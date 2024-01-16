年糕2024｜推薦16大年糕蘿蔔糕優惠57折起 美心/聖安娜/利苑/奇華

年糕2024｜為迎接「龍」曆新年，賀年糕點年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等可說是應節、送禮必備佳品，現在開始著手準備，10大賀年糕點聖安娜、美心、利苑、奇華、鴻福堂等更有低至57折的早鳥優惠！



年糕2024【1】聖安娜黃金糕+金磚禮盒66.5折起 條紋糕身寓步步高升

龍年新春喜慶！聖安娜餅屋的賀年糕品主角是「尊貴黃金糕」，據說黃金糕是由聖安娜餅屋率先引入香港，傳承印尼大師親授手藝，堅持使用印尼進口椰漿及新鮮雞蛋。製作過程，採用傳統雙重烘烤方式，令黄金糕表面著焦黄色澤，糕身條紋節節向上，象徵步步高升，是對技術工藝要求較高的產品。最佳烹調方法是先蒸3至5分鐘後再煎，即有外脆內軟的滋味！

除了黃金糕外，瑤柱蘿蔔糕和至尊千層馬蹄糕也是甘香又美味的賀年糕點。瑤柱蘿蔔糕蘿蔔份量十足，無添加味精，當中更有極級瑤柱臘味提香，微煎後的蘿蔔糕帶酥脆外層，每口都能咀嚼到香甜鮮味；千層馬蹄糕由精選馬蹄、冰糖、焦糖、紅糖手工逐層蒸煮製成，味道由淡到濃，顏色由淺到深，甜而不膩，令人一試難忘。

【延伸推介】名廚周中推介 頂級鮑參金蠔豐盛盆菜早鳥優惠 🡺79折預訂兼免費送貨

另外聖安娜全新的「迷你金磚賀年糕品禮盒」，精選了四款糕品組合 ，包括瑤柱蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、至尊薑汁黑糖年糕、至尊奶皇糕。迷你尺寸兩小口子可一次過嚐遍不同鹹甜口味，小巧份量剛剛好。金磚外形包裝金黃瑰麗，每盒都盡顯貴氣，送禮大方得體。聖安娜現在就有不同的優惠，特定信用卡或會員有7折優惠，加上組合糕點95折優惠，優惠低至66.5折！

聖安娜早鳥優惠

日期：即日起至 2024 年 1 月 24 日

1. 早買優惠 walk in 即享75折優惠

2. Mastercard® 持卡人或聖安娜 CakeEasy 會員專享 7 折優惠

3. 選購單裝賀年糕品 3 件或以上／賀年禮盒/蛋黃酥 2 盒或以上即享額外 95 折優惠



（詳情請向聖安娜餅屋查詢）

年糕2024【2】美心香菇芋粒蘿蔔糕、LINE FRIENDS禮盒 優惠低至49折

為迎接新年，美心今年推出全新賀年糕點香菇芋粒蘿蔔糕，它是無添加肉配方，混合菇類與蔬菜等材料，清爽又香濃。同時美心亦和LINE FRIENDS合作，推出了全新賀年禮盒！兩款禮盒分別是一口杏仁酥以及與美心禮盒一口甜心酥，兩個禮盒的禮罐上都有LINE FRIENDS 的可愛經典角色。一口原味杏仁酥，酥皮上佈滿香脆杏仁片，每一口都濃郁香甜；一口甜心酥採用二次烘焗技術製作，不同溫度烘製出焦糖外皮，甜而不膩，口感豐富。

延伸優惠：2024盆菜優惠｜黑木亭居酒屋A5和牛日式盆菜｜低至$599起｜2-6人份量 ⯈ 立即預訂

美心早鳥優惠

日期：即日起至2024年2月10日

LINE FRIENDS與美心禮盒（ 一口杏仁酥/一口甜心酥）

原價：$118，優惠價：$170/2盒

香菇芋粒蘿蔔糕（約 875 克）

原價：$128，優惠價：$198，指定信用卡優惠價：$89.6



美心指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向美心查詢）

年糕2024【3】奇華年糕、蘿蔔糕禮券買滿$280送$50優惠券

奇華餅家的賀年糕點，在新一年亦有不同優惠！奇華餅家的「亞嫲糖年糕」以優質泰國糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑、清甜香糯；「臘味蘿蔔糕」加入自家廠房製造的奇華切肉臘腸，味道鮮香惹味，令人齒頰留香。除了糕點外，其賀年禮盒中的牛油蛋卷蛋味香濃、蝴蝶酥和杏仁條色澤金黃，層次豐富，鳳梨金酥則清香鬆化、甜而不膩。而為了迎接「祥龍獻瑞」的新年，奇華餅家門市及網店都設有不少優惠！

