年糕2024｜推薦5大年糕/蘿蔔糕早鳥優惠57折起！美心/聖安娜/奇華

年糕2024｜為迎接「龍」曆新年，賀年糕點年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等可說是應節、送禮必備佳品，現在開始著手準備，5大賀年餅店聖安娜、奇華、鴻福堂、美心等更有低至57折的早鳥優惠！



年糕2024【1】聖安娜黃金糕+金磚禮盒 低至66.5折送禮自用兩雙宜

龍年新春喜慶！聖安娜餅屋的賀年糕品主角是「尊貴黃金糕」，據說黃金糕是由聖安娜餅屋率先引入香港，傳承印尼大師親授手藝，堅持使用印尼進口椰漿及新鮮雞蛋。製作過程，採用傳統雙重烘烤方式，令黄金糕表面著焦黄色澤，糕身條紋節節向上，象徵步步高升，是對技術工藝要求較高的產品。最佳烹調方法是先蒸3至5分鐘後再煎，即有外脆內軟的滋味！

除了黃金糕外，瑤柱蘿蔔糕和至尊千層馬蹄糕也是甘香又美味的賀年糕點。瑤柱蘿蔔糕蘿蔔份量十足，無添加味精，當中更有極級瑤柱臘味提香，微煎後的蘿蔔糕帶酥脆外層，每口都能咀嚼到香甜鮮味；千層馬蹄糕由精選馬蹄、冰糖、焦糖、紅糖手工逐層蒸煮製成，味道由淡到濃，顏色由淺到深，甜而不膩，令人一試難忘。

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另外聖安娜全新的「迷你金磚賀年糕品禮盒」，精選了四款糕品組合 ，包括瑤柱蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、至尊薑汁黑糖年糕、至尊奶皇糕。迷你尺寸兩小口子可一次過嚐遍不同鹹甜口味，小巧份量剛剛好。金磚外形包裝金黃瑰麗，每盒都盡顯貴氣，送禮大方得體。聖安娜現在就有不同的優惠，特定信用卡或會員有7折優惠，加上組合糕點95折優惠，優惠低至66.5折！

聖安娜早鳥優惠

日期：即日起至 2024 年 1 月 24 日

1. 早買優惠 walk in 即享 75 折優惠

2. Mastercard® 持卡人或聖安娜 CakeEasy 會員專享 7 折優惠

3. 選購單裝賀年糕品 3 件或以上／賀年禮盒/蛋黃酥 2 盒或以上即享額外 95 折優惠



（詳情請向聖安娜餅屋查詢）

年糕2024【2】奇華年糕、蘿蔔糕禮券買滿$280送$50優惠券

奇華餅家的賀年糕點，在新一年亦有不同優惠！奇華餅家的「亞嫲糖年糕」以優質泰國糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑、清甜香糯；「臘味蘿蔔糕」加入自家廠房製造的奇華切肉臘腸，味道鮮香惹味，令人齒頰留香。除了糕點外，其賀年禮盒中的牛油蛋卷蛋味香濃、蝴蝶酥和杏仁條色澤金黃，層次豐富，鳳梨金酥則清香鬆化、甜而不膩。而為了迎接「祥龍獻瑞」的新年，奇華餅家門市及網店都設有不少優惠！

奇華餅家早鳥優惠

日期：2023年12月8日至2024年1月7日

1.精選年糕禮券 （兩件裝） 每張優惠價港幣192元 （每張原價港幣246元）

2.亞嫲糖年糕禮券 （1050克） 每張優惠價港幣123元 （每張原價港幣160元）

3.臘味蘿蔔糕禮券 （900克） 每張優惠價港幣135元 （每張原價港幣172元）

4.牛油蛋卷禮券 （400克） 每張優惠價港幣90元 （每張原價港幣115元）



於預購期間購買賀年禮券滿港幣280元正，即獲贈港幣50元正賀年電子優惠券乙張，多買多送（使用期限：2023年12月26日至2024年2月9日，正價購買賀年產品滿港幣180元正即可使用）。

