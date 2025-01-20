新年營業時間2025｜6大超市營業時間　百佳／一田／AEON照開?

新年營業時間2025！農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品或用品店都調整營業時間，當中包括百佳、AEON、一田、city'super等。大部份都不會全日休息，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各大超市營業時間！



新年營業時間2025【1】百佳

百佳會在年初一及年初二將會調整營業時間，最早9:00方開始營業。香港大學2、科技大學3及國泰城將在年初一及年初二休息；中文大學2、港景匯2及數碼港M則會在年初一休息。百佳全部分店會於年初三起恢復正常營業時間，各分店的個別營業時間可參考百佳網站。

新年營業時間2025【2】AEON

AEON部分分店會於大年初一維持營業（12:00－20:00），包括：康怡、荔枝角、荃灣、屯門、將軍澳、九龍灣、旺角、黃埔、油塘、九龍城分店，上述分店會於年初二起維持正常營業時間。

大窩口、觀塘、中環、銅鑼灣、葵涌、元朗、沙田則會在大年初一休息，並於年初六起恢復正常營業時間。分店營業時間詳見下圖：

AEON農曆新年營業時間（圖片來源：AEON）

新年營業時間2025【3】一田百貨

一田百貨大部分分店在年初一會於中午12時起開始營業至晚上9時，只有西沙GO PARK分店會提早於早上11時起開始營業至晚上7時。所有分店會於大年初二起維持正常營業時間。

一田百貨農曆新年營業時間（圖片來源：一田百貨）

新年營業時間2025【4】city'super

city'super將在農曆新年期間有特別營業時間安排，中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田分店將在大年初一中午12時開始營業至晚上9時。除了中環分店外，上述分店在大年初二將會於上午10時營業至晚上11時。THE SOUTHSIDE及AIRSIDE分店在大年初一，將於早上9時半起營業至晚上7時，並於年初二起恢復正常營業時間（早上10時至晚上10時）。各分店的營業安排可參考官方網頁。

新年營業時間2025【5】APITA

由1月18日至29日，APITA太古城店的營業時間將會作出以下調整：

APITA 營業時間（圖片來源：APITA）

新年營業時間2025【6】MUJI

Muji所有分店（包括設有食材市集的），都會在年初一（2月10日）延遲至早上11:00開放，至晚上9:00關門。