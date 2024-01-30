自助餐優惠2024｜2月buffet抵食12間推介！任食龍蝦生蠔人均$224

自助餐優惠2024｜踏入2024年2月，正值農歷新年加西方情人節，酒店紛紛推出多重抵食主題自助餐優惠，供大家任飲任食龍蝦、鮑參翅肚、生蠔等珍饈美饌，最平人均$224起！《香港01》好食玩飛記者整合全港12間最新餐飲優惠，即睇內文！



自助餐優惠2024【1】維港薈 THE MARKET —— 野生龍蝦自助餐饗宴

Hotel ICON 維港薈The Market由即日起推出野生龍蝦自助餐午餐及晚餐，可盡嘗多款由印度洋石龍蝦炮製的特色佳餚！作為龍蝦控，記者早前就去朝聖，發覺自然餐的龍蝦菜品確實很多！

The Market在今個2月推出野生龍蝦自助餐！（張旭珠攝）

造訪當日，記者已見逾10款不同烹調方法煮製的龍蝦，如冰鎮龍蝦、鮮果龍蝦沙律、新加坡黑胡椒炒龍蝦、泰式辣椒龍蝦、印度咖喱龍蝦、海鮮龍蝦粥等，由冷盤至熱葷，可以不同角度品嘗到龍蝦滋味！

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此外，The Market的恆常美食亦是不容錯過，各式刺身、壽司、冰凍海鮮、冷盤、北京烤鴨卷、海南雞飯、燉湯、印度咖喱以及Godiva雪糕等均源源不絕於自助餐桌上供應，當然還不可錯過多款馳名的榴蓮甜品，如迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕以及榴槤斑蘭菠蘿包等。

維港薈 THE MARKET 野生龍蝦自助餐饗宴 詳情

日期：即日起至2月29日

自助午餐價：成人$428（星期一至五）、成人$688（星期五，六，日及公眾假期）

自助晚餐價：成人$858（星期一至五）、成人$908（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號2樓

官網訂購：https://www.hotel-icon.com/zh-tw/offers/Lobsterlicious-Buffet



自助餐優惠2024【2】歷山餐廳 ——「蠔」嘆「鮑參翅肚」名饌自助午餐買2送1

歷山酒店歷山餐廳全新推出以時令食材「鮑參翅肚」入饌，由廚師團隊悉心炮製多款名貴鮑參翅肚菜式，如百花釀魚肚、藥膳醉鮑魚、花膠海參鴨掌、蟹肉炒桂花翅等 ; 另外亦可品嘗各式冰鎮海鮮，即開新鮮生蠔及鱈場蟹腳等，當然不可錯過多款賣相精緻甜品，如招牌芒果拿破崙、抹茶意大利芝士蛋糕、意大利奶凍、椰汁燉桃膠雪蓮子及Mövenpick雪糕等，讓大家可以美酒佳餚度過悠然愜意的週末。

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歷山酒店-歷山餐廳 鮑參翅肚自助餐自助餐 詳情

供應日期：即日起至3月24日（只限星期六及星期日供應）

供應時段：午餐12:00至14:30；晚餐18:30至21:30

自助午餐價錢：成人$468、小童$238、長者$388（買2成人送1小童）

自助晚餐價錢：成人$688、小童$348、長者$568（買2成人送1小童）

地址：香港北角城市花園道32號

訂座熱線：3893 2868



自助餐優惠2024【3】香港港麗酒店 樂聚廊 ——賀歲自助晚餐

樂聚廊將於2月10日至14日 (初一至初五) 連續五晚推出「賀歲自助晚餐」！除了備受歡迎的冰鎮海鮮，一系列精緻冷熱盤外，更特別加入一系列寓意吉祥的傳統賀年佳餚，如年年富有餘（薑蔥蒸石斑）、龍馬精神（薑蔥炒龍蝦）、嘻哈大笑（豉油王煎蝦）、花開富貴（翡翠炒帶子）、發財添好市（發財大蠔豉）、橫財易就手（北菇螺片玉掌）、心意常滿足（生炒糯米飯）等，還有中式燉湯如花膠北菇湯及蓮藕蠔豉大脷湯，湯頭香濃鮮美，喝起來甘醇順口。餐廳亦特別預備了七彩繽紛、寓意風生水起的「撈起」，各款食材均帶有吉祥寓意，屆時廚師會把食材撈起，撈得越高越旺，祝願大家於新一年龍騰虎躍、風生水起！