奇華餅家早鳥優惠

日期：2023年12月8日至2024年1月7日

1.精選年糕禮券 （兩件裝） 每張優惠價港幣192元 （每張原價港幣246元）

2.亞嫲糖年糕禮券 （1050克） 每張優惠價港幣123元 （每張原價港幣160元）

3.臘味蘿蔔糕禮券 （900克） 每張優惠價港幣135元 （每張原價港幣172元）

4.牛油蛋卷禮券 （400克） 每張優惠價港幣90元 （每張原價港幣115元）



於預購期間購買賀年禮券滿港幣280元正，即獲贈港幣50元正賀年電子優惠券乙張，多買多送（使用期限：2023年12月26日至2024年2月9日，正價購買賀年產品滿港幣180元正即可使用）。

延伸優惠：2024盆菜優惠｜去滾盆菜火鍋套餐｜$799｜6-8人份量 ⯈ 立即預訂

（詳情請向奇華餅家查詢）

年糕【4】布袋澳年糕 老字號古法石磨柴火年糕 無添加 早鳥優惠9折

布袋澳這家老字號相信大家也不陌生，鄉民以傳統石磨方式製米糊，再用柴火蒸糕。今年布袋澳也推出8款經典年糕，包括原味年糕、薑汁年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕及三款椰汁糕（紫米糕、紅豆糕、馬豆糕），現時更有限時早鳥優惠9折，老顧客更享8折，可於指定日子市集自取或送貨，想吃到古法炮製、無添加的年糕就不要錯過。詳情可參閱Instagram@sweetylab.hk。

古法石磨柴火年糕早鳥優惠

日期：即日至1月31日

原味年糕 （2斤）優惠價港幣133.2元（原價港幣148元）

薑汁年糕（2斤）優惠價港幣133.2元（原價港幣148元）

蘿蔔糕（2斤）優惠價港幣142.2元（原價港幣158元）

芋頭糕（2斤）優惠價港幣142.2元（原價港幣158元）

馬蹄糕（2斤）優惠價港幣106.2元（原價港幣118元）

椰汁紫米糕（1斤）優惠價港幣106.2元（原價港幣98元）

椰汁紅豆糕（1斤）優惠價港幣106.2元（原價港幣98元）

椰汁馬豆糕（1斤）優惠價港幣106.2元（原價港幣98元）

註：2斤為圓盒裝及1斤為方盒裝



年糕【5】八珍年糕 買蘿蔔糕／芋頭糕可享9折買額外糕點

八珍這間老字號，知名度相信也不用多介紹。今年八珍推出買任何1350克蘿蔔糕或芋頭糕，可享9折買額外糕點，包括：馬蹄糕（750克／1350克）、紅豆糕750克、桂花糕750克、椰糖海底椰糕750克，最多可節省19元。另外，喜歡素食的朋友，不妨一試牛肝菌齋蘿蔔糕。

八珍年糕系列

網上預訂：即日起至2024年1月31日截止

客戶到八珍門市取貨: 2024年1月31至2月9日

八珍送年貨上門: 2024年2月1至7日

招牌蘿蔔糕 1350克 港幣245元；750克 港幣185元

瑤柱蝦乾蘿蔔糕 1350克 （不加臘腸）港幣295元；750克 （不加臘腸）港幣218元

牛肝菌齋蘿蔔糕 750克 （素食）港幣185元

綿香芋頭糕 1350克 港幣245元；750克 港幣185元

XO醬蘿蔔糕750克 （無火腿或臘腸）港幣218元



年糕【6】翠園龍年賀年糕系列 3款全新賀年糕 匯豐信用卡7折

翠園今年亦有新意思，新推3款創新賀年糕：海膽帶子富貴糕，在粘米糕內加入鮮味滿滿的海膽及帶子；雙喜燒鵝芋頭糕，加入獨家製燒鵝粒及甜滋滋紫椰糕，配搭新鮮紫薯，甜而不膩。另外也有傳統糕點：金腿瑤柱蘿蔔糕及運財薑汁年糕，同樣出色。現憑滙豐信用卡，於全線中菜分店及美心食品網上商店訂購賀年糕點，均可享有七折優惠，數量有限，售完即止。

翠園龍年賀年糕點系列

禮券換領日期:

