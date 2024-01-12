賀年禮盒2024!新年賀禮10推介美心/皇玥/半島精品　蝴蝶酥/養生湯

賀年禮盒2024！新年送禮推介！農曆新年即將來臨，拜年時向親友贈送賀禮，不但表達了對對方的祝福，還有迎春接福的喻意。今年各大酒店、餐廳及網店紛紛推出精緻的龍年新年禮盒，由節慶美食、糕點或特色商品均有，設計祥瑞和吉祥，無論是送禮還是自用都適宜！



賀年禮盒推介【1】奇華餅家——糕點曲奇蛋卷 換迪士尼米奇精品

去舊迎新，是準備好送禮或自用的賀年產品，迎接象徵富貴、吉祥的「龍」年。奇華餅家今個新年推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒及精美禮品，當中至具收藏價值為「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」，禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門的祝福！此外，購買迪士尼賀年系列產品滿$50，還可在奇華門市換購限定的迪士尼米奇與好友系列精品，如隔熱手套及圍裙等，粉絲們必不錯過！

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按圖看「奇華餅家」賀年禮盒及價錢：

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奇華餅家

網址：https://keewah.com/hk/

以上新品現已於奇華餅家全線分店及網店有售。



年禮盒推介【2】半島精品店——精緻舞龍禮盒福運連綿

全新半島精品店農曆新年系列以神話巨龍的氣韻為靈感，向傳統的舞龍致敬，祈願龍年福運綿長，豐足連連！禮品包括一系列的臻味果仁糖果、禮籃以及由米芝蓮星級廚師鄧志強構思的精彩賀年糕點。此外，半島精品店推出應節年糕喜迎龍年，備有傳統和新派口味，包括全新紅棗薑汁年糕和無花果合桃蜂蜜年糕及備受歡迎的原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕，更備有雙輝年糕禮盒，盛載傳統及紅棗薑汁年糕各一個，多種口味，總有一款合心意。

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按圖看「半島精品店」賀年禮盒及價錢：

半島精品店

營業時間：即日起至2月26日（半島精品店連卡佛期間限定店）

地點：國際金融中心連卡佛

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查詢及訂購：2696 6969

網址：peninsulaboutique.com



賀年禮盒推介【3】皇玥——蝴蝶酥蛋卷黃金脆條 寓意金銀滿屋

農曆新年將至，預備禮物向親友拜年，顯體面更要有心思。皇玥今個 2024 新年系列，共有13 款產品，禮盒以五代同堂為主題，寓意着老少安康，家庭和睦。新年禮盒匯集了口味豐富的餅食產品，除了米芝蓮蝴蝶酥、蜂巢蛋卷、脆曲奇及宮廷唐果子各款皇牌產品外，更有以精選優質鹹蛋黃和千層酥皮特製而成的黃金脆條，寓意金銀滿屋，新年豐收。

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按圖看「皇玥」賀年禮盒及價錢：

皇玥

網址：www.iPastry.com.hk

以上新品現已於皇玥全線分店及網店有售。



👉 香港皇玥丨新年精選系列｜禮盒、賀年糕點

年糕2024【4】美心——LINE FRIENDS禮盒 優惠低至49折

為迎接新年，美心今年推出全新LINE FRIENDS賀年禮盒，兩款禮盒分別是一口杏仁酥以及與美心禮盒一口甜心酥，兩個禮盒的禮罐上都有LINE FRIENDS 的可愛經典角色。一口原味杏仁酥，酥皮上佈滿香脆杏仁片，每一口都濃郁香甜；一口甜心酥採用二次烘焗技術製作，不同溫度烘製出焦糖外皮，甜而不膩，口感豐富。此外，美心今年也推出賀年糕點香菇芋粒蘿蔔糕，採用無添加肉配方，混合菇類與蔬菜等材料，清爽又香濃。

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按圖看「美心」賀年禮盒及價錢：

美心-LINE FRIENDS與美心禮盒（ 一口杏仁酥/一口甜心酥）

查詢及訂購：https://www.maximsproducts.com.hk/tc

以上新品現已於美心全線分店及網店有售。



賀年禮盒推介【5】天饌——米芝蓮一星賀歲糕點、養生湯品系列

天饌由連續兩年獲評選為米芝蓮一星餐廳「農圃飯店」主理，味道自然有質素保證！近日，天饌推出4款星級賀歲糕點，包括北海道金元貝蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、黃金水晶馬蹄糕及黑糖椰汁年糕，讓大家在新一年可與家人共享美味。此外，不想下下送糕點或糖品，賀年何不贈送養生湯包，讓家人食得又好有又營？五款足料湯包，口味有補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯和祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，不但無添加、零防腐，還採用零下急凍技術，完封鎖鮮，無須解凍加熱即可享用，讓大家隨時在家可嘗至鮮滋味！

