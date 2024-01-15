新年好去處2024｜15大打卡商場！14米瑞龍／粉紅庭園／好彩頭醒獅

新年好去處2024！龍年即將來臨，各大商場已紛紛打造如意吉祥的新春布置，讓大家遊逛行大運兼打卡，沾沾春節的熱鬧及喜悅！今次《香港01》「好食玩飛」記者便為大家介紹15大新年好去處，即睇各大必去新春打卡位點、活動及詳情！（本文將持續更新）



新年各大商場都換上新春布置，供大家打卡兼行個好運！（圖片來源：Mikiki官方提供）

新年好去處2024【港島區】

新年好去處2024【1】太古城中心 LIVE HAPPY BANK——3大開運區吸收幸福快樂氣場

農曆新年將至，太古城中心將舉辦「LIVE HAPPY BANK」主題活動，讓大家來一沾運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場！穿過主題布置LIVE HAPPY BANK銀行大門後，場內還設有三大開運區域，如「財運滑梯」、「微笑保險箱」及「幸福快樂樹」，喜慶布置供大家和親朋好友打卡一番，人人新春行大運！此外，太古城中心還設計了「福樂滿載」利是封套，以日本庭園的山水為背景，日式祥和禪意滿溢，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載著各種賀歲的甜蜜祝福。

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太古城中心「LIVE HAPPY BANK」

活動日期：1月25日至2月25日

活動地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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「福樂滿載」利是封套裝

換領日期：1月25日至換完即止

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處 (近CIAK - All Day Italian)



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新年好去處2024【九龍區】

新年好去處2024【2】Mikiki——新春「癲噹賀龍年春日祭」

今個新春，新蒲崗Mikiki聯乘本地文創作家貓室呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，陪大家送兔迎龍！春日祭期間，「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」結伴暢遊兩大和風打卡位，包括：「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品，活動期間，Mikiki地下中庭還會舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，呈獻逾30個人氣品牌推出的應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及精選生活用品等，讓大家輕鬆選購各種年貨。

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Mikiki新春「癲噹賀龍年春日祭」

日期：即日起至2月9日

地點：新蒲崗太子道東638號Mikiki商場



新年好去處2024【3】德福廣場——14米長瑞龍紮作藝術 架勢登場

適逢龍年，德福廣場今年聯乘了「大中華非物質文化遺產傳藝會」，打造出「福運過龍年」賀年布置，製作出14米長瑞龍造型裝置，祝願各位新年風調雨順，繁榮安泰！場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福，將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現。

德福廣場「14米瑞龍」（圖片來源：德福廣場官方）

德福廣場「福運過龍年」

日期：1月中旬至2月25日

地點：德福廣場1期地下中庭



新年好去處2024【4】荷里活廣場——LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD

今個新春，荷里活廣場以「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」為主題，打造 4 大行運打卡位，包括「LINE FRIENDS 開運祈願亭」、「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」、「鬼馬醒獅隊」，以及４米高「LINE FRIENDS 桃花樹」，與大家一同迎接龍年！當中，「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」更可將「祝福心鎖」掛到情人橋上，見證天長地久的愛情！

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荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期：即日至2月25日

地點：鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣



新年好去處2024【新界區】

新年好去處2024【5】PopCorn—— 暢遊新春花漾世界

春節自然會聯想起美麗的年花，Popcorn今次就聯乘了花藝師Solomon Leong，打造了中西合璧的「花漾龍門」主題布置，並以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的形態，同時結合西式的花藝創意，以多達10款花打造出精緻花圃，將商場中庭幻化成優雅的園林，大家不妨親臨感受滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界！

PopCorn「暢遊新春花漾世界」（圖片來源：Popcorn官方）

PopCorn「暢遊新春花漾世界」

日期： 1月中旬至2月25日

地點： PopCorn 1期1樓中庭



新年好去處2024【6】The LOHAS康城——活力甜美粉色醒獅賀新春

新春情人佳節當然少不了女生們至愛的浪漫打卡裝置，The LOHAS康城特別以粉色系糅合中國傳統醒獅打造「鴻運舞獅」主題裝置，情侶們將可於多個可愛造型的迷你醒獅前拍下甜美合照，又或於浪漫粉紅花叢旁倚伴慢步，共迎浪漫又溫馨的甜蜜節日！

The LOHAS康城「鴻運舞獅」（圖片來源：The LOHAS康城官方）

The LOHAS康城「鴻運舞獅」

日期：1月中旬至2月25日

地點：The LOHAS康城2樓中庭



新年好去處2024【7】圍方——全方位沉浸式新春花海

圍方在今個龍年，迎來開幕後首個農曆新年！屆時商場中庭將以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」，並以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調，加上以花束製成心型圖案高掛半空，無論在商場不同樓層都可以多角度欣賞繁花綻放的震撼畫面，讓你與摯愛一同沉浸在花海之中，喜迎新春！

圍方打造全方位沉浸式花海（圖片來源：圍方官方）

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圍方「繁花綻放新春庭園」

日期：1月中旬至2月

地點：圍方L2中庭



新年好去處2024【8】新城市廣場——聯乘HomeSquare打造「花結春園」

新城市廣場與HomeSquare聯手將此繩結這種民間藝術轉化，與本地繩結藝術家Zoe Siu合作帶來「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」大型節日裝置，呈獻6大「織」福打卡位，如以海綿織棉布編織而成的粉麗「同心結拱門」、插滿雲朵花的「梳乎雲朵花瓶椅」、被繁花簇擁的柔軟編織椅「花間夢椅」、以編織呈現魚兒靈動的表情與姿態的「鯉躍福滿門」、及綴滿了色彩斑斕的花兒及大吉的「許願花樹」等。