香港港麗酒店-樂聚廊 ——賀歲自助晚餐 詳情

供應時段：18:30至22:00

自助晚餐價錢：成人$788、小童$488（初一至初五限定）

地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891 或 ConradDining.co



自助餐優惠2024【4】天際咖啡室——國際美食自助餐 買2送2優惠

在喜氣洋洋的二月，香港天際萬豪酒店的天際咖啡室於周一至四推出自助餐買2送2優惠，自助午餐折後成人每位$224.4（連服務費），自助晚餐折後成人每位$389.4（連服務費），周五至日則買2送1優惠，讓大家以優惠價嘗盡滋味環球美饌！至於大年三十至農曆年初四，天際咖啡室還備有新春自助餐，最高可享低至65折優惠，自助午餐折後成人每位$328.5（連服務費），自助晚餐折後成人每位$531（連服務費）。除了以上琳瑯滿目的美食外，自助餐還加入一系列好意頭賀歲中式佳餚，包括黄金蝦、竹笙上素、發財好市大利（髮菜蠔豉炆豬脷）、蒜茸粉絲蒸琵琶蝦及橫財就手（醬油炆豬手）等，讓大家以豐盛菜餚迎接福氣滿滿的龍年！

香港天際萬豪酒店-天際咖啡室 國際美食自助餐 詳情

國際美食自助餐日期：2月1日至2月29日

自助午餐價錢：成人$224.4（星期一至四，買2送2 連服務費）、成人$328.5（大年三十至農曆年初四）

自助晚餐價錢：成人$389.4（星期一至四）、成人$531（大年三十至農曆年初四）

地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路一號香港天際萬豪酒店 1 樓

訂座熱線：3969 2500



自助餐優惠2024【5】香港JW萬豪酒店 THE LOUNGE——韓式風味自助午餐

韓式料理最引人入勝之處莫過於其多樣化的小菜、獨特的調味及豐富口感。今個2月，香港JW萬豪酒店The Lounge將推出韓式風味自助午餐，可讓大家嘗到人參雞湯、韓式炸雞配蜜糖芥末醬、海鮮煎餅、辣泡菜豚肉炒飯和泡菜豆腐豚肉鍋等，肉食愛好者更不可錯過鮮嫩多汁的韓式燜豬手和韓式烤牛肉，色香味俱全。除以上主題美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過60款新鮮蔬菜、水果和配料的健怡沙律吧，以及提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔，菜品非常豐富。

香港JW萬豪酒店 THE LOUNGE 韓式風味自助午餐！（圖片來源：香港JW萬豪酒店）

香港JW萬豪酒店-THE LOUNGE 韓式風味自助午餐 詳情

地址︰金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

價錢：$408（韓式主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區）

$298（單選韓式主題美食區）

供應日期及時間：2月1日至29日，12:00-14:30（星期一至六，2月10日除外）

訂座︰2810 8366

電郵：jwmarriott.hk@marriotthotels.com



自助餐優惠2024【6】香港萬麗海景酒店 萬麗咖啡室——「萬」遊海陸自助餐

想豪歎一系列海陸珍饈百味，必要去萬麗咖啡室嘗全新「萬」遊海陸自助餐。在「海」方面，焦點美饌包括新鮮即蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、焗蠔、蟹腳及時令冰鎮海鮮及各式刺身；在「陸」方面， 今次也增加不少和牛美食，如香烤和牛牛肩扒、火炙和牛壽司及香烤牛肋骨等，讓大家嘗盡海陸美食驚喜！

香港萬麗海景酒店 萬麗咖啡室（圖片來源：香港萬麗海景酒店官方提供）

香港萬麗海景酒店-西餐廳 自助餐 詳情

地址︰灣仔港灣道１號

供應日期：即日起至2024年3月17日（2月9-14日除外）

自助午餐價：成人$439.2起

自助晚餐價：成人$727.2起

訂座︰2802 8888



自助餐優惠2024【7】8度餐廳——臻「鮮」盛宴自助晚餐

8度餐廳在今個2月起，推出臻「鮮」盛宴自助晚餐，主打即開生蠔、冰鎮海鮮、煎鵝肝伴黑松露汁、清蒸鮮鮑魚、香草白酒煮海鮮、砵酒乾蔥焗蠔、鮑汁花膠配香煎帶子、薑蔥炒龍蝦及多款精緻甜品，於eShop預訂可享8折優惠，而凡惠顧之首100位客人，更可享額外9折，即高達72折！以原價計算，自助晚餐成人$556.2，折後為$506.8；另外選擇1成人+1小童套票，價錢$781.6，人均$390.8，非常化算！立即預訂，盡情沉浸於海鮮的新鮮滋味中！

8度海逸酒店-8度餐廳 臻「鮮」盛宴自助晚餐 詳情

日期：2月1日至4月30日

自助晚餐9折價錢：成人$506.8（星期一至四）、成人$621.1（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

訂座熱線：2126 1960

官網訂購：fnb@hp8dcatering.com



自助餐優惠2024【8】城景國際酒店City Café —— 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐

