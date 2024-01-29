新年好去處2024｜東涌櫻花／花車巡遊／初二煙花　9大精采節目

新年好去處2024！新年9大必睇必玩節目推薦！近日東涌粉紅櫻花大道盛開，大家不用出國都可以賞櫻！除著疫情緩和，本港多個已停辦的賀歲節目也在今年起復辦，包括有逾40隊來自海外與本地藝術團體演出的《國泰航空新春匯演之夜》、閃照維港夜空的賀歲煙花。今年大館還上映《龍之歌》光雕投影匯演，而AIA友邦嘉年華亦有機動遊戲和馬戲表演等。即睇8大節目的演出地點、日期等資訊！



東涌粉紅櫻花大道於今年新春盛大開放！（圖片授權：FB@Kathy Cheung）

新年好去處！9大必睇必玩節目推介！東涌櫻花／花車巡遊／初二煙花

新年好去處2024【1】東涌粉紅櫻花大道——乘纜車高空賞85棵壯觀粉色櫻花樹

香港櫻花季來臨！近日位於東涌灣畔的85棵櫻花已開始盛開，大家可趁新年期間來賞櫻，沾沾「花開富貴」的好運氣！此外，「櫻花大道」毗鄰昂坪360纜車，是香港唯一能同時觀賞纜車與櫻花之處，除了在地面上賞花，大家也可以登上昂坪360纜車，在高空俯瞰整片園林的景色！

東涌櫻花園/機場櫻花園

地址：赤鱲角南路近觀景山

開放時間：24小時

收費：免費



新年好去處2024【2】香港迪士尼樂園——「米奇喜舞慶龍年」木須龍、雷雅全新城堡表演

香港迪士尼樂園今個新春推出全新表演——「米奇喜舞慶龍年」，大家在奇妙夢想城堡前，可以跟一眾已換上賀年服飾的迪士尼人氣角色大顯身手。

演出加入了《花木蘭》元素，由故事中的木須龍擔任主角，大家亦會看到龍心族公主雷雅，以及穿上賀年新衣的米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、財神高飛與多位歌手、舞者一同陸續於舞台亮相，跟大家拜拜年、跳跳舞！園方更創作了全新原創賀年歌——《奇妙年年齊喜舞》，令大家視覺至聽覺均獲得最佳體驗， 全面感受龍年的喜樂氣氛！

想知道「米奇喜舞慶龍年」的更多資訊、樂園其他在新春期間的精彩活動，可點擊以下連結：

新年好去處2024【3】國泰航空新春匯演之夜—— 全港最大型巡遊匯演疫後回歸

因疫情而停辦4年的「國泰航空新春匯演之夜」今年終於再次於尖沙咀復辦。跟以往一樣，匯演於大年初一晚上舉行，有多隊來自不同國家以及本地的藝術團體參與演出。而巡遊正式開始前，巡遊路線沿途亦會有「街頭熱身派對」作暖場表演，讓街頭熱鬧起來。

過往「國泰航空新春匯演之夜」的盛況：

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今年匯演將會有9輛花車以及逾40個藝術團體參演，當中包括香港花式跳繩會、王仁曼芭蕾舞學校、香港北少林龍國術總會等本地團體以及分別來自日本、南韓、西班牙、菲律賓、澳洲、紐西蘭、荷蘭、美國等國家的舞蹈、馬戲、音樂團體，一同將新年氣氛推到極致。

國泰航空新春匯演之夜

日期：2024年2月10日（大年初一）

時間：20:00（18:00起有暖場演出）

地點：尖沙咀（路綫：香港文化中心廣場 → 廣東道 → 海防道 → 彌敦道 → 香港喜來登酒店）



新年好去處2024【4】2024年農曆新年煙花匯演—— 閃爆維多利亞港夜空

大年初二晚上，維多利亞港將會大放煙花。大家屆時在維港兩岸多處，包括西九文化區、星光大道、添馬公園、灣仔海濱長廊等，抬起頭便可以看到斑駁陸離、讓人賞心悅目的煙花。

過往「農曆新年煙花匯演」的盛況：

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2024年農曆新年煙花匯演

日期：2024年2月11日（大年初二）

時間：20:00

地點：維多利亞港



新年好去處2024【5】新春節慶巡遊—— 闊別7年初三重臨灣仔

初一晚上已有約，未能欣賞「國泰航空新春匯演之夜」的朋友不用失落。灣仔大年初三亦將會有巡遊表演。利東街歷經7年後，今年再次舉辦巡遊。特意邀請了有份參演「國泰航空新春匯演之夜」的西班牙歌舞勁旅「Golden Dream」及來自德國的8人踩高蹺團隊「Universe of Lights」到場表演。

