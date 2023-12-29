自助餐優惠2024｜1月buffet抵食8間推介　任食龍蝦生蠔人均$299起

自助餐優惠2024｜踏入2024年1月，酒店紛紛推出多重抵食自助餐優惠，有任飲任食龍蝦、生蠔、片皮鴨等，最平人均$299起！《香港01》好食玩飛記者整合全港8間最新餐飲優惠，即睇內文！



自助餐優惠2024【1】8度餐廳 —— 海鮮狂歡饗宴自助晚餐買2送2

2024年1月，8度海逸酒店8度餐廳推出「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括主打即開生蠔、冰鎮海鮮、紅燒花膠鮑魚扣海參煲、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品，於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享無限量供應煎鵝肝伴黑松露汁！另外，於酒店eShop預訂，凡每兩位成人以原價惠顧，即送同行兩位小童免費用餐或可享成人買二送一並以原價計算，非常化算！

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8度海逸酒店-8度餐廳 海鮮狂歡饗宴自助晚餐 詳情

日期：2024年1月2至31日

自助晚餐買2送2價：成人$598（星期一至四）、成人$688（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

訂座熱線：2126 1960

官網訂購：fnb@hp8dcatering.com



自助餐優惠2024【2】歷山餐廳 ——「蠔」嘆「鮑參翅肚」名饌自助午餐買2送1

歷山酒店歷山餐廳全新推出以時令食材「鮑參翅肚」入饌，由廚師團隊悉心炮製多款名貴鮑參翅肚菜式，如百花釀魚肚、藥膳醉鮑魚、花膠海參鴨掌、蟹肉炒桂花翅等 ; 另外亦可品嘗各式冰鎮海鮮，即開新鮮生蠔及鱈場蟹腳等，當然不可錯過多款賣相精緻甜品如招牌芒果拿破崙、抹茶意大利芝士蛋糕、意大利奶凍、椰汁燉桃膠雪蓮子及Mövenpick 雪糕等，讓你與親朋好友一起以美酒佳餚度過悠然愜意的週末。

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歷山酒店-歷山餐廳 鮑參翅肚自助餐自助餐 詳情

供應日期：2024年1月20日至3月24日（只限星期六及星期日供應）

供應時段：12:00至14:30

自助午餐價錢：成人$468、小童$238、長者$388（買2成人送1小童）

自助晚餐價錢：成人$688、小童$348、長者$568（買2成人送1小童）

地址：香港北角城市花園道32號

訂座熱線：3893 2868



自助餐優惠2024【3】香港港麗酒店懷歐敘 —— 印度風情自助午餐

香港港麗酒店樂聚廊由即日起逢星期二至五呈獻「印度風情自助午餐」，擁超過30年入廚經驗並曾於多間國際知名酒店任職的印籍主廚 Rawat Raju Singh將化身香料魔法師，精巧選用逾25款從印度直接進口的香料及食材，以正宗的烹調手法，炮製出一系列惹人垂涎、色香味俱全的咖哩美饌，讓一眾饕客品嘗到最地道的印度風味。每位只需$328，客人可盡嚐印式沙律、小吃、滋味熱盤和甜品！

香港港麗酒店-懷歐敘 印度風情自助午餐 詳情

供應時段：12:00至14:30

自助午餐價錢：成人$328、小童$268（星期二至五）

地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891 或 ConradDining.co



自助餐優惠2024【4】城景國際酒店City Café —— 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐低至75折

城景國際City Café 於1月起推出全新「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，以矜貴花膠、鮑魚及多種海鮮，為2024年展開海鮮盛宴的序幕，主題美饌推介包括花膠鮮蝦芒果伴越南米紙卷、花膠蟹肉牛油梨咯嗲、花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、迷你鮑魚芝士撻、花膠野菌蟹子醬焗大蝦等，每位客人更可獲贈黃金焗釀北海道鮮鮑魚一客。

其他任食矜貴滋味海鮮包括空運生蠔、雪花蟹腳、荷蘭藍青口、新鮮凍蝦及日式刺身如三文魚、北海道帶子、三文魚、金槍魚及甜蝦等，更無限供應果汁、紅白餐及啤酒及多款Mövenpick 雪糕。現惠顧「鮑魚‧ 花膠‧ 海鮮自助晚餐」，可享低至75折優惠，成人淨價$398起，5歲或以下小童更是免費，生日客人更可享免費生日蛋糕。

現凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，尊享低至75折優惠，每位低至$398起，想試的朋友不可錯過！

城景國際酒店-City Café 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐 詳情

供應日期：2024年1月1日至1月31日

自助晚餐優惠價（免收加一服務費）：星期一至四／成人$398、長者$368、小童$288；星期五至日及公眾假期／成人$428、長者$388、小童$288

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



自助餐優惠2024【5】維港薈 THE MARKET —— 野生龍蝦自助餐饗宴

Hotel ICON 維港薈 The Market於1月1日開始，推出野生龍蝦自助餐午餐及晚餐，網羅多款來自印度洋珍貴的石龍蝦，配合餐廳著名的多國烹調手法，製作出十多款以龍蝦入饌的東南亞特色佳餚！由冷盤至熱葷，廚師團隊均設計了不同菜式讓顧客以不同角度品嚐到石龍蝦的鮮味。

此外，The Market的恆常美食亦是不容錯過，各式刺身、壽司、冰凍海鮮、冷盤、北京烤鴨卷、海南雞飯、燉湯、印度咖喱以及Godiva雪糕等均源源不絕於自助餐桌上供應，當然還不可錯過多款馳名的榴蓮甜品，如迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕以及榴槤斑蘭菠蘿包等。

維港薈 THE MARKET 野生龍蝦自助餐饗宴 詳情

日期：2024年1月1日至2024年2月29日

自助午餐價：成人$428（星期一至五）、成人$688（星期五，六，日及公眾假期）

自助晚餐價：成人$858（星期一至五）、成人$908（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號2樓

官網訂購：https://www.hotel-icon.com/zh-tw/offers/Lobsterlicious-Buffet



自助餐優惠2024【6】JW萬豪酒店萬豪金殿 —— 龍年新春美饌

為迎接龍騰虎躍的農曆新年，香港 JW 萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿誠獻各式各樣的新春餐饗，高質食材入饌的單點菜式充滿吉祥寓意，包括「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起（$888）、「發財好市」髮菜伴金蠔（$688）、「吉慶有餘」金桔柚蜜黃皮老虎斑球（$788）以及「大吉大利」麒麟鮑甫大利發財竹笙卷（每位$388）等。團年飯或商務宴客亦可選擇別具心思的賀年午餐或晚餐，當中「如意吉祥團聚套餐」有黃金焗蟹蓋、松茸油泡龍蝦球、蟹皇燴官燕、海參、原隻八頭鮑魚及當紅炸子雞等，匯聚矜貴非凡。

（圖片來源：JW萬豪酒店官方）

香港JW萬豪酒店-萬豪金殿 龍年新春美饌 詳情

地址︰金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

訂座︰2810 8366

電郵：jwmarriott.hk@marriotthotels.com



自助餐優惠2024【7】康得思酒店The Place —— 自助餐快閃82折優惠

香港康得思酒店The Place的地理位置方便，乘搭港鐵一出行人天橋即到，無懼任何天氣問題。這兒的自助餐出名食物種類多，從冰鎮海鮮、惹味肉類，以至美味甜品應有盡有，讓人大飽口福。另外，驚喜的是有榴槤做的甜品，如榴槤拿破崙、榴槤奶凍等，更可任飲紅白酒，十分值得再臨。

香港康得思酒店 The Place自助餐 詳情

地址︰旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

自助午餐價：成人$349

自助晚餐價：成人$700

訂座︰3552 3200

訂購連結：https://www.klook.com/zh-HK/activity/54415-the-place-cordis-hong-kong/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=66097704f3



自助餐優惠2024【8】九龍東皇冠假日酒店尚廚 —— 自助餐

酒店位於將軍澳站上方，自助餐食物新鮮，菜餚繁多，當中必食長腳蟹、麵包蟹、生蠔、煎鵝肝及芝士焗龍蝦等，平均$200位，食足2.5小時，非常抵食！

香港九龍東皇冠假日酒店-尚廚 自助餐 詳情

地址︰香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

自助午餐價：成人$268

自助晚餐價：成人$598

訂座︰3983 0388

訂購連結：https://www.klook.com/zh-HK/activity/19607-the-chefs-table-crowne-plaza-hong-kong/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=fd9f32ce8c

