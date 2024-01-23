搶飛攻略｜美斯訪港國際邁亞密CF表演賽$1,500起　食自助餐包門票

搶飛攻略｜美斯訪港，令一眾香港球迷為之瘋狂，門票早已被搶購一空。今次這場國際邁亞密CF表演賽，球員名單鼎盛，除美斯外，仲有佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯及蘇亞雷斯等多名球星，可謂一飛難求。不過，想搶飛不一定要頻頻撲撲，香港富麗敦海洋公園酒店已成為Tatler Xfest獨家官方酒店夥伴，推出一系列住宿體驗及餐飲優惠，大家可選擇經Klook預訂酒店自助餐，就包今次訓練場次門票或表演賽門票，即刻睇內文了解啦！



（圖片來源：Talter Asia）

國際邁阿密CF公開訓練場次門票 $1,500起

國際邁阿密國際巡迴的第一站，香港榮幸成為首站，球迷入場除了可以一睹球王美斯的風采外，仲可以支持本地波，一舉兩得。想第一時間欣賞他們的英姿，就不容錯過他們2月3日在香港大球場參加公開訓練的門票！購買香港富麗敦海洋公園酒店自助餐，就可包一張國際邁阿密CF公開訓練場次門票（價值$780）。有美食有波睇，價錢都只是$1,500。

$1,500元餐飲消費券 連 Tatler XFEST Hong Kong 嘉年華 - 國際邁阿密CF公開訓練場次門票 66折優惠

售價：HKD$1,500（原價$2,280）

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國際邁亞密CF表演賽門票 55折優惠

看完公開訓練肯定會覺得意猶未盡，那更加不容錯過正式表演表了。港隊球員：艾華、米基爾及顏卓彬等三名健將均會出席，喜歡本地波的也要入場支持啦！想看港隊與國際邁阿密對疊會擦出什麼火花？那可以預購香港富麗敦海洋公園酒店自助餐$3,500元餐飲消費券，包國際邁亞密CF表演賽門票一張，價值$2,980。

$3,500元餐飲消費券 連 Tatler XFEST Hong Kong 嘉年華 - 國際邁亞密CF表演賽門票 55折

售價：HKD$3,500（原價$6,400）

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（資料圖片：葉詩敏攝）

另外，酒店也有提供各款自助餐優惠，餐廳設有戶外平台，可一邊欣賞海景一邊享受美食，也可在Klook預訂。優惠分為半自助午餐、自助午餐及自助晚餐三款，低至78折，也不妨了解一下。

半自助午餐

售價：$330（原價：$427）

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自助午餐

售價：$493（原價：$603）

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自助晚餐

售價：$585（原價：$757）

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