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（詳情請向奇華餅家查詢）

年糕2024【3】鴻福堂有機蘿蔔糕、芋頭糕 早鳥優惠低至57折

新一年鴻福堂有多款新春賀年糕品。至尊本地有機蘿蔔糕採用大澳香濃蝦乾，配合有機白蘿蔔、臘腸令人齒頰留香；金腿瑤柱蘿蔔糕以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢；沖繩海鹽瑤柱芋頭糕鹽加入清甜的原粒芋頭，選用日本北海道瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃的芋香，口感十足；燕窩楊枝甘露糕以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。鴻福堂賀年糕點優惠更低至57折！

鴻福堂早鳥優惠

新春訂購優惠期：

日期： 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 2 月 7 日

至尊本地有機蘿蔔糕（750 克）

原價：$302 ，優惠價：$205 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$198

金腿瑤柱蘿蔔糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕 （750 克）

原價：$202 ，優惠價：$125 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$118

燕窩楊枝甘露糕 （700 克）

原價：$182 ，優惠價：$115 ，自家 CLUB 會員價/東亞銀行信用卡優惠價：$108



（關於自家 CLUB 會員優惠，詳情請向鴻福堂查詢）

年糕2024【4】美心香菇芋粒蘿蔔糕、LINE FRIENDS禮盒 優惠低至49折

為迎接新年，美心今年推出全新賀年糕點香菇芋粒蘿蔔糕，它是無添加肉配方，混合菇類與蔬菜等材料，清爽又香濃。同時美心亦和LINE FRIENDS合作，推出了全新賀年禮盒！兩款禮盒分別是一口杏仁酥以及與美心禮盒一口甜心酥，兩個禮盒的禮罐上都有LINE FRIENDS 的可愛經典角色。一口原味杏仁酥，酥皮上佈滿香脆杏仁片，每一口都濃郁香甜；一口甜心酥採用二次烘焗技術製作，不同溫度烘製出焦糖外皮，甜而不膩，口感豐富，兩者都是送禮佳選。

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美心早鳥優惠

推廣價優惠期：

即日起至2024年2月10日

LINE FRIENDS與美心禮盒（ 一口杏仁酥/一口甜心酥）

原價：$118，優惠價：$170/2盒

香菇芋粒蘿蔔糕（約 875 克）

原價：$128，優惠價：$198，指定信用卡優惠價：$89.6



美心指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向美心查詢）

年糕2024【5】東海堂紅豆栗子年糕 、元貝蘿蔔糕、賀年禮盒 優惠低至68折

新一年東海堂亦為大家送上驚喜！十勝紅豆小丸子栗子年糕，用料嚴選北海道十勝紅豆、甘甜栗子，更加入白玉小丸子，豆香濃郁，煙韌綿密，有經典的和風滋味；北海道元貝蘿蔔糕，除了選用清甜的蘿蔔外，更配上日本北海道的上等元貝，元貝鮮甜濃郁，材料份量十足！針對兩款受歡迎的賀年糕點，東海堂推出了謹賀新年年糕禮盒，內附北海道元貝蘿蔔糕及勝紅豆小丸子栗子年糕各一，不論送禮自用都適合！

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東海堂早鳥優惠

特價及會員價優惠期：

即日起至2024年2月10日

十勝紅豆小丸子栗子年糕（每個約570克）

原價：$133，特價：$106，滙豐7折價：$93.1，會員價：$90

北海道元貝蘿蔔糕（每個約800克）

原價：$173，特價：$138，滙豐7折價：$121.1，會員價：$118

謹賀新年年糕禮盒（北海道元貝蘿蔔糕和十勝紅豆小丸子栗子年糕各一款，各約570克）

原價：$295，特價：$236，滙豐7折價：206.5，會員價：$203



東海堂指定信用卡簽帳優惠：

滙豐信用卡 7 折優惠由2023年12月14日至2024年2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



（詳情請向東海堂查詢）