按圖看「天饌」賀年禮盒及價錢：

天饌

網址：www.eatendelight.com

以上新品於天饌網店有售。



賀年禮盒推介【6】Valérie——招牌蝴蝶酥/曲奇禮盒 酥Yummy

Valérie今年推出一系列全新賀年禮盒，更為多款經典產品換上全新包裝，為新一年帶來新氣象！當中，必入手Valérie酥Yummy禮盒，內有招牌蝴蝶酥、6款精選曲奇以及榛子朱古力酥條，禮盒更換上鮮艷奪目的新包裝，以喜慶的橙紅色配上壓花燙金的設計，成為新年的送禮首選。至於最新推出的雜錦禮盒精選蝴蝶酥及曲奇禮盒，滿載Valérie兩大招牌產品，酥脆的招牌蝴蝶酥和5款鬆化曲奇，讓大家一次過品嘗甜蜜滋味，作為手信送禮更顯心思。

按圖看「Valérie」賀年禮盒及價錢：

Valérie

訂購日期：即日起至2月8日（數量有限，售完即止）

取貨日期：即日起至2月23日

網址：http:// www.ValerieFood.com

以上新品於Valérie網店有售。



賀年禮盒推介【7】金葉庭——矜貴瑰麗賀年糕點禮盒

甲辰龍年將至，金葉庭於今個新春推出一系列意頭十足的賀年糕點及禮物籃，與大家一起迎接如意龍年。當中，必不可錯過金葉庭兩款賀歲年糕禮盒，如經典蘿蔔糕及傳統椰汁年糕，於1月16日或之前預訂更可享早鳥85折優惠。此外，香港港麗酒店也帶來三款豐盛尊貴的新春禮物籃，包含金葉庭賀年糕點、精選佳釀、優質海味等窩心禮品，包裝瑰麗，送禮夠大氣！

按圖看「金葉庭」賀年禮盒及價錢：

香港港麗酒店-金葉庭

提早預訂優惠：1月16日或之前預訂，可尊享八五折優惠。

訂購日期：即日至2月7日

取貨及送貨日期：1月20日至2月9日

網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/chinese-new-year-gourmet/chinese-new-year-hampers/



賀年禮盒推介【8】Royal Delights (R+)—— 全新陳皮桃膠吉士玫瑰糕

曆甲辰年，金龍獻瑞，Royal Delights (R+) 於新春喜慶日子呈獻多款應節糕點，除了包括大受歡迎的瑤柱臘味蘿蔔糕、桂圓金箔棗皇糕、盆滿缽滿芋頭糕及至尊蔗糖紅年糕外；今年再獻新猶，帶來全新陳皮桃膠吉士玫瑰糕 ，嚴選優質上乘遠年陳皮，配以「平民燕窩」之稱的桃膠等製作而成，為新春添上甜蜜窩心暖意！

按圖看「Royal Delights (R+)」賀年禮盒及價錢：

帝港酒店集團-Royal Delights (R+)

最後訂購日期：2月2日

換領及現貨購買日期：

1月18日–2月2日-帝都酒店 · 帝景酒店 · 帝逸酒店

1月18日–2月6日-帝京酒店

查詢及訂購：2694 3939（帝都酒店）、2622 6256（帝京酒店）、3716 2898（帝景酒店）、 3653 1113（帝逸酒店）



賀年禮盒推介【9】At Food Factory——話梅曲奇、開心果曲奇 創意新年賀年曲奇

人氣鮮果撻專門店At Food Factory，今個龍年與Grandpas Cookies合作推出新年賀年曲奇，當中包括「話梅曲奇」及「開心果曲奇」等，嶄新的曲奇口味，令人耳目一新！此外，賀年曲奇還加入全新元素，如意大利脆餅及手工黑朱古力系列，送禮及自用兩相宜！

按圖看「At Food Factory」賀年禮盒及價錢：

At Food Factory 新年賀年曲奇

查詢及訂購：https://www.atfoodfactory.store/

注：1月31日前官網輸入優惠碼「COOKIE」訂購曲奇禮盒享8折早鳥優惠



賀年禮盒推介【10】惠康——得獎蘇式蟹黃麵 人氣新品獨家登場

惠康打造「慶龍年 喜惠康」一系熱潮新品，搜購大江南北的特色產品，包括良工坊包漿豆腐，安在家中也能還原雲南美味街頭小吃；榮獲食品界的「奧斯卡」國際美味大獎的不等蘇式蟹黃麵及不等香辣蟹黃麵；以及惠康獨家發售 - 安格斯牛肉芝士漢堡（2個裝) 1月尾登場，讓大家的2024年生活帶來更多便利及新驚喜！

按圖看「惠康」賀年禮盒及價錢：

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惠康

網址：http://www.wellcome.com.hk

以上新品於惠康超級市場及網店有售。