2024年02月01日至2024年02月04日 全線美心中菜分店換領

2024年02月05日至2024年02月07日 指定分店換領

禮劵海膽帶子富貴糕（全新口味）HSBC價港幣213.3元（原價港幣305元）

雙喜燒鵝芋頭糕（全新口味）HSBC價港幣192.5元（原價港幣275元）

甜滋滋紫椰糕（全新口味）HSBC價港幣169.4元（原價港幣242元）

金腿瑤柱蘿蔔糕 HSBC價港幣192.5元（原價港幣275元）

運財薑汁年糕 HSBC價港幣169.4元（原價港幣242元）



年糕2024【7】鴻福堂有機蘿蔔糕、芋頭糕 早鳥優惠低至57折

新一年鴻福堂有多款新春賀年糕品。至尊本地有機蘿蔔糕採用大澳香濃蝦乾，配合有機白蘿蔔、臘腸令人齒頰留香；金腿瑤柱蘿蔔糕以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢；沖繩海鹽瑤柱芋頭糕鹽加入清甜的原粒芋頭，選用日本北海道瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃的芋香，口感十足；燕窩楊枝甘露糕以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。鴻福堂賀年糕點優惠更低至57折！

鴻福堂早鳥優惠

日期：2023年11月6日至2024年2月7日

至尊本地有機蘿蔔糕（750 克）

原價：$302 ，優惠價：$205 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$198

金腿瑤柱蘿蔔糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

燕窩楊枝甘露糕 （700 克）

原價：$182 ，優惠價：$115 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$108



（關於自家 CLUB 會員優惠，詳情請向鴻福堂查詢）

【延伸推介】米芝蓮星級推介新同樂魚翅酒家鮑魚元蹄盆菜低至$2438 🡺79折預訂

年糕2024【8】國金軒巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕78折起

中菜食府國金軒，糕點一向也是信心保證，今年精選4款賀年糕點，包括巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕、金箔山楂柑桔糕及金箔燕窩花香椰汁糕，均由高級食材製造，亦是國金軒的皇牌糕點，食物賣相精緻，無論送禮還是一家人聚餐也合適不過。國金軒現有早鳥優惠，各款糕點78折！

雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒88折

此外，國金軒今年亦再度推出人氣禮盒：雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒，將兩款人氣糕點：巴馬金腿蘿蔔糕及沖繩黑糖椰汁年糕囊括其中，配合可中和油膩感、充滿海鮮醬香的國金軒極品X.O.醬，提升食物滋味。禮盒高雅大方，送禮並不失禮！1月31日前更有88折優惠！

【延伸推介】全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜低至$458 🡺獨家買1送1預訂

金獅獻瑞吉祥禮盒、富貴錦鯉如意禮盒 造型精緻好彩頭

新年最重要是表達祝福，國金軒今年首度推出全新金獅獻瑞吉祥禮盒及富貴錦鯉如意禮盒，兩款禮盒外型精緻大方，送禮自用得宜。金獅獻瑞吉祥禮盒內的的奶黃年糕口感軟糯，甜而不膩，獅頭造型生猛活潑，亦體貼地配以陳年普洱茶葉套裝，供大家聚會時一邊品茶一邊享受美食，保證收到的人充滿喜悅。而富貴錦鯉如意禮盒內的椰汁年糕清甜可口，甜度適中，老少皆宜。

國金軒年糕早鳥優惠

日期：即日起至1月31日

1. 金箔燕窩花香椰汁凍糕禮劵（約750g） 優惠價港幣378元 （原價港幣488元）

2. 巴馬金腿蘿蔔糕禮劵（約700g）優惠價港幣348元 （原價港幣488元）

3. 沖繩黑糖椰汁年糕禮劵（約750g） 優惠價港幣308元（原價港幣388元）

4. 金箔山楂柑桔糕禮劵（約700g） 優惠價港幣308元 （原價港幣388元）

5. 雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒 優惠價港幣788元 （原價港幣888元）

6. 金獅獻瑞吉祥禮盒、富貴錦鯉如意禮盒 每盒港幣888元



【新年盆菜2024】九龍東皇冠假日酒店紫粵軒鮑魚聚寶盆菜低至$638 🡺93折優惠訂座

年糕2024【9】翠亨邨黑松露淮山糕77折 購2指定組合再送$800餐飲券

翠亨邨今年亦推出不少新派及傳統年糕的優惠，包括經典的臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕、原創口味白桃桂花凍糕，另外也有今年新推出的黑松露淮山糕，以矜貴食材黑松露製造，加入鮮淮山片及爽甜沙葛增加層次感，選用優質健康食材，適合追求健康人士。翠亨邨亦有快閃優惠，凡購買指定2個或以上賀歲糕點組合，即獲送Mira Dining $800電子餐飲優惠禮券。