新城市廣場 X HomeSquare花結春緣庭

日期：1月16日至2月25日

地點：新城市廣場 HomeSquare L1 中庭



新年好去處2024【9】青衣城——6色醒獅恭賀新春

舞獅活動歷史源遠流長，今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅，分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情，同時寓意六六大順，期望為大家帶來開心好彩頭！新年期間，青衣城更邀得國際龍形王國祥國術總會為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演，傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

青衣城： 6色醒獅恭賀新春 親子舞獅訓練班傳承技藝

青衣城「醒獅迎福」

日期：1月中旬至2月25日

地點：青衣城1期1樓中庭



新年好去處2024【10】MOSTown 新港城中心——Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

為迎接新年來臨，今年MOSTown新港城中心與人氣卡通Kanahei’s Small animals 合力打造福氣最「龍」遊樂園，並特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，齊齊送兔迎龍！5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區，祝願大家新一年歡樂滿載！

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MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

日期：1月12日起至2月25日

地點： MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）



新年好去處2024【11】MCP新都城中心——花舞春瀛御賞園

新年新氣象，除了大紅大紫的新年，其實粉紅色也洋溢吉祥如意的感覺！由即日起至2月25日，將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）將化身成粉系日式和風庭園，以「花舞春瀛御賞園」為題，為大家帶來3大日式庭園打卡位，如由超過500個粉系小風鈴組成的「瀛春風鈴步道」、掛滿櫻花掛畫的「御花開運茶舍」，以及參照日本京都嵐山站設計的「花漾光影燈林」，體驗日系粉紅新年的獨特魅力！

MCP新都城中心 花舞春瀛御賞園

日期：即日起至2月25日

地點：MCP CENTRAL L1 天幕廣場



新年好去處2024【12】屯門市廣場——32.8米飛天氣球 祥龍獻瑞喜迎新歲

龍年將至，屯門市廣場將會舉辦「祥龍獻瑞喜迎新歲」賀年活動，以氣球「圓」美打造了飛龍瑞獅新春打卡位，當中特別邀請到世界冠軍級氣球師彭思泰，以人手製作一條長達32.8米飛天氣球「祥」龍，活動期間飛天金龍將會霸氣遨遊於商場中庭，盡顯氣派，其長度誓破健力士世界紀錄，今個新年誠邀各位帶同親朋好友，參拜飛龍瑞獅，迎接豐盛新一年！另外，商場更特意聯乘AEON舉辦龍年開運市集，精選超過40個人氣品牌售賣應節年貨，包羅萬有，寓意新一年豐衣足食。

屯門市廣場「祥龍獻瑞喜迎」

日期：1月25日起至2月17日

地點：屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2024【13】天水圍三大領展商場——chiikawa「春の開運祭」

日本超人氣可愛卡通角色chiikawa換上新春形象親臨天水圍，於區內三大領展商場「天水圍T Town」、「天瑞商場」，以及「天澤商場」，以港日開運習俗，為大家送上龍年祝福！chiikawa 將會以巨大化形象驚喜現身多個互動場景，帶來開運之旅，更會於指定日子將舉辦期間限定的見面會，現身鬧市跟大家見面。

chiikawa「春の開運祭」

日期：1月19日至2月25日

地點：天水圍T Town、天瑞商場，天澤商場



新年好去處2024【14】沙田馬場——巨型桃花園、醒獅表演、新春國際花車巡遊

農曆新年將至，不妨與親朋好友結伴出行行個大運，迎接喜慶滿滿的新春！今年沙田馬場公眾席廣場將準備多個賀年打卡位，如「財來運起桃花園」巨型賀年打卡裝置，踏入龍門瞬間隨即感受到一股「旺」氣撲臉而來！此外，於2月12日下午3時30分前於沙田或跑馬地馬場入場，即可獲得指定「招財筆」 乙支以及即揭即賞抽獎卡乙張，有機會揭中抽獎卡，贏得指定24K包金擺件乙件。除現場賽事外，今年沙田馬場還會舉行新春國際花車巡遊匯演、有由多位著名歌手於綜合匯演中表演、向各位入場人士預備多款美食，以及馬會安排了「財神爺」於當日遊走全場，為馬迷們送上財氣祝福！

沙田馬場賀年活動

農曆新年賽馬日

日期：2月12日

地點：沙田馬場



新年好去處2024【離島區】

新年好去處2024【15】東薈城名店倉——「蝶舞。花見」新春主題活動

為迎接新春佳節，東薈城名店倉特意邀請 90 後本地環保紙藝創作家洪紫恩（Jennifer Hung）打造糅合中西美學及環保元素的新春主題活動「蝶舞。花見」。由 Jennifer 操刀 ，以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感，為東薈城名店倉構思幸福詩意的的大型新年永續花藝裝置—「栩栩花蝶園圃」。場內過百朵栩栩如生的永續紙花與翩翩舞蝶恣意綻放，如牡丹、蝴蝶蘭、水仙、百合、風信子、櫻花、繡球花等迎春年花，為新年氣氛錦上添花，寓意大家來年繁花似錦、福星高照！

東薈城名店倉「蝶舞。花見」新春主題活動

日期：1月19日起至2月22日

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

