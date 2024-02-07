Sim卡免費領｜WeChat Pay HK派¥100儲值電話卡 注意1理由換唔到
撰文：豬肉丸
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Sim卡免費領｜內地電子支付盛行，如無數據上網，基本上做什麼也不便。不想下下北上都開漫遊，近日WeChat Pay HK就聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心，為港人提供免費深圳¥100儲值額電話上網卡，無合約、零額外收費！《香港01》「好食玩飛」記者為大家分享領取方法，熱衷北上消費的朋友不可錯過！
北上消費｜WeChat Pay HK免費派¥100儲值電話卡 注意1理由換唔到
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WeChat Pay HK近日聯乘了中國電信及深圳海岸城購物中心，推出為港人而設的免費贈送¥100儲值額電話上網卡活動！由即日起至2月29日，只需預先在WeChat進入跨境遊頁面登記，親臨海岸城服務台，出示回鄉證及優惠券即可免費獲得！
注意1理由換唔到
不過，是次免費送深圳電話上網卡只受惠於未曾開通深圳電信的港澳客戶，即如之前曾註冊該電信公司的電話卡及服務，則無法領取！
▼ ▼ ▼按圖即睇用WeChat領取電話卡方法
５步驟領取電話上網卡
【1】打開WeChat進入跨境遊頁面
【2】選擇海岸城，即可線上領取電子優惠券
【3】前往位於深圳南山區的海岸城購物中心1樓客戶服務台（營業時間：14:00～18:00）
【4】出示回鄉證及優惠券，即可免費換領￥100儲值額的深圳電話上網卡一張
【5】現場有專人 （2月9日至2月13日春節假期除外） 協助登記並開通，即刻領取
*每人只能憑回鄉證領取一次，已在電信開過卡的港澳客戶無法領取。
深圳海岸城購物中心 客戶服務處
地址：深圳南山區文心五路33號 海岸城購物中心1層客戶服務處
交通：距離深圳灣口岸10分鐘車程，或深圳地鐵後海站E2出口下車
免費換領￥100儲值額 深圳電話上網卡
日期：即日起至2月29日
注：所有未曾開通深圳電信卡的WeChat Pay HK用戶