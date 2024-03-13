香港花卉展覽2024｜半價門票攻略+10大打卡位+免費入場2大條件

香港花卉展覽2024（花展）將於3月15日至24日一連10日於香港維多利亞公園舉行！今次的主題「雀躍全城」，展出色彩繽紛的香彩雀（又名天使花）！《香港01》「好食玩飛」整理了今次維園花園的懶人包，包括日期、時間、地點、十大打卡位、交通、門票及優惠資訊，立即往下看！



香港花卉展覽2024的主題花香彩雀。（官方圖片）

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香港花卉展覽2024｜主題「雀躍全城」

今年香港花卉展覽2024以「雀躍全城」為主題，展出色彩繽紛的香彩雀（又名天使花），香彩雀的花形小巧，而且花量豐富，莖株滿布小花蕾，加上花色鮮明艷麗，為春帶來活力！花香芳香馥郁，讓參觀人士每走一步都能夠聞到撲鼻清香！

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香港花卉展覽2024｜星期一至五免費／半價入場

香港花卉展覽2024入場門票$14元，4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可享半價優惠$7元。另外，星期一至五設有特別入場優惠，60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可以免費入場參觀。而30人以上的團體亦可享成人票半價優惠，惟團員需要一同進入。

（資料圖片）

香港花卉展覽2024｜打卡位1：糖果屋

超過1100名來自38間學校的學生協助鑲嵌大型花壇「糖果屋」，整個花壇由約4.4萬株不同品種的花卉植物嵌砌而成，包括康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇、秋英和洋鳳仙等，瑰麗奪目。

香港花卉展覽2024｜打卡位2：阿拉伯神話

此園圃的設計概念源自阿拉伯民間故事，當中神燈法力無邊，可帶來五光十色的珠寶，教人目眩神迷。但見月色皎潔．阿拉伯皇官炫麗非凡，氣派十足，為園圃平添三分貴氣。花壇由過萬株狗麗奪目的花弃和植物嵌砌而成，遊人可近距離欣賞並拍照留念。置身其中，宛如神遊《一千零一夜》的童話世界，奇幻莫測，異國情調滿滿。

香港花卉展覽2024打卡位：阿拉伯神話（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位3：童遊動植物園

園圃設計以「童遊動植物園」為主題，讓市民重拾童真。穿越瑰麗拱門，踏足宛若仙境的花園，映入眼簾的是位居正中的大型萬花筒，營造出魔法幻影的光影效果。園內亦設有動物造型的各色植物雕塑，猶如置身動物園。漫步種滿香彩雀的天使花廊，可欣賞以人工智能技術繪製的動物畫作。此外，園內種有多類可供食用的植物，令人垂涎。此園圃讓大人重拾童心，小孩樂在其中。

香港花卉展覽2024打卡位：童遊動植物園（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位4：森林天使

香港海洋公園使用本地植物締建庭園，並以大會主題花天使花點綴其間。庭園兩側放置了可愛的大熊貓造型園藝雕塑，彰顯動物與草木和諧並存精神。造園時，特別採用了修竹，烘托出群芳美態，並將各色植物盆栽懸掛竹枝上，以展現物種的多元面貌。

香港花卉展覽2024打卡位：森林天使（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位5：路尋脈樂‧雀躍傳承

設計運用「木」和「雀鳥」的元素，配以色彩續紛的線條交織成道路網絡。參觀者穿過滿布花卉的隧道和道路，一起探索與生活息息相關的道路設施和工程，並感受道路網絡帶來的便捷和穿梭其中的樂趣。

香港花卉展覽2024打卡位：路尋脈樂‧雀躍傳承（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位6：西遊記

此園圃的設計概念源自《西遊記》。遊人從興發街入口出發，經南天門進入天宮。但見無數鮮豔奪目的時花迎風搖曳；頭頂懸掛一串又一串大紅燈籠，宛如置身火焰山，點點火光照耀天際。再住前行，會見到由百花奇草嵌砌而成的芭蕉扇和觔斗雲等法寶，最後抵達雄偉的北天門。入夜後，花壇以特殊燈光效果點綴其間，瑰麗非凡，令人樂而忘返。

香港花卉展覽2024打卡位：西遊記（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位7：澳門園

澳門園的設計靈感源自澳門著名地標 「議事亭前地」，以展示其繁華風貌，寓意澳門東西文化合壁，景色宜人，詩意非凡。澳門園的整體布局是梯形廣場，兩側有富歐陸建築風格的鋼製結構物。廣埸中央設有人工湧泉池，左右花圃植滿櫻花樹、香彩雀和各色花卉，讓所種花木的視覺層次更豐富。此外，流泉淙淙，群芳爭豔，既緊扣本屆花展主題「雀躍全城」，亦盡顯濠江的獨特韻味。

香港花卉展覽2024｜打卡位8：蓮心園

本屆花展的主題花卉是香彩雀，象徵純真、勇氣及希望，與莫奈名作《睡蓮池》的創作精神不謀而合。有關設計方案亦以此為藍圖。花圃以《睡蓮池》中的臥橋為主景，綴以繁花綠植，營造生機靈動的氛圍，並設有大面積的鏡面裝置，映照蓮塘水色，秀美無極。

香港花卉展覽2024打卡位：蓮心園（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位9：傑克與豌豆

園圃的設計意念取自膾炙人口的童話故事《傑克與豌豆》。遊人將踏上奇幻世界之旅，眼前有神秘的林木小徑，可一睹瑰麗非凡的奇觀。放眼園内，有高聳入雲的巨大藤蔓，壯麗無雙；亦有典雅豎琴，仙樂妙韻，凡間難聞；更有會生金蛋的母雞，祝頌豐年永盛。

香港花卉展覽2024打卡位：傑克與豌豆（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜打卡位10：京韻

主體設計選材自國粹京劇中花旦頭戴鳳冠的形象，造型以扇面和水袖貫穿其中，配以琺瑯彩的祥雲紋和牡丹紋等紋飾元素，充分展現出中華傳統文化的藝術魅力。

香港花卉展覽2024打卡位：京韻（康文署場刊截圖）

香港花卉展覽2024｜攝影比賽贏取禮券

展覽現場舉辦一連串教育與娛樂活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

當中攝影比賽開放予公眾參與，攝影者不單可以把色彩鮮艷的花卉拍照留存，還有機會贏取電子器材禮券。其中一個組別更與電視廣播有限公司（無綫電視）合作，邀請無綫電視藝員及香港小姐均到場，讓攝影者近距離拍攝。

香港花卉展覽2023無綫電視藝員及香港小姐造像攝影比賽現場👉👉👉

香港花卉展覽2024｜日期及放開時間

展覽日期：3月15日至24日

開放時間：上午9時至晚上9時

香港花卉展覽2024｜地點及交通

展覽地點：香港維多利亞公園

前往方法：乘搭港鐵可於天后站A2出口步行3分鐘或銅鑼灣E出口步行5分鐵至公園入口

香港花卉展覽2024不單可以欣賞到色彩繽紛的主題花香彩雀，同時會展出其他花卉，場內更有來自本地、內地及海外機構悉心栽種的盆栽、花藝擺設及園林造景。現場更設攤位售賣花卉及園藝產品。

（詳細可參閱官方網站）

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