中環AIA嘉年華2023｜機動遊戲開幕實玩！推介3款攤位遊戲易贏公仔

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）12月21日開幕！AIA嘉年華今年回歸中環海濱，是五年來首次可在會場近距離觀看除夕煙花，還迎來現正巡遊世界的頂級Gandeys雜技團駐場表演，一系列刺激好玩的機動遊戲和各式攤位遊戲，有過百萬隻公仔等你贏回家！《香港01》好食玩飛記者於開幕首日即率先入場直擊，記者總結了實玩報告，還有贏公仔心得！



AIA友邦嘉年華將於2023年12月21日回歸中環海濱（圖片來源：AIA友邦嘉年華官網）

AIA友邦嘉年華強勢回歸中環！網上購票半價 玩得更著數

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【購票攻略2】AIA嘉年華🎪親子85折套票｜2大2細入場慳$182 連64個代幣

今日AIA友邦嘉年華終於回歸中環！（鄭子峰攝）

AIA友邦嘉年華今年正式重回中環海濱，規模盛大，不但邀來世界級Gandeys雜技團駐場表演，還有超過50個機動遊戲及攤位遊戲，如人氣的飛天鞦韆、碰碰車、空中360、洗衣機、Lobster Pot、罐頭神射手、奶桶挑戰、汽水圈等，有超過100萬件公仔玩具獎品等大家帶回家！下文有記者現場直擊及實玩貼貼士，即睇下文吧！

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▼ ▼ ▼今年必影打卡位「巨型哥斯拉」及「小白」

中環AIA友邦嘉年華2023/2024詳情

日期：即日起至2024年2月25日

地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：（特別日子將延長服務）

非高峰時段：12:00-22:00 (12月21日16:00-22:00)

普通及高峰時段：11:00-23:00



非高峰及普通時段<購票按此>

高峰時段 <購票按此>：12月24-26, 31日 , 1月1日，2月10-14日

入場及代幣套票優惠：（代幣適用於機動遊戲，攤位遊戲及餐飲）

[01空間獨家] 二人套票 : 成人入場劵x 2 + 代幣x 50

成人：入場劵x 1 + 代幣x 10

特惠#適用於3至11歲兒童及身心障礙人士：入場劵x 1 + 代幣x 7



套票優惠價格：

非高峰： 二人套票｜$522（原價$620）

非高峰： 成人｜$140（原價$160）

非高峰：特惠 | $95（原價$100）



普通： 二人套票｜$540（原價$640）

普通： 成人｜$150（原價$170）

普通： 特惠 | $100（原價$110）



高峰： 二人套票｜$558（原價$660）

高峰： 成人｜$160（原價$180）

高峰： 特惠 | $105（原價$120）



AIA友邦嘉年華【亮點1】26個機動遊戲 刺激、合家歡設施任君選擇

今年AIA友邦嘉年華設有29多個遊戲項目，由刺激、高難度以至適合兒童玩的機動遊戲都式式俱備，如人氣的飛天鞦韆、碰碰車、空中360、洗衣機等，一家大小都可以盡興！立即購票：獨家85折二人50代幣套票｜低至$70入場

青蛙列車速度慢又不會過於刺激，最適合小朋友玩。

AIA嘉年華｜機動遊戲推介1：海盜船進化版「CHAOS」

今年「CHAOS」是全場最高難度的機動遊戲，其高度雖不及過去的「Mach5」，但猶如海盜船進化版，離心力超強，記者見到都怕怕！

（鄭子峰攝）

AIA嘉年華｜機動遊戲推介2：八爪魚瘋轉機「Remix Orbitor」

轉速快，轉圈之餘坐位會上下擺動，自問唔怕暈一定要挑戰。

AIA嘉年華｜機動遊戲推介3：40米高「Sky Flyer」

飛天千秋大家玩得多，但高到40米的你又試過未？今次記者試玩了「Sky Flyer」，感覺這項遊戲，難度不高又可賞景！

（鄭子峰攝）

AIA嘉年華｜機動遊戲推介4：充氣遊樂園

合家歡的遊戲首推充氣樂園，無論大人小朋友都可以玩。

(鄭子峰攝)

