清甜可口，甜度適中，老少皆宜。

國金軒年糕早鳥優惠

日期：即日起至1月31日

1. 金箔燕窩花香椰汁凍糕禮劵（約750g） 優惠價港幣378 （原價港幣488元）

2. 巴馬金腿蘿蔔糕禮劵（約700g）優惠價港幣348 （原價港幣488元）

3. 沖繩黑糖椰汁年糕禮劵（約750g） 優惠價港幣308（原價港幣388元）

4. 金箔山楂柑桔糕禮劵（約700g） 優惠價港幣308 （原價港幣388元）

5. 雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒 優惠價港幣788 （原價港幣888元）

6. 金獅獻瑞吉祥禮盒、富貴錦鯉如意禮盒 每盒港幣888元



年糕2024｜翠亨邨 全新推出黑松露淮山糕 早鳥優惠77折

翠亨邨今年亦推出不少新派及傳統年糕的優惠，包括經典的臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕、原創口味白桃桂花凍糕，另外也有今年新推出的黑松露淮山糕，以矜貴食材黑松露製造，加入鮮淮山片及爽甜沙葛增加增加層次感，選用優質健康食材，適合追求健康人士。另外，翠亨邨亦有快閃優惠，凡購買指定2個或以上賀歲糕點組合，即獲送Mira Dining $800電子餐飲優惠禮券。

翠亨邨早鳥優惠

日期：即日起至1月31日

1. 黑松露淮山糕 優惠價港幣248元（原價港幣318元）

2. 臘味蘿蔔糕禮劵（約700g） 優惠價港幣248元 （原價港幣318元）

3. 馬蹄糕 優惠價港幣188（原價港幣238元）

4. 椰汁年糕禮劵（約750g） 優惠價港幣188 （原價港幣238元）

5. 白桃桂花糕 優惠價港幣198 （原價港幣258元）



年糕2024｜利苑星級賀年糕點 早鳥優惠95折

名牌酒家利苑推出的星級賀年糕點也是今年的信心之選。五款優質年糕，包括：招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、椰汁年糕及清香馬蹄糕，全部採用上乘食材，且百分百香港製造，味道保證傳統和地道，節慶送禮自奉，同樣適宜。早鳥優惠更可享95折，滿港幣900元更有免費寄劵或現貨配送服務。

利苑星級賀年糕點早鳥優惠

日期：1月1日至1月21日

招牌棗皇糕 (禮券) 原價港幣248元 228

如意蘿蔔糕 (禮券) 原價港幣228元 208

臘味芋頭糕 (禮券) 原價港幣228元 208

椰汁年糕 (禮券) 原價港幣218元 198

清香馬蹄糕 (禮券) 原價港幣218元 198

滿 $900可享免費寄券或現貨配送服務



年糕2024｜華麗園年糕 早鳥88折優惠 折後滿1000免運費

香港經典品牌華麗園推出限時優惠，瑤柱雲腿蘿蔔糕及瑤柱雲腿芋頭糕，兩者同樣採用頂級北海道瑤柱、越南蝦米，宣威火腿等高級食材。另外，想嘗試新口味也可試試新品鮑魚雲腿蘿蔔糕，加入了原隻南非鮑魚，在傳統味道上增添新風味。另外，華麗園也準備了新式的斑蘭椰汁年糕、首創的椰汁年糕，吃厭了傳統年糕的人不妨一試。如果是素食的人，華麗園也貼心地準備了牛肝菌素蘿蔔糕，方便一眾素食人士聚會時享受！華麗園蘿蔔糕現時有88折優惠，折後滿1000更免運費！

日期：1月1日至1月15日

瑤柱雲腿蘿蔔糕（1200克）原價港幣249元 218

鮑魚雲腿蘿蔔糕（900克）原價港幣338元 308

瑤柱雲腿芋頭糕（1200克）原價港幣248元 218

首創椰汁年糕（1200克）原價港幣259元 249

斑蘭椰汁年糕（1200克）原價港幣286元 269

牛肝菌蘿蔔糕（900克）原價港幣218元 198

瑤柱雲腿蘿蔔糕 (約1200克) 原價港幣249元 218

年糕2024｜大家樂各款年糕 早鳥優惠低至$108

家傳戶曉的本地餐飲集團大家樂今年也為大家準備好年糕優惠，四項經典賀年糕點：瑤柱臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、富貴棗皇糕及椰汁蔗糖年糕，均有早鳥優惠，其中椰汁蔗糖年糕僅售108元，相當適合喜歡傳統味道、追求實惠的人。

