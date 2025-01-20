新年營業時間2025｜9大超市營業時間　百佳／一田／AEON照開?

新年營業時間2025！農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品或用品店都調整營業時間，當中包括百佳、AEON、一田、city'super等。大部份都不會全日休息，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各大超市營業時間！



新年營業時間2025【1】百佳

百佳會在年初一及年初二將會調整營業時間，最早9:00方開始營業。香港大學2、科技大學3及國泰城將在年初一及年初二休息；中文大學2、港景匯2及數碼港M則會在年初一休息。百佳全部分店會於年初三起恢復正常營業時間，各分店的個別營業時間可參考百佳網站。

新年營業時間2025【2】AEON

AEON除個別分店外，即日起營業時間延長至晚上11時；1月28日營業延長至晚上11時30分；1月29日改為中午12時至晚上8時；1月30日照常營業。

油塘、啟德及九龍城分店安排如下：

由即日起至1月28日期間，AEON 九龍城店營業時間延長至晚上10時；1月29日，AEON 九龍城分店、AEON STYLE 油塘及啟德分店營業時間改為中午12時至晚上8時，以及1月30日照常營業。

旺角及尖沙咀分店安排如下：

AEON STYLE 旺角店及AEON SUPERMARKET 尖沙咀店於1月28日的營業時間延長至晚上11時30分；1月29日改為中午12時至晚上8時；1月30日照常營業。

AEON主要店舖營業時間。（圖片來源：AEON）

新年營業時間2025【3】LIVING PLAZA及DAISO JAPAN

DAISO JAPAN銅鑼灣堅拿店、佐敦、淘大、炮台山、元朗、太子、鑽石山、上水、石塘坊及黃大仙北館分店於1月28日營業時間延長至晚上11時；1月29日改為中午12時至晚上8時；1月30日照常營業。另須留意，LIVING PLAZA 火炭店於1月29日至30日休息，於1月31日恢復營業。

LIVING PLAZA及DAISO JAPAN除上述分店外，1月29日的營業時間改為中午12時至晚上8時；1月30日照常營業。

LIVING PLAZA 火炭店於1月29日至30日休息。（圖片來源：AEON）

新年營業時間2025【4】Mono Mono

生活百貨專門店Mono Mono於1月28日的營業時間延長至晚上11時；1月29日改為中午12時至晚上8時；1月30日照常營業。

生活百貨專門店 Mono Mono。（圖片來源：AEON）

新年營業時間2025【5】一田百貨

一田百貨大部分分店在年初一會於中午12時起開始營業至晚上9時，只有西沙GO PARK分店會提早於早上11時起開始營業至晚上7時。所有分店會於大年初二起維持正常營業時間。

一田百貨農曆新年營業時間（圖片來源：一田百貨）

新年營業時間2025【6】city'super

city'super將在農曆新年期間有特別營業時間安排，中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田分店將在大年初一中午12時開始營業至晚上9時。除了中環分店外，上述分店在大年初二將會於上午10時營業至晚上11時。THE SOUTHSIDE及AIRSIDE分店在大年初一，將於早上9時半起營業至晚上7時，並於年初二起恢復正常營業時間（早上10時至晚上10時）。各分店的營業安排可參考官方網頁。

新年營業時間2025【7】APITA

由1月18日至29日，APITA太古城店的營業時間將會作出以下調整：

APITA 營業時間（圖片來源：APITA）

新年營業時間2025【8】MUJI

Muji所有分店（包括設有食材市集的），都會在年初一（2月10日）延遲至早上11:00開放，至晚上9:00關門。

MUJI營業時間（圖片來源：MUJI官網）

新年營業時間2025【9】大生

大生生活超市在1月28日及2月1日起照常營業。大年初一中環分店將變動為早上8時至晚上7時；北角（華匯中心分店）為早上9時至晚上7時；其他分店為早上10時至晚上8時。

年初二、三，中環分店改為早上9時至晚上7時；北角（華匯中心分店）為早上9時至下午8時；其他分店為早上10時至晚上9時30分。