翠亨邨早鳥優惠

日期：即日起至1月31日

1. 黑松露淮山糕禮劵 優惠價港幣248元（原價港幣318元）

2. 臘味蘿蔔糕禮劵（約700g） 優惠價港幣248元 （原價港幣318元）

3. 馬蹄糕禮劵 優惠價港幣188元（原價港幣238元）

4. 椰汁年糕禮劵（約750g） 優惠價港幣188元 （原價港幣238元）

5. 白桃桂花糕禮劵 優惠價港幣198元 （原價港幣258元）



【新年盆菜2024】8度海逸酒店自家製喜慶盆菜低至$975/4位用 🡺83折優惠預訂

年糕2024【10】利苑星級賀年糕點 早鳥優惠95折免費配送服務

利苑酒家推出星級5款優質年糕，包括：招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、椰汁年糕及清香馬蹄糕，全部採用上乘食材，且百分百香港製造，味道保證傳統和地道，節慶送禮自奉，同樣適宜。早鳥優惠更可享95折，滿港幣900元更有免費寄劵或現貨配送服務。

利苑星級賀年糕點早鳥優惠

日期：即日至1月21日

1. 招牌棗皇糕禮券（1000克） 優惠價港幣228元 （原價港幣248元）

2. 如意蘿蔔糕禮券 （1000克）優惠價港幣208元 （原價港幣228元）

3. 臘味芋頭糕禮券 （1000克）優惠價港幣208元（原價港幣228元）

4. 椰汁年糕禮券（1000克）優惠價港幣198元（原價港幣218元）

5. 清香馬蹄糕禮券（1000克）優惠價港幣198元（原價港幣218元）

滿 $900可享免費寄券或現貨配送服務



【新年盆菜2024】歷山酒店「歷山豐財聚寶盆菜」低至$1350/6位用 🡺65折優惠預訂

年糕2024【11】華麗園鮑魚雲腿蘿蔔糕夠矜貴 早鳥88折滿金額免運費

香港經典品牌華麗園推出限時優惠，瑤柱雲腿蘿蔔糕及瑤柱雲腿芋頭糕，兩者同樣採用頂級北海道瑤柱、越南蝦米，宣威火腿等高級食材。另外，想嘗試新口味也可試試新品鮑魚雲腿蘿蔔糕，加入了原隻南非鮑魚增添新風味。華麗園也準備了新式的斑蘭椰汁年糕、首創的椰汁年糕，吃厭了傳統年糕的人不妨一試。如果是素食的人，華麗園也貼心地準備了牛肝菌素蘿蔔糕，方便一眾素食人士聚會時享受！華麗園蘿蔔糕現時有88折優惠，折後滿$1000更免運費！

+ 1

華麗園年糕 早鳥優惠

日期：即日至1月15日

1. 瑤柱雲腿蘿蔔糕（1200克）優惠價港幣218元（原價港幣249元）

2. 鮑魚雲腿蘿蔔糕（900克）優惠價港幣308元（原價港幣338元）

3. 瑤柱雲腿芋頭糕（1200克）優惠價港幣218元（原價港幣248元）

4. 首創椰汁年糕（1200克） 優惠價港幣249元（原價港幣259元）

5. 斑蘭椰汁年糕（1200克）優惠價港幣269元（原價港幣286元）

6. 牛肝菌蘿蔔糕（900克）優惠價港幣198元（原價港幣218元）



年糕2024【12】大家樂各款年糕蘿蔔糕 早鳥優惠最平$108

家傳戶曉的本地餐飲集團大家樂今年也為大家準備好年糕優惠，四項經典賀年糕點：瑤柱臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、富貴棗皇糕及椰汁蔗糖年糕，均有早鳥優惠，其中椰汁蔗糖年糕僅售108元，相當適合喜歡傳統味道、追求實惠的人。

