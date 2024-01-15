牛角Buffet$78半自助午市放題！歎和牛+任食丼飯／窩夫等40+美食

撰文：豬肉丸
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牛角Buffet$78半自助燒肉放題！燒肉控有福了！今個1月，牛角推出全新的半自助燒肉午市放題餐，只需$78起就可以歎自選燒肉，任飲任食超過40款美食，如DIY牛角飯、黑牛、窩夫雪糕等，非常抵食！

（圖片來源：牛角官方Facebook）
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牛角Buffet近日推出超值半自助燒肉放題午市套餐，最平$78起，60分鐘內不論是牛、豚、雞，甚至係人氣澳洲和牛或肉味濃厚的日本國產牛，通通有得揀！另可追加多款燒肉同海鮮，滿足不同肉控的口味！此外，自助區提供超過40款美食，讓大家可盡情DIY牛角飯、黑牛、窩夫雪糕等，豐富又抵食，簡直是糧尾救星！

牛角Buffet半自助燒肉放題午市優惠

最後入座時間：下午5時
牛角店舖地址：www.gyukaku.com.hk/#location

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