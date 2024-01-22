開倉優惠合集！Buffalo不銹鋼系列$28／軍靴$356／90%鵝絨褸$889

開倉優惠｜新年即將到來，各大品牌紛紛推出歲晚開倉特價活動，以誘人價格吸引大家選擇心儀新品迎接新年！今次《香港01》好食玩飛記者為大家介紹6大歲晚開倉優惠合集，由時尚服飾到家品/電器篇均有，最平低至一折，想趁新年入手激筍貨品的朋友必不可錯過！



開倉優惠【時尚服飾篇】

開倉優惠【1】Palladium——官網全店低至4折 多功能限定軍靴$356對

法國軍靴品牌Palladium，出品的鞋款向來集外觀性及功能性於一身！今次歲晚官網開倉一律低至４折起，當中包括多款新品低筒軍靴、Waterproof系列及免綁鞋帶鞋等，現開倉減價$356起，想趁新年選購新鞋搭配新年至潮造型的朋友，不妨留意！

Palladium 官網限定開倉優惠

優惠日期：即日起至2月29日

網店連結：https://palladiumboots.hk/



開倉優惠【2】Boomsale——新年新衫好意頭低至1折 COACH 外套$390/ARC印花連帽衫$250

Boomsale為多個時尚與配飾品牌的集合店，可讓大家以平價入手各品牌的精選貨品！由即日起至1月31日舉行「玩味潮服限時激減」折扣活動，一系列潮牌服飾品牌如Supreme，英國品牌LYPH及Simeon Farrar，瑞典品牌Svea，美國街牌DPLS，Champion，英國潮牌Superdry，台灣新銳機能服品牌Weavism，日系文青品牌Asusl 等，所有貨品低至一折起發售！ 當中，最注目莫過於Starstyling襯衫$390（原價$4,400），而COACH外套$390（原價$910）及ARC印花連帽衫$250（原價$799）都有得平，想入手新衫迎新年的朋友必不可錯過！

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Boomsale 玩味潮服限時激減

優惠日期：即日起至1月31日

營業時間：12:00-19:00（逢星期六、日休息）

地址：葵涌大連排道21-33號宏達工業中心13樓06室



歲晚開倉優惠【3】Eikowada——$889買90%鵝絨大褸 全場低至3折震撼價

來自英國的戶外活動服裝及配備品牌Eikowada，其羽絨均用上80至90%鵝絨，質素不錯，是Columbia等牌子的對手！近日Eikowada進行促銷大減價，全場大量精選貨品以低至3折震撼價發售，多款精選貨品半價優惠！其中，用上90%鵝絨的女裝長超輕抗雪純鵝羽絨，現正進行3折優惠，$889至$989（原價$2,299）就能買到了！鵝絨比鴨絨更保暖，此款長度又及大腿，包圍身體絕大部分，好適合近日寒冷天氣或出外旅遊時穿！

Eikowada 冬季開倉迎新春

優惠日期：即日起至1月28日

門市：銅鑼灣旗艦店、九龍旗艦店、元朗旗艦店

查詢：https://www.eikowada.com



開倉優惠【家品/電器篇】

開倉優惠【4】ecLIVING——全場貨品低至2折 Buffalo不銹鋼系列$28起

新年煮團年飯，少不了添置廚房用具，好讓煮飯過程更得心應手！近日，ecLIVING觀塘美德分店特設歲晚開倉激減優惠，由即日起至2月8日，全場貨品低至2折，每星期更有不同限日限售貨品，買滿指定金額，更可免費獲贈指定贈品1份！當中，最注目莫過於主婦至愛Buffalo防燙不銹鋼飯碗及深盆系列，一律$28起，不銹鋼加厚底煲低至$169！同場還有TVS意大利製易潔煎鍋、EuroCook深煎鍋等不同廚具，Proluxury氣炸鍋、電煮鍋及吸塵機等，一律3折，非常化算！

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ecLIVING簡簡單單 歲晚開倉激減優惠

優惠日期：即日起至2月8日

地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業中心地鋪 (觀塘站B1出口)

查詢：2389 6155



歲晚開倉優惠【5】Casablanca HK——冬被買一送一 滿減折上折優惠

優質睡眠是確保生活品質的重要基礎！近日，Casablanca HK推出「網店歲晚開倉嘉年華」重磅開倉，提供一系列超筍床品優惠，如Casablanca冬被系列買一送一，舒膚大豆冬暖被/柔暖羊毛被等，低至$569件（零售價$999-$1,199），大豆蘆薈冬厚被，全單買3件或以上$290起（零售價$1,199至$1,499）！此外，全店還有滿減折上折優惠，如購買滿$800，即享95折；買滿$1,000，即享9折；買滿$1,500，即享88折等，多買多著數！

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Casablanca HK 網店歲晚開倉嘉年華

優惠日期：即日起至1月31日

網店連結：https://bit.ly/warehousesale202401f



歲晚開倉優惠【6】時代廣場展銷集——HP閃購日 手提電腦低至$1,888

想買平電腦，雖然香港無Black Friday特賣周，但有HP期間限定閃購日！今次歲晚閃購日定於1月24日至1月29日，於時代廣場展銷集舉行！屆時全場電腦及生活用品將低至1折起發售，指定型號的HP電腦、顯示器和打印機更會每日輪船筍價發售，如HP Pro x360 Fortis 11於1月24日在會場購買，只需$1,888（原價$3,999）；HP 14d-dp0003TU於1月26日在會場購買，只需$2,599（原價$4,999）等，日日來都可入手不同的抵買貨品！

時代廣場展銷集 電腦及生活用品展

優惠日期：1月24日至1月29日

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

