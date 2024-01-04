新年好去處2024｜8大打卡商場！14米瑞龍/粉紅庭園/6色醒獅好彩頭

新年好去處！龍年即將來臨，各大商場已紛紛打造如意吉祥的新春布置，讓大家遊逛行大運兼打卡，沾沾春節的熱鬧及喜悅！今次《香港01》「好食玩飛」記者便為大家介紹8大新年好去處，即睇各大必去新春打卡位點、活動及詳情！（本文將持續更新）



新年好去處2024【1】Mikiki——新春「癲噹賀龍年春日祭」

今個新春，新蒲崗Mikiki聯乘本地文創作家貓室呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，陪大家送兔迎龍！春日祭期間，「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」結伴暢遊兩大和風打卡位，包括：「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品，活動期間，Mikiki地下中庭還會舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，呈獻逾30個人氣品牌推出的應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及精選生活用品等，讓大家輕鬆選購各種年貨。

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Mikiki新春「癲噹賀龍年春日祭」

日期：1月9日至2月9日

地點：新蒲崗太子道東638號Mikiki商場



新年好去處2024【2】太古城中心 LIVE HAPPY BANK——3大開運區吸收幸福快樂氣場

農曆新年將至，太古城中心將舉辦「LIVE HAPPY BANK」主題活動，讓大家來一沾運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場！穿過主題布置LIVE HAPPY BANK銀行大門後，場內還設有三大開運區域，如「財運滑梯」、「微笑保險箱」及「幸福快樂樹」，喜慶布置供大家和親朋好友打卡一番，人人新春行大運！此外，太古城中心還設計了「福樂滿載」利是封套，以日本庭園的山水為背景，日式祥和禪意滿溢，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載著各種賀歲的甜蜜祝福。

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太古城中心「LIVE HAPPY BANK」

活動日期：1月25日至2月25日

活動地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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「福樂滿載」利是封套裝

換領日期：1月25日至換完即止

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處 (近CIAK - All Day Italian)



新年好去處2024【3】德福廣場——14米長瑞龍紮作藝術 架勢登場

適逢龍年，德福廣場今年聯乘了「大中華非物質文化遺產傳藝會」，打造出「福運過龍年」賀年布置，製作出14米長瑞龍造型裝置，祝願各位新年風調雨順，繁榮安泰！場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福，將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現。

德福廣場「14米瑞龍」（圖片來源：德福廣場官方）

德福廣場「福運過龍年」

日期：1月中旬至2月25日

地點：德福廣場1期地下中庭



新年好去處2024【4】PopCorn—— 暢遊新春花漾世界

春節自然會聯想起美麗的年花，Popcorn今次就聯乘了花藝師Solomon Leong，打造了中西合璧的「花漾龍門」主題布置，並以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的形態，同時結合西式的花藝創意，以多達10款花打造出精緻花圃，將商場中庭幻化成優雅的園林，大家不妨親臨感受滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界！

PopCorn「暢遊新春花漾世界」（圖片來源：Popcorn官方）

PopCorn「暢遊新春花漾世界」

日期： 1月中旬至2月25日

地點： PopCorn 1期1樓中庭



新年好去處2024【5】圍方——全方位沉浸式新春花海

圍方在今個龍年，迎來開幕後首個農曆新年！屆時商場中庭將以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」，並以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調，加上以花束製成心型圖案高掛半空，無論在商場不同樓層都可以多角度欣賞繁花綻放的震撼畫面，讓你與摯愛一同沉浸在花海之中，喜迎新春！

圍方打造全方位沉浸式花海（圖片來源：圍方官方）

圍方「繁花綻放新春庭園」

日期：1月中旬至2月

地點：圍方L2中庭



新年好去處2024【6】MCP新都城中心——花舞春瀛御賞園

新年新氣象，除了大紅大紫的新年，為大家誠意打造不一樣的特色粉紅新年盛宴！將軍澳MCP CENTRAL在今個新年將化身成粉系日式和風庭園，設有「花舞春瀛御賞園」3大日式庭園打卡位，讓大家體驗日本新年的獨特魅力，同時，亦可暢玩互動占卜遊戲，預祝新年行大運！

MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

日期：1月13日至2月25日

時間：10:00-22:00

地點：MCP CENTRAL L1天幕廣場



新年好去處2024【7】青衣城——6色醒獅恭賀新春

舞獅活動歷史源遠流長，今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅，分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情，同時寓意六六大順，期望為大家帶來開心好彩頭！新年期間，青衣城更邀得國際龍形王國祥國術總會為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演，傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

青衣城： 6色醒獅恭賀新春 親子舞獅訓練班傳承技藝

青衣城「醒獅迎福」

日期：1月中旬至2月25日

地點：青衣城1期1樓中庭



新年好去處2024【8】MOSTown 新港城中心——Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

為迎接新年來臨，今年MOSTown新港城中心與人氣卡通Kanahei’s Small animals 合力打造福氣最「龍」遊樂園，並特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，齊齊送兔迎龍！5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區，祝願大家新一年歡樂滿載！

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MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

日期：1月12日起至2月25日

地點： MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）

