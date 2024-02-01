屯門茶記用多過3張紙巾要逐張收費！兩原因網民力撐：有3張算豪爽

紙巾｜茶餐廳｜膠袋徵費引起爭議，紙巾要收費網民卻支持？近日屯門一間茶餐廳張貼通告，表明會向索取多於3張紙巾的食客逐張徵費，有兩大原因令網民仍形容餐廳的做法「無可厚非」、「有果必有因」，並批評有1類人逼餐廳實施紙巾徵費。



「飲食黑店大全」近日有組員留意到屯門有茶餐廳實施「紙巾徵費」（截圖來源：FB@飲食黑店大全）

屯門茶記紙巾逐張收費

facebook群組「飲食黑店大全」近日有網民張貼圖片，指一間屯門茶餐廳實施「紙巾徵費」，該茶記通告顯示，每位顧客可獲免費提供3張餐紙，如要再取，每張另收$1費用，餐廳的告示更刻意標註了「敬請自律」。

「紙巾徵費」得到不少網民支持，主要因為有2大原因。首先，不少網民認為餐廳已於當眼處張貼徵費告示，以明碼實價方式告訴食客相關事宜，屬「明賣明買」。他們認為徵費絕非隱藏收費，並覺得餐廳無心藉此濫收客人費用。

網民批評1類人

另外，有人認為3張紙巾在茶餐廳用餐而言已相當足夠，甚至坦言「有3張咪算豪爽」、「好多地方無得供應添，有3張已經好好」。此外，有網民覺得事出必有因，認為餐廳之所以要實行徵費，是由於有不少貪小便宜的食客濫取紙巾、甚至形容「明顯有『西客』成疊攞走」，逼使餐廳要以徵費方式杜絕同類情況再發生。

（示意圖）

另有網民：餐纸都斤斤計較

不過，有組員表示：「嗰啲咁嘅爛鬼餐纸都斤斤計較，執鬼咗佢啦」，不認同餐廳對紙巾徵費，亦有人覺得餐廳賣紙巾「同賣茶水一樣咁好賺」，如同斂財。不過，有組員反駁，餐廳並非善堂，需顧求營運成本，並認為若紙巾繼續被濫取，會對其他人不公、有負面效果——「遲早餐廳要加價填數，對我地幫襯既冇好處」。