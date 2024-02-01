NET-A-PORTER新春優惠名牌服飾2折起！Nike低至63折正價貨都大減

NET-A-PORTER在今個新春推出年終大特價，名牌鞋履/晚裝/圍巾低至2折，精選特惠單品另享額外8折優惠，最平數百元即可入手，粉絲們不可錯過！此外，Nike亦有新年多重優惠，精選貨品一律7折，購買2件再9折，正價產品亦有8折，會員購物滿$1,688更可獲贈NIKE齊樂龍年禮品包一份！是時候入手一系列美觀兼實用的冬季單品，在新年犒賞自己過去辛勤的一年 ！



NET-A-PORTER獨家TALLER MARMO El Sol 不對稱縐紗長罩衫裙 $3,523（原價：$7,045.25）（圖片來源：NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER名牌鞋履/晚裝/圍巾2折起！TIMBERLAND限量版皮靴最平$945入手

NET-A-PORTER優惠開催，近26,000新春精選產品全部有折，折扣低至2折！其中ULLA JOHNSON晚裝全部均享5折優惠，LOEWE經典羊絨圍巾更有不同顏色、不同款式任君選擇，一律4折優惠，最適合新春拜年或出席宴會穿著！

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此外，喜歡休閒配搭，最划算莫過CHLOÉ Edith皮革及膝長靴，牛皮靴筒略寬，可輕鬆套穿在牛仔褲外百搭，現以2折發售！原價$11,200，現售$2,240！TIMBERLAND Allington的防水皮革邊飾牛巴革踝靴同樣顯瘦型格，原價$945，現特價$615便可入手！如不愛高跟，TIMBERLAND Premium的皮革邊飾牛巴革踝靴也值得入手，原價$1,420，現特價$852，4折優惠激抵！

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Nike龍騰新年大特價7折起！正價貨品8折兼有折上折優惠最平$139

Nike龍騰新年大特價！（圖片來源：Nike官方Facebook）

Nike由即日起開始推出龍騰新年大特價，精選貨品一律7折，買正價產品享8折；買2件減價產品享額外9折，即最平63折，精選正價產品亦可夾單！由運動套裝、連帽衛衣、T恤、腰包、波鞋、跑鞋及運動鞋等均有得平，其中，亮點必是Nike Sportswear Essentials標誌T恤，特價$139買到（原價$199）！而多款鞋履都有7至8折大特價，如NIKE OFFCOURT DUO SLIDE拖鞋最平$199（原價$249）、NIKE VAPOR LITE 2 HC硬地球場網球鞋$379（原價$549）、NIKE ACG AIR DESCHUTZ+男女涼鞋$379（原價$549）、NIKE WAFFLE DEBUT運動鞋$419（ 原價$599）等，趁平要大量掃貨！此外，會員購物滿$1,688可獲贈NIKE 齊樂龍年禮品包一份。

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Nike龍騰新年大特價

日期：即日起至整個2月

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