除了國際藝團，利東街更邀請了香港王仁曼芭蕾舞學校的學員演出，財神爺當晚亦會到場大派賀年糖果及祝福。

新春節慶巡遊

日期：2024年2月11日（大年初三）

時間：17:30

地點：灣仔利東街（路綫待公佈）



新年好去處2024【6】《龍之歌》 —— 光雕投影綻放大館

為慶祝龍年來臨，大館將會舉辦「綻放大館 2024」活動，並上映《龍之歌》光雕投影匯演。

《龍之歌》的劇本靈感源自本地非物質文化遺產——大坑舞火龍。屆時，大家能夠觀賞到火龍以創新方式，躍現於營房大樓上，感受龍年氣氛。

此外，監獄操場亦會有《綻放大館-光雕繪本》5組學生藝術家的光雕投影作品，大家欣賞完《龍之歌》之後，可以到操場看看新一代的創意。

《龍之歌》

日期：2024年1月26日（年十六）至2月14日（大年初五）（2月10日至11日除外）

時間：18:30、19:00、 19:30、20:00、20:30、21:00

地點：中環大館檢閱廣場及監獄操場



新年好去處2024【7】AIA友邦嘉年華 —— 精彩馬戲表演

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新年期間，AIA友邦嘉年華會如常開放，新春繼續會有馬戲團雜技表演及街頭、舞台表演。此外，場內亦有飛天鞦韆、碰碰車、空中360等25個遊樂設施，以及多個攤位遊戲，有過百萬隻公仔等著大家贏取！

而即日起，大家可以透過香港01獨家優惠購買「超值雙人套票入場」，網上購票方法👉🏻獨家中環AIA嘉年華優惠，AIA嘉年華的詳情可以參閱以下文章：

新年好去處2024【8】天際100香港觀景台——七師傅與您創高峰賀年活動

農曆新年將至，天際100香港觀景台 (天際100) 將推出「七師傅與您創高峰#天際 100」活動，讓大家可親臨全港最高地標360度行大運！天際100邀請有「深水埗觀音」之稱的七仙羽師傅，教授獨門開運大法，與各位乘坐全港最快雙層電梯60秒登上天際100吸收天地靈氣，其中包括全方位360度吸運大法 ，現場製作開運紀念幣，在全港最高位置吸收正能量祈求好運、正偏財位打卡吸財法等等。另外，七師傅更為一眾單身朋友準備了增旺桃花、吸引心儀對象之方法，以及為祈求事業、學業運的人，找出文昌位佈陣催旺運程，讓大家在龍年各方面的運勢通通LEVEL UP！

天際100香港觀景台「七師傅與您創高峰」賀年活動

日期：2月5日至2月29日

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

門票價錢：成人$198元、小童或長者$138；本地訪客成人$108、小童或長者$75

網站：https://sky100.com.hk



新年好去處2024【9】「萬寧福氣一條龍特派車」巡遊 —— 萬寧貓港九新界出巡派福袋

萬寧塗上了龍身的「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，將於1月26至27日、2月3至4日期間，在港、九、新界多區巡遊。大家只要在街上，均有機會找到萬寧貓的蹤影，並欣賞到牠的精彩演出，大家更有機會從中獲得萬寧的福袋。

巡遊將於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門舉行，大家可以留言萬寧的Facebook專頁，以得悉開蓬巴士的出沒日期、時間和地點。

「萬寧福氣一條龍特派車」巡遊

日期：1月26（年十六）至27日（年十七）、2月3（年廿四）至4日（年廿五）

時間：11:30 - 17:30（1月26日）；11:00 - 17:30（其餘日子）

地點：鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門