日期: 2024年1月1日至1月30日

大家樂年糕

瑤柱臘味蘿蔔糕 (約800克) 原價港幣196元 128

瑤柱芋頭糕 (約730克) 原價港幣196元 128

富貴棗皇糕 (約750克) 原價港幣186元 118

椰汁蔗糖年糕 原價港幣176元 108

富貴棗皇糕 • 瑤柱臘味蘿蔔糕套裝 原價港幣316元 226

椰汁蔗糖年糕•瑤柱臘味蘿蔔糕套裝 原價港幣306元 216

年糕2024｜聖安娜黃金糕+金磚禮盒 低至66.5折送禮自用兩雙宜

龍年新春喜慶！聖安娜餅屋的賀年糕品主角是「尊貴黃金糕」，據說黃金糕是由聖安娜餅屋率先引入香港，傳承印尼大師親授手藝，堅持使用印尼進口椰漿及新鮮雞蛋。製作過程，採用傳統雙重烘烤方式，令黄金糕表面著焦黄色澤，糕身條紋節節向上，象徵步步高升，是對技術工藝要求較高的產品。最佳烹調方法是先蒸3至5分鐘後再煎，即有外脆內軟的滋味！

除了黃金糕外，瑤柱蘿蔔糕和至尊千層馬蹄糕也是甘香又美味的賀年糕點。瑤柱蘿蔔糕蘿蔔份量十足，無添加味精，當中更有極級瑤柱臘味提香，微煎後的蘿蔔糕帶酥脆外層，每口都能咀嚼到香甜鮮味；千層馬蹄糕由精選馬蹄、冰糖、焦糖、紅糖手工逐層蒸煮製成，味道由淡到濃，顏色由淺到深，甜而不膩，令人一試難忘。

延伸優惠：2024盆菜優惠｜黑木亭居酒屋A5和牛日式盆菜｜低至$599起｜2-6人份量 ⯈ 立即預訂

另外聖安娜全新的「迷你金磚賀年糕品禮盒」，精選了四款糕品組合 ，包括瑤柱蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、至尊薑汁黑糖年糕、至尊奶皇糕。迷你尺寸兩小口子可一次過嚐遍不同鹹甜口味，小巧份量剛剛好。金磚外形包裝金黃瑰麗，每盒都盡顯貴氣，送禮大方得體。聖安娜現在就有不同的優惠，特定信用卡或會員有7折優惠，加上組合糕點95折優惠，優惠低至66.5折！

聖安娜早鳥優惠

日期：即日起至 2024 年 1 月 24 日

1. 早買優惠 walk in 即享 75 折優惠

2. Mastercard® 持卡人或聖安娜 CakeEasy 會員專享 7 折優惠

3. 選購單裝賀年糕品 3 件或以上／賀年禮盒/蛋黃酥 2 盒或以上即享額外 95 折優惠



（詳情請向聖安娜餅屋查詢）

年糕2024｜奇華年糕、蘿蔔糕禮券買滿$280送$50優惠券

奇華餅家的賀年糕點，在新一年亦有不同優惠！奇華餅家的「亞嫲糖年糕」以優質泰國糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑、清甜香糯；「臘味蘿蔔糕」加入自家廠房製造的奇華切肉臘腸，味道鮮香惹味，令人齒頰留香。除了糕點外，其賀年禮盒中的牛油蛋卷蛋味香濃、蝴蝶酥和杏仁條色澤金黃，層次豐富，鳳梨金酥則清香鬆化、甜而不膩。而為了迎接「祥龍獻瑞」的新年，奇華餅家門市及網店都設有不少優惠！

奇華餅家早鳥優惠

日期：2023年12月8日至2024年1月7日

1.精選年糕禮券 （兩件裝） 每張優惠價港幣192元 （每張原價港幣246元）

2.亞嫲糖年糕禮券 （1050克） 每張優惠價港幣123元 （每張原價港幣160元）

3.臘味蘿蔔糕禮券 （900克） 每張優惠價港幣135元 （每張原價港幣172元）

4.牛油蛋卷禮券 （400克） 每張優惠價港幣90元 （每張原價港幣115元）



於預購期間購買賀年禮券滿港幣280元正，即獲贈港幣50元正賀年電子優惠券乙張，多買多送（使用期限：2023年12月26日至2024年2月9日，正價購買賀年產品滿港幣180元正即可使用）。

