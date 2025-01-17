沙田美食11推介｜Bakehouse第七分店／肉肉大米／陳根記／泰菜

沙田美食推介！沙田區是全港人口最多的區域，這區有著不少特色、人氣度高的餐廳！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了11間區內的人氣食肆，當中包括最近全新開幕的Bakehouse分店，以及即將進駐沙田港鐵站的人氣冬甩店Mister Donut。即睇特色餐廳的地址、營業時間！



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沙田美食【1】Bakehouse —— 首間全日堂食分店

Bakehouse第7間分店進駐沙田，亦是首間提供全日堂食的分店！此外，分店更特別推出兩款新包，分別是充滿香港特色的楊枝甘露菠蘿包，以及沙田蜂蜜柑桔冬甩。楊枝甘露菠蘿包以兩種香港特有的食物為靈感製作，而沙田蜂蜜柑桔冬甩則採用來自沙田永和蜜蜂場的蜂蜜作材料，非常特別！

Bakehouse的全日堂食亦有新菜色，包括黑松露炒蛋多士、醃三文魚蟹肉班尼迪蛋及鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油等輕食，以及松露生牛肉他他、澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬及龍蝦芝士通心粉等主食，同樣值得一試！

Bakehouse沙田分店

地址：新城市廣場247號舖

營業時間：星期一至四 8:00am - 9:00pm；星期五、周末及公眾假期 8:00am - 9:30pm



沙田美食【2】Mister Donut —— 再開第三分店

近日才登陸觀塘區的日本過江龍Mister Donut，再進軍沙田，宣布於1月22日開幕，相信這間人氣冬甩店定必再引起人潮！必食有波提系列，外脆內煙韌的口感成為食客的至愛，其中士多啤梨味更是台灣區第一。不過有不少人亦指出其香港價格稍貴，想食的朋友就要留意！

Mister Donut 沙田分店

地址：沙田港鐵站SHT 4-5號舖

營業時間：每日11AM - 9PM（1月22日開幕）



沙田美食【3】肉肉大米 —— 人氣即燒漢堡扒店

「肉肉大米」是內地的人氣漢堡扒店，同樣主打現烤漢堡扒，10月3日在香港沙田新城市廣場開店。「肉肉大米」的套餐包括兩塊漢堡扒、溫泉蛋、西蘭花、白飯及味噌湯無限量添加。

店內漢堡扒即叫即煎，以100%純牛肉新鮮絞製，店員將漢堡扒煎至五成熟後再由客人自行按喜好DIY漢堡扒。新鮮現煎的漢堡扒香味四溢，肉質紥實彈牙，牛味濃郁充滿肉汁。

肉肉大米

地址：沙田新城市廣場一期1樓108號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【4】小胖台灣便當 —— 地道台灣便當

小胖台灣便當主打地道台灣便當，必食士林鹽酥大雞腿便當、台灣鐵路大排骨便當、三杯蜜汁烤雞排便當等，一看菜式名已經很有台味，而且份量相當足料，真是大件夾抵食。小店還提供多款特色台灣小食，例如是懷念鹽酥雞、夜市烤魷魚、梅香脆地瓜等，宛如置身台灣夜市！

小胖台灣便當

地址：沙田偉華中心2樓3B-3C號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【4】Nara Thai Cuisine —— 人氣雅緻泰國菜

Nara Thai Cuisine提供各式傳統雅緻的泰國菜，在曼谷長達15年獲選為「Thai Tatler 泰國最佳食府」及於2018-2021年被列入「曼谷米芝蓮餐盤美食推介」。必試招牌泰式牛肉船麵、燒豬頸肉配青木瓜沙律、大份菠蘿肉鬆海鮮雞肉炒飯，一嘗泰式風味！

Nara Thai Cuisine

地址：沙田新城市廣場一期5樓507號舖

營業時間：11:30 - 22:00



沙田美食【5】探魚 —— 中國人氣過江龍烤魚店「游」到香港

中國人氣過江龍烤魚店「探魚」在香港的首間分店就在沙田。想吃「探魚」的淩波魚、黔魚及鮰魚，不需再北上廣東！餐廳更有不辣的日月光蕃茄味烤魚，以迎合香港人的口味。

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探魚（沙田分店）

地址：新界沙田正街18號新城市廣場一期6樓626號舖

營業時間：11:30 - 21:45



沙田美食【6】蒸廬 —— 創意十足特色Fusion點心 鰹魚絲燒賣

位於沙田石門的茶樓「蒸廬」不落窠臼，推出多種非一般的特色Fusion點心，將不同地方的風味融入粵菜，吸引不少人專程到店品嚐。例如和風紫菜燒汁茄子、紫金香芋流心包、金粉玫瑰棗皇糕、青蔥芥辣鰹魚絲燒賣等。

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此外，餐廳更會不時推出期間限定的點心，讓大家百吃不厭。

蒸廬（沙田分店）

地址：新界沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖

營業時間：星期一至五11:30-21:00、星期六至日08:30-21:00



沙田美食【7】Odelice! —— 巴黎鐵塔地道法式High Tea

以「地道」形容法國菜館「Odelice! 」絕不過份，該餐廳由法國人主理，內裡賦有法國街頭的氣氛。餐廳的火焰橙酒可麗餅、法國油封鴨腿、龍蝦芝士焗蝴蝶粉同樣受歡迎，而最受青睞的是以巴黎鐵塔造型餐具呈上的「巴黎鐵塔High tea」，美味之餘適合打卡不過。

Odelice! （沙田分店）

地址：新界沙田正街18-19號新城市廣場一期6樓628號舖

營業時間：星期一至五11:30 - 22:00、星期六至日及公眾假期11:00 - 22:00



沙田美食【8】Butlery —— 歐陸式復古餐廳

「Butlery」是一間歐陸式復古西餐廳，以墨綠及橙色為主調，配搭綠色植物做裝飾，環境復古之餘空間感十足！餐廳供應梳乎厘班戟、意粉、漢堡、牛扒、窩夫等西式菜式。當中，伯爵茶梳乎厘班戟、海膽扇貝扁麵條相當受歡迎！

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Butlery

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期4樓479A號舖

營業時間：11:30 - 22:00



沙田美食【9】料杯杯 —— 鮮芋鮮姊妹店！沙冰甜而不膩

人氣台式甜品店——「鮮芋仙」於沙田開設姊妹店「料杯杯」。姊妹店主打咀嚼系豐富滿料杯，每一杯都有3種以上的配料。配料絕大多數在香港較少見，例如台灣直送的彩小芋啵啵（彩色小芋圓）、每日手工製作牛奶麻糬、大理石布丁等，適合特別愛嚐試外地風味的朋友！

料杯杯

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓156號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【10】陳根記 ——「撈過界」大排檔推出自家甜品！炸班戟人氣度高

單靠看「陳根記」的樓面，別以為她只是一間普通的茶餐廳。除了一般的鑊氣小炒，餐廳更推出「招牌Wasabi蟹籽手撕雞」等創意菜式，讓人眼前一亮。此外，餐廳更「撈過界」大推自家甜品，包括即叫即炸的脆炸芒果班戟、芒果腸粉。

陳根記

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下5號舖

營業時間：12:00 - 23:00



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