+ 1

大家樂年糕早鳥優惠

日期：即日至1月30日

1. 瑤柱臘味蘿蔔糕（約800克）優惠價港幣128元（原價港幣196元）

2. 瑤柱芋頭糕（約730克）優惠價港幣128元（原價港幣196元）

3. 富貴棗皇糕（約750克） 優惠價港幣118元（原價港幣186元）

4. 椰汁蔗糖年糕 （約850克）優惠價港幣108元（原價港幣176元）

5. 富貴棗皇糕 • 瑤柱臘味蘿蔔糕套裝 優惠價港幣226元（原價港幣316元）

6. 椰汁蔗糖年糕•瑤柱臘味蘿蔔糕套裝 優惠價港幣216元（原價港幣306元）



年糕2024【13】東海堂十勝紅豆栗子年糕 、北海道元貝蘿蔔糕68折起

東海堂推出的十勝紅豆小丸子栗子年糕，用上嚴選的北海道十勝紅豆、甘甜栗子，更加入白玉小丸子，豆香濃郁，煙韌綿密，有經典的和風滋味；北海道元貝蘿蔔糕，除了選用清甜的蘿蔔外，更配上日本北海道的上等元貝，元貝鮮甜濃郁，材料分量十足！針對兩款受歡迎的賀年糕點，東海堂推出了謹賀新年年糕禮盒，內附北海道元貝蘿蔔糕及勝紅豆小丸子栗子年糕各一，不論送禮自用都適合！

延伸優惠：2024盆菜優惠｜六國酒店星級盆菜｜低至$1600起｜4人份量 ⯈ 立即預訂

東海堂早鳥優惠

日期：即日起至2024年2月10日

十勝紅豆小丸子栗子年糕（每個約570克）

原價：$133，特價：$106，滙豐7折價：$93.1，會員價：$90

北海道元貝蘿蔔糕（每個約800克）

原價：$173，特價：$138，滙豐7折價：$121.1，會員價：$118

謹賀新年年糕禮盒（北海道元貝蘿蔔糕和十勝紅豆小丸子栗子年糕各一款，各約570克）

原價：$295，特價：$236，滙豐7折價：206.5，會員價：$203



東海堂指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向東海堂查詢）

年糕【14】皇玥年糕禮盒 鹹香黃金糕、古法黑糖年糕 節日禮盒買3送1

皇玥今年也推出了兩款賀年禮盒，由兩位大師精心製成的鹹香黃金糕、古法黑糖年糕，現時更有買3送1優惠，凡於皇玥網上商店選購任何3盒節日禮盒，將獲贈1盒皇玥新年品味精選禮盒（價值$268）。另外，皇玥亦新推出了8款餅食禮盒，如購買上述兩款年糕禮盒可考慮加購1款餅食禮盒享受買3送1的優惠。而黃金糕及黑糖年糕單售均有8折。

皇玥年糕禮盒

日期：即日至2月9日

禮券—皇玥鹹香黃金糕禮盒 （800克）優惠價港幣288元（原價港幣328元）

禮券—皇玥古法黑糖年糕禮盒（820克）優惠價港幣258元（原價港幣298元）



年糕【15】《大師姐》全系列賀年糕點 文華廳X.O.醬＋大師姐至尊鵝肝臘味蘿蔔糕

今個龍年，《大師姐》也為大家準備了一系列的賀年糕點，同時與文華東方酒店合作，推出限量版自家製X.O.醬加大師姐至尊鵝肝臘味蘿蔔糕，在傳統糕點上錦上添花。糕點系列包括蘿蔔糕、日本大根蘿蔔糕、雲腿XO 醬蘿蔔糕、法國牛肝菌素蘿蔔糕、芋頭糕、薑汁黑糖年糕、椰汁年糕、馬蹄糕，今年更提供早送服務。

+ 3

《大師姐》全系列賀年糕點

送貨日期 : 2024年1月27日至2月6日

蘿蔔糕（900克） 港幣368元

日本大根蘿蔔糕（900克）港幣398元

薑汁黑糖年糕（750克）港幣268元

法國牛肝菌素蘿蔔糕（900克）港幣368元

雲腿XO醬蘿蔔糕（900克）港幣398元

芋頭糕（900克）港幣398元

椰汁年糕（750克）港幣268元

馬蹄糕（750克）港幣268元



年糕【16】Citysuper年糕禮盒 獨家北海道元貝蘿蔔糕／紅豆椰汁糕／沖繩黑糖紅棗年糕

今年Citysuper年糕禮盒也同樣豐富，推出食材均來自日本的北海道元貝蘿蔔糕、紅豆椰汁糕及沖繩黑糖紅棗年糕3款精選年糕。蘿蔔糕以新鮮日本大根作為主要食材，配以北海道元貝、駿河灣產櫻花蝦、大分縣冬菇及甘香半肥瘦臘腸，對日本情有獨鍾的人也不容錯過。

Citysuper年糕禮盒

銷售日期：即日至1月31日

換領日期：即日至2月8日

city'super 北海道元貝蘿蔔糕 750克（港幣238元）

city'super 北海道紅豆椰汁糕 750克（港幣188元）

city'super 沖繩黑糖紅棗年糕 750克（港幣188元）