延伸優惠：2024盆菜優惠｜去滾盆菜火鍋套餐｜$799｜6-8人份量 ⯈ 立即預訂

（詳情請向奇華餅家查詢）

年糕2024｜鴻福堂有機蘿蔔糕、芋頭糕 早鳥優惠低至57折

新一年鴻福堂有多款新春賀年糕品。至尊本地有機蘿蔔糕採用大澳香濃蝦乾，配合有機白蘿蔔、臘腸令人齒頰留香；金腿瑤柱蘿蔔糕以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢；沖繩海鹽瑤柱芋頭糕鹽加入清甜的原粒芋頭，選用日本北海道瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃的芋香，口感十足；燕窩楊枝甘露糕以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。鴻福堂賀年糕點優惠更低至57折！

鴻福堂早鳥優惠

新春訂購優惠期：

日期： 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 2 月 7 日

至尊本地有機蘿蔔糕（750 克）

原價：$302 ，優惠價：$205 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$198

金腿瑤柱蘿蔔糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

燕窩楊枝甘露糕 （700 克）

原價：$182 ，優惠價：$115 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$108



（關於自家 CLUB 會員優惠，詳情請向鴻福堂查詢）

年糕2024｜美心香菇芋粒蘿蔔糕、LINE FRIENDS禮盒 優惠低至49折

為迎接新年，美心今年推出全新賀年糕點香菇芋粒蘿蔔糕，它是無添加肉配方，混合菇類與蔬菜等材料，清爽又香濃。同時美心亦和LINE FRIENDS合作，推出了全新賀年禮盒！兩款禮盒分別是一口杏仁酥以及與美心禮盒一口甜心酥，兩個禮盒的禮罐上都有LINE FRIENDS 的可愛經典角色。一口原味杏仁酥，酥皮上佈滿香脆杏仁片，每一口都濃郁香甜；一口甜心酥採用二次烘焗技術製作，不同溫度烘製出焦糖外皮，甜而不膩，口感豐富，兩者都是送禮佳選。

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美心早鳥優惠

推廣價優惠期：

即日起至2024年2月10日

LINE FRIENDS與美心禮盒（ 一口杏仁酥/一口甜心酥）

原價：$118，優惠價：$170/2盒

香菇芋粒蘿蔔糕（約 875 克）

原價：$128，優惠價：$198，指定信用卡優惠價：$89.6



美心指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向美心查詢）

年糕2024｜東海堂紅豆栗子年糕 、元貝蘿蔔糕、賀年禮盒 優惠低至68折

新一年東海堂亦為大家送上驚喜！十勝紅豆小丸子栗子年糕，用料嚴選北海道十勝紅豆、甘甜栗子，更加入白玉小丸子，豆香濃郁，煙韌綿密，有經典的和風滋味；北海道元貝蘿蔔糕，除了選用清甜的蘿蔔外，更配上日本北海道的上等元貝，元貝鮮甜濃郁，材料份量十足！針對兩款受歡迎的賀年糕點，東海堂推出了謹賀新年年糕禮盒，內附北海道元貝蘿蔔糕及勝紅豆小丸子栗子年糕各一，不論送禮自用都適合！

延伸優惠：2024盆菜優惠｜六國酒店星級盆菜｜低至$1600起｜4人份量 ⯈ 立即預訂

東海堂早鳥優惠

特價及會員價優惠期：

即日起至2024年2月10日

十勝紅豆小丸子栗子年糕（每個約570克）

原價：$133，特價：$106，滙豐7折價：$93.1，會員價：$90

北海道元貝蘿蔔糕（每個約800克）

原價：$173，特價：$138，滙豐7折價：$121.1，會員價：$118

謹賀新年年糕禮盒（北海道元貝蘿蔔糕和十勝紅豆小丸子栗子年糕各一款，各約570克）

原價：$295，特價：$236，滙豐7折價：206.5，會員價：$203



東海堂指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向東海堂查詢）