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AIA友邦嘉年華【亮點2】易贏攤位遊戲3大推介 贏迪士尼/Marvel公仔

記者12月21日已經去到中環海濱入場，基本上布置與往年相近，攤位遊戲方面就有多大33個，收費約在2個代幣（每個代幣約$10）左右。今年新增了多款迪士尼樂園魔雪奇緣世界與珍珠奶茶公仔獎品，對不少迪士尼粉絲而言吸引力大增。獨家85折套票連50代幣

AIA嘉年華｜慳代幣攤位遊戲推介1：沙壺球

使用蠻力的遊戲並非適合每個人。正如體虛的記者，就要學會尋找簡易入門的遊戲，來重振一下雄風。如果你也遇到相同問題，不如一嘗沙壺球。看似笨重的沙壺，在低下細沙的影響下非常靈活，輕輕一動就向前滑動千萬里。但只需要一個技巧，就能夠成功慳代幣之餘，獎品滿載而歸！

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AIA嘉年華｜慳代幣攤位遊戲推介2：木桶江山

遊戲設計相當簡單，只有幾個球，與打側擺放的膠桶。玩家需要面對反彈力，將充滿彈性的塑膠球穩固投入膠桶當中。想要成功獲得獎品？其實當中有巧妙，只要學會當中技巧，包你球球入坑，橫掃獎品！

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AIA嘉年華｜慳代幣攤位遊戲推介3：釣魚大師

除了在扮工與上堂，其實在嘉年華也可以成為釣魚大師。不同顏色的塑膠魚會隨著水流不停轉動，玩家就要憑藉手中的魚竿釣起塑膠魚。想要在這款遊戲中獲得高分，方法簡直易過借火，相信小朋友都能輕易學懂！

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AIA嘉年華｜迪士尼/Marvel公仔獎品

AIA嘉年華每年都有新獎品，今次就有多款迪士尼與Marvel的角色人物隆重登場。記者一進場就看到在《反斗奇兵4》中大熱的「小叉」公仔，還有《魔雪奇緣2》仍然擔大旗的「小白」公仔。究竟仲有咩款？即刻睇圖！

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AIA友邦嘉年華【亮點3】世界級馬戲團雜技

AIA友邦嘉年華今次最矚目盛事，莫過於邀來了世界知名馬戲團Gandeys Circus，帶來令人目不暇給的國際巡迴馬戲雜技表演！在友邦嘉年華的大帳幕下，Gandeys Circus設有為時65分鐘的世界級精采雜技表演，有來自哈薩克斯坦的電單車手、哥斯達黎加的小丑、以及肯尼亞與哥倫比亞的特技演員，表演讓人嘆為觀止。

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UBS瑞銀集團呈獻「世界雜技團」門票及價格

VIP主圈：非高峰$400、普通$450、高峰$500

高級C, D, E及F段：非高峰$325、普通$350、高峰$375

標準B及G段：非高峰$200、普通$225、高峰$250

外圈A及H段：非高峰$150、普通$175、高峰$200



AIA友邦嘉年華【亮點4】餐飲美食

我們將為您提供多種小食、主食和茶點選擇，讓您為這充滿節目的一天補充體力。此外，還有大眾熱愛的棉花糖和爆谷。

AIA友邦嘉年華【亮點5】中央舞台、現場音樂表演

嘉年華內設有中央舞台，可讓大家欣賞一系列藝術表演、互動運動表演、現場音樂和本地社區表演，娛樂性十足！明年一月還會與華納唱片合作舉辦現場音樂會，大家一定能度過愉快的時光！LIVE AT THE BIG TOP專為友邦嘉年華精心策劃的活動陣容。現場音樂表演、互動節目和身臨其境的體驗。門票數量非常有限，請密切留意。