新年好去處2024｜花車巡遊／火龍光雕匯演／煙花　6大必睇表演

【新年好去處2024】新年6大必睇表演節目推薦！除著疫情緩和，本港多個已停辦的賀歲節目將於今年復辦，包括有逾40隊來自海外與本地藝術團體演出的《國泰航空新春匯演之夜》、閃照維港夜空的賀歲煙花。除此之外，大館今年更會上映《龍之歌》光雕投影匯演，而AIA友邦嘉年華亦有機動遊戲和馬戲表演。即睇6大節目的演出地點、日期等資訊！



停辦已4年的《國泰新春國際匯演之夜》將於今年大年初一復辦（資料圖片）

新年6大必睇節目

停辦已4年的《國泰新春國際匯演之夜》將於今年大年初一復辦（資料圖片）

新年好去處2024【1】《國泰航空新春匯演之夜》—— 全港最大型巡遊匯演疫後回歸

因疫情而停辦4年的《國泰航空新春匯演之夜》今年終於再次於尖沙咀復辦。跟以往一樣，匯演於大年初一晚上舉行，有多隊來自不同國家以及本地的藝術團體參與演出。而巡遊正式開始前，巡遊路線沿途亦會有「街頭熱身派對」作暖場表演，讓街頭熱鬧起來。

過往《國泰航空新春匯演之夜》的盛況：

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今年匯演將會有9輛花車以及逾40個藝術團體參演，當中包括香港花式跳繩會、王仁曼芭蕾舞學校、香港北少林龍國術總會等本地團體以及分別來自日本、南韓、西班牙、菲律賓、澳洲、紐西蘭、荷蘭、美國等國家的舞蹈、馬戲、音樂團體，一同將新年氣氛推到極致。

《國泰航空新春匯演之夜》

日期：2024年2月10日（大年初一）

時間：20:00（18:00起有暖場演出）

地點：尖沙咀（路綫：香港文化中心廣場 → 廣東道 → 海防道 → 彌敦道 → 香港喜來登酒店）



新年好去處2024【2】《2024年農曆新年煙花匯演》—— 閃爆維多利亞港夜空

大年初二晚上，維多利亞港將會大放煙花。大家屆時在維港兩岸多處，包括西九文化區、星光大道、添馬公園、灣仔海濱長廊等，抬起頭便可以看到斑駁陸離、讓人賞心悅目的煙花。

過往《農曆新年煙花匯演》的盛況：

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《2024年農曆新年煙花匯演》

日期：2024年2月11日（大年初二）

時間：20:00

地點：維多利亞港



新年好去處2024【3】《新春節慶巡遊》—— 闊別7年初三重臨灣仔

初一晚上已有約，未能欣賞《國泰航空新春匯演之夜》的朋友不用失落。灣仔大年初三亦將會有巡遊表演。利東街歷經7年後，今年再次舉辦巡遊。特意邀請了有份參演《國泰航空新春匯演之夜》的西班牙歌舞勁旅「Golden Dream」及來自德國的8人踩高蹺團隊「Universe of Lights」到場表演。

除了國際藝團，利東街更邀請了香港王仁曼芭蕾舞學校的學員演出，財神爺當晚亦會到場大派賀年糖果及祝福。

《新春節慶巡遊》

日期：2024年2月11日（大年初三）

時間：17:30

地點：灣仔利東街（路綫待公佈）



新年好去處2024【4】《龍之歌》 —— 光雕投影綻放大館

為慶祝龍年來臨，大館將會舉辦「綻放大館 2024」活動，並上映《龍之歌》光雕投影匯演。

《龍之歌》的劇本靈感源自本地非物質文化遺產——大坑舞火龍。屆時，大家能夠觀賞到火龍以創新方式，躍現於營房大樓上，感受龍年氣氛。

《龍之歌》

日期：2024年1月26日（年十六）至2月14日（大年初五）（2月10日至11日除外）

時間：18:30、19:00、 19:30、20:00、20:30、21:00

地點：中環大館檢閱廣場



新年好去處2024【5】AIA友邦嘉年華 —— 精彩馬戲表演

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新年期間，AIA友邦嘉年華會如常開放，新春繼續會有馬戲團雜技表演及街頭、舞台表演。此外，場內亦有飛天鞦韆、碰碰車、空中360等25個遊樂設施，以及多個攤位遊戲，有過百萬隻公仔等著大家贏取！

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新年好去處2024【6】「萬寧福氣一條龍特派車」巡遊 —— 萬寧貓港九新界出巡派福袋

萬寧塗上了龍身的「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，將於1月26至27日、2月3至4日期間，在港、九、新界多區巡遊。大家只要在街上，均有機會找到萬寧貓的蹤影，並欣賞到牠的精彩演出，大家更有機會從中獲得萬寧的福袋。

巡遊將於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門舉行，大家可以留言萬寧的Facebook專頁，以得悉開蓬巴士的出沒日期、時間和地點。

「萬寧福氣一條龍特派車」巡遊

日期：1月26（年十六）至27日（年十七）、2月3（年廿四）至4日（年廿五）

時間：11:30 - 17:30（1月26日）；11:00 - 17:30（其餘日子）

地點：鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門