城景國際City Café 由即日起推出全新「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，以矜貴花膠、鮑魚及多種海鮮，為新一年展開海鮮盛宴序幕，主題美饌推介包括花膠鮮蝦芒果伴越南米紙卷、花膠蟹肉牛油梨咯嗲、花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、迷你鮑魚芝士撻、花膠野菌蟹子醬焗大蝦等，每位客人更可獲贈黃金焗釀北海道鮮鮑魚一客。此外，City Café也設有自助午餐，供應超過數十款環球美饌，包括沙律冷盤、時令海鮮、壽司刺身、天天不同的Carving Station如即切燒美國牛肉眼、多款熱葷及精緻甜品，當然少不了多款Movenpick雪糕，果汁、茶啡無限添飲，為大家帶來滋味滿載的午餐時光。現惠顧「鮑魚‧ 花膠‧ 海鮮自助晚餐」，可享低至75折優惠，成人淨價$398起，5歲或以下小童更是免費，生日客人更可享免費生日蛋糕。

城景國際酒店-City Café 環球美饌自助午餐 詳情

供應日期：即日起至2月29日

環球美饌自助午餐（免收加一服務費）：

星期一至五 / 成人$238、長者$228、小童$178 (原價：成人$268、長者$248、小童$198)；星期六、日及公眾假期 / 成人$278、長者$248、小童$178（原價：成人$308、長者$278、小童$218）

自助晚餐優惠價（免收加一服務費）：星期一至四／成人$398、長者$368、小童$288；星期五至日及公眾假期／成人$428、長者$388、小童$288

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



【九龍自助餐推介】香港嘉里酒店國際美饌自助餐低至$376 🡺82折優惠訂座

訂購連結：香港九龍東皇冠-尚廚自助餐

自助餐優惠2024【9】帝逸酒店Alva House——「粵」食愈「嚐」食

沙田帝逸酒店Alva House由即日至3月24日期間，行政總廚率領一眾團隊匠心呈獻全新的「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐，嚴選甘美海鮮及時令山珍，配以精湛的烹調技藝與食材配搭，讓您與親友細味粵菜的精髓，「粵」食愈「嚐」食，讓大家嚐盡經典滋味。自助餐桌上羅列了一系列海鮮美饌及逾60款環球美食，如水煮龍躉片、龍蝦鮑魚粥、蟹粉小籠包、經典中式燒乳豬、片皮鴨、杭州排骨、陳皮老薑雪糕、千層馬拉糕等，菜品豐富，讓人饞涎欲滴！

帝逸酒店-Alva House 自助餐 詳情

地址︰香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

自助晚餐價：成人$758（星期一至四）、成人$828（星期五至日及公眾假期及其前夕）

訂座︰3653 1168



自助餐優惠2024【10】港島香格里拉 cafe TOO——「港式 · 港食」及環球海鮮自助餐

延續「港式·港食」主題美食，cafe TOO由即日起至另行通知，將與低調高手大街小食聯乘推出多款特色雞蛋仔口味及雞蛋仔雪糕，亦繼續與一眾本地老字號食店攜手合作，包括安利魚蛋粉麵、一樂燒鵝、泰昌餅店，讓你以港式地道美食回味昔日情懷，同時向為堅守美食真味而努力打拚的同業者致敬。除了一向備受歡迎的凍海鮮如原隻波士頓龍蝦、蟹腳、升級日本刺身、惹味烤肉外，13款香港美食將在指定日子之早餐、早午餐、午市及晚市自助餐時段於特別設計的檔口輪流供應。

港島香格里拉 cafe TOO（圖片來源：港島香格里拉官方圖片）

港島香格里拉-cafe TOO 自助餐 詳情

地址︰香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓

自助午餐價：成人$508起

自助晚餐價：成人$808起

訂座︰2820 8571



自助餐優惠2024【11】香港嘉里酒店 大灣咖啡廳——國際美饌自助晚餐

於大灣咖啡廳一嘗最新的國際海鮮自助餐，任食長腳蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等，琳瑯海鮮，必然滿足一眾海鮮控！此外，還不可錯過即叫即製石頭鍋飯、烤頂級牛肉、歐洲手工芝士火腿、蒸點心、即製窩夫、法式薄餅crepe等美饌，薈萃蒸、炒、煮、炸、甜品吧、新鮮焗製食品等滋味佳餚，盡顯各國美食風味。

香港嘉里酒店 大灣咖啡廳（圖片來源：香港嘉里酒店官方圖片）

香港嘉里酒店-大灣咖啡廳 自助餐 詳情

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

自助午餐價：成人$418起

自助晚餐價：成人$708起

訂座︰2252 5246



自助餐優惠2024【12】九龍香格里拉 Café Kool——國際海鮮及「港式·港食」自助餐

九龍香格里拉Café Kool推出國際海鮮及「港式•港食」自助餐，與三間本地老字號食店鏞記酒家、麥奀記及樹記腐竹攜手合作，讓大家藉著熟悉的港式美食滋味，重溫珍貴的時光。此外，自助餐還可任食一系列肥美的環球海鮮，如長腳蟹、麵包蟹、翡翠螺、青口等海鮮，令人大飽口福！

九龍香格里拉 Café Kool 自助餐 詳情

地址︰香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓

自助午餐價：成人$438起

自助晚餐價：成人$738起

訂座︰2733 8753



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