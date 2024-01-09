新年盆菜2024│推薦6間團年盆菜　早鳥優惠7折起　人均$61起

新年團年飯／開年飯盆菜推介！盆菜通常會有鮑魚、瑤柱、花膠、髮菜、蠔等等豐富食材，適合一家大細在團年享受一頓豐富的晚飯！今次精選了香港6間盆菜推介，除了有一般盆菜外賣，還有素盆菜、2人盆菜，如果有需要大排筵席，還可以安排盆菜到會！而人均消費平均$61位起！



2024年團年盆菜推介【１】大家樂盆菜

今年團年，大家樂會推出3款盆菜，包括「鮑魚瑤柱福袋盆菜 (10-12位用)」、「鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位)」、「原粒瑤柱福袋盆菜 (6位)」，今年加推大家樂六道菜「鴻運盆菜宴」（10 - 12位用），搭配福聚開運翅、鴻運脆腩燒味、鴻圖蝦球拼豉油皇雞翼等等，讓節日變得更豐盛！如果是Club100會員，早鳥期內最高可享71折優惠！訂購滿$2000享免費送貨服務。

鮑魚瑤柱福袋盆菜 (10-12位用)：優惠價$898；Club100會員價$868（原價$1108）

鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位)：優惠價$888；Club100會員價$858（原價$1098）

原粒瑤柱福袋盆菜 (6位)：優惠價$628；Club100會員價$598（原價$768）



2024年團年盆菜推介【２】美心盆菜

盆菜食材通常非常豐富，如果擔心吃不完，不妨考慮美心MX推出的4款盆菜，包括「鮑魚福聚盆菜（6位用）」、「大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）」、「豐盛團聚盆菜（10-12位用）」、「四喜鮑魚盆菜（4位用）」，適合大小家庭享用，人均$61起。今年還有5款盆菜宴，釀蟹鉗、八寶鴨、紅燒元蹄、炆伊麵等等菜色，足不出戶都可以享受一頓到豐盛的團年飯。現時優惠，訂購盆菜或盆菜宴即減$50，中銀信用卡客戶及EATIZEN會員可享低至58折，訂購滿$2000享免費送貨服務。

鮑魚福聚盆菜（6位用）：優惠價$828；中銀/Eatizen會員優惠價$798（原價$1128）

大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）：優惠價$1128；中銀/Eatizen會員優惠價$1098（原價$1478）

豐盛團聚盆菜（10-12位用）：優惠價$728；中銀/Eatizen會員優惠價$698（原價$978）

四喜鮑魚盆菜（4位用）：優惠價$578；中銀/Eatizen會員優惠價$548（原價$818）



2024年團年盆菜推介【３】萬里緣盆菜

想感受圍村盆菜的風味，不妨選擇老字號萬里緣盆菜。盆菜取材、做法都保留原汁原味，鮑魚、豬手、鮑螺片、冬菇、金蠔，全部都非常入味，今年新年期間有兩款指定盤菜，分別是新春家鄉盆菜（2月3至18日供應、年三十至初三除外）、新年限定富貴鮑魚盆（2月9至12日供應，僅限年三十至初三），由於訂購的時間不同，大家訂購時記得要留意。訂購3盆大盆起免費送貨（年三十、初一、初二及初三除外），如果想大排筵席（10席或以上；12人/席），亦可以訂購盆菜到會。

新年限定富貴鮑魚盆（細盆6位用）$1450；（大盆12位用）$1680

新春家鄉盆菜（細盆6位用）$1300；（大盆12位用）$1550



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2024年團年盆菜推介【４】鴻福堂盆菜

今年鴻福堂的盆菜大升級，「圍村豐味盆菜（6位用）」加入各種矜貴食材，當中包括鮑魚、大蝦、五花腩、白切雞等多款材料，讓大家能夠大快朵頤。素食者都想享用豐富的盆菜宴，不妨試一試鴻福堂的「至尊素食盆菜（6位用）」，素鮑魚、素蝦、素帶子、黃金福袋等等，可以跟素食親友大飽口福！自家CLUB會員價即可以優惠價$728訂購，逢星期一購買更可享額外95折，訂購即享免費送貨。

圍村豐味盆菜（6位用）原價$938；自家CLUB會員價$728

至尊素食盆菜（6位用）原價$938；自家CLUB會員價$728



2024年團年盆菜推介【５】一粥麵盆菜

佛跳牆在喜慶節日也大受歡迎，今年一粥麵的「新春鮑魚佛跳牆盆菜」，就結合了各種豪華佳餚，有十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、花膠、蠔豉等食材，訂購即更加送貴妃雞。2月6日前訂購可享低至7折早鳥優惠價。

新春鮑魚佛跳牆盆菜（6位用）早鳥價838（原價$1198）



「新春鮑魚佛跳牆盆菜」早鳥價838（一粥麵官方圖片）

2024年團年盆菜推介【６】唐宮小聚盆菜

兩口子想在家中享受盆菜的好滋味？不妨試試唐宮小聚的「聚嘆 ‧ 聚寶盆」，這款盆菜設有2位用及6位用份量，家庭人數較少可以選擇2位用。盆菜用料十足，包括鮑魚、花膠、大蝦、瑤柱、冬菇，盆菜基底用上蓮藕、蘿蔔、娃娃菜等蔬菜盡吸醬汁精華，惹味又溫暖！盆菜設有堂食及外賣，可以在舒適地享用盆菜又無需洗碗碟。

聚嘆 ‧聚寶盆

（2位用）堂食$248；外賣$268

（6位用） 堂食$688；外賣$698

