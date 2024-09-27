沙田美食9推介｜肉肉大米10.3開張／探魚烤魚／人氣泰國菜

沙田美食推介！沙田區是全港人口最多的區域，近日內地人氣漢堡扒店肉肉大米10月3日進駐沙田，除此之外沙田亦有著不少特色、人氣度高的餐廳！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了9間區內的人氣食肆，當中包括在中國火紅的「過江龍」烤魚店、Fusion點心店、歐陸式復古餐廳等，讓大家垂涎三尺。即睇特色餐廳的地址、營業時間！



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中國人氣過江龍烤魚店已「游」到沙田（黃浩謙攝）

沙田美食【1】肉肉大米 —— 人氣即燒漢堡扒店

「肉肉大米」是內地的人氣漢堡扒店，同樣主打現烤漢堡扒，10月3日在香港沙田新城市廣場開店。「肉肉大米」的套餐包括兩塊漢堡扒、溫泉蛋、西蘭花、白飯及味噌湯無限量添加。

店內漢堡扒即叫即煎，以100%純牛肉新鮮絞製，店員將漢堡扒煎至五成熟後再由客人自行按喜好DIY漢堡扒。新鮮現煎的漢堡扒香味四溢，肉質紥實彈牙，牛味濃郁充滿肉汁。

肉肉大米

地址：沙田新城市廣場一期1樓108號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【2】小胖台灣便當 —— 地道台灣便當

小胖台灣便當主打地道台灣便當，必食士林鹽酥大雞腿便當、台灣鐵路大排骨便當、三杯蜜汁烤雞排便當等，一看菜式名已經很有台味，而且份量相當足料，真是大件夾抵食。小店還提供多款特色台灣小食，例如是懷念鹽酥雞、夜市烤魷魚、梅香脆地瓜等，宛如置身台灣夜市！

小胖台灣便當

地址：沙田偉華中心2樓3B-3C號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【3】Nara Thai Cuisine —— 人氣雅緻泰國菜

Nara Thai Cuisine提供各式傳統雅緻的泰國菜，在曼谷長達15年獲選為「Thai Tatler 泰國最佳食府」及於2018-2021年被列入「曼谷米芝蓮餐盤美食推介」。必試招牌泰式牛肉船麵、燒豬頸肉配青木瓜沙律、大份菠蘿肉鬆海鮮雞肉炒飯，一嘗泰式風味！

Nara Thai Cuisine

地址：沙田新城市廣場一期5樓507號舖

營業時間：11:30 - 22:00



沙田美食【4】探魚 —— 中國人氣過江龍烤魚店「游」到香港

中國人氣過江龍烤魚店「探魚」2023年12月終於「游」到沙田，開設在香港的首間分店。大家以後想吃「探魚」的淩波魚、黔魚及鮰魚，不需再北上廣東。探魚香港區負責人更透露，沙田分店將會推出不辣的蕃茄味烤魚，以迎合香港人的口味。

+ 3

不過要留意，「探魚」沙田店的定價較中國其他分店為高。當中，黔魚在兩地差價更高達72%。到訪前謹記預留足夠「銀彈」。

探魚（沙田分店）

地址：新界沙田正街18號新城市廣場一期6樓626號舖

營業時間：11:30 - 21:45



沙田美食【5】蒸廬 —— 創意十足特色Fusion點心 鰹魚絲燒賣

位於沙田石門的茶樓「蒸廬」不落窠臼，推出多種非一般的特色Fusion點心，將不同地方的風味融入粵菜，吸引不少人專程到店品嚐。例如和風紫菜燒汁茄子、紫金香芋流心包、金粉玫瑰棗皇糕、青蔥芥辣鰹魚絲燒賣等。

+ 1

此外，餐廳更會不時推出期間限定的點心，讓大家百吃不厭。

蒸廬（沙田分店）

地址：新界沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖

營業時間：星期一至五11:30-21:00、星期六至日08:30-21:00



沙田美食【6】Odelice! —— 巴黎鐵塔地道法式High Tea

以「地道」形容法國菜館「Odelice! 」絕不過份，該餐廳由法國人主理，內裡賦有法國街頭的氣氛。餐廳的火焰橙酒可麗餅、法國油封鴨腿、龍蝦芝士焗蝴蝶粉同樣受歡迎，而最受青睞的是以巴黎鐵塔造型餐具呈上的「巴黎鐵塔High tea」，美味之餘適合打卡不過。

Odelice! （沙田分店）

地址：新界沙田正街18-19號新城市廣場一期6樓628號舖

營業時間：星期一至五11:30 - 22:00、星期六至日及公眾假期11:00 - 22:00



沙田美食【7】Butlery —— 歐陸式復古餐廳

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「Butlery」是一間歐陸式復古西餐廳，以墨綠及橙色為主調，配搭綠色植物做裝飾，環境復古之餘空間感十足！餐廳供應梳乎厘班戟、意粉、漢堡、牛扒、窩夫等西式菜式。當中，伯爵茶梳乎厘班戟、海膽扇貝扁麵條相當受歡迎！

Butlery

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期4樓479A號舖

營業時間：11:30 - 22:00



沙田美食【8】料杯杯 —— 鮮芋鮮姊妹店！沙冰甜而不膩

人氣台式甜品店——「鮮芋仙」於沙田開設姊妹店「料杯杯」。姊妹店主打咀嚼系豐富滿料杯，每一杯都有3種以上的配料。配料絕大多數在香港較少見，例如台灣直送的彩小芋啵啵（彩色小芋圓）、每日手工製作牛奶麻糬、大理石布丁等，適合特別愛嚐試外地風味的朋友！

料杯杯

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓156號舖

營業時間：11:00 - 22:00



沙田美食【9】陳根記 ——「撈過界」大排檔推出自家甜品！炸班戟人氣度高

單靠看「陳根記」的樓面，別以為她只是一間普通的茶餐廳。除了一般的鑊氣小炒，餐廳更推出「招牌Wasabi蟹籽手撕雞」等創意菜式，讓人眼前一亮。此外，餐廳更「撈過界」大推自家甜品，包括即叫即炸的脆炸芒果班戟、芒果腸粉。

陳根記

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下5號舖

營業時間：12:00 - 23:00



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