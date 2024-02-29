香港花卉展覽2024｜日期／地點／門票懶人包　滿足兩條件免費入場

香港花卉展覽2024將於3月15日至24日一連10日於香港維多利亞公園舉行！今次的主題「雀躍全城」，展出色彩繽紛的香彩雀（又名天使花）！《香港01》「好食玩飛」整理了今次維園花園的懶人包，包括日期、時間、地點、交通、門票及優惠資訊，立即往下看！



香港花卉展覽2024的主題花香彩雀。（官方圖片）

香港花卉展覽2024│主題「雀躍全城」

今年香港花卉展覽2024以「雀躍全城」為主題，展出色彩繽紛的香彩雀（又名天使花），香彩雀的花形小巧，而且花量豐富，莖株滿布小花蕾，加上花色鮮明艷麗，為春帶來活力！花香芳香馥郁，讓參觀人士每走一步都能夠聞到撲鼻清香！

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香港花卉展覽2024│星期一至五免費／半價入場

香港花卉展覽2024入場門票$14元，4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可享半價優惠$7元。另外，星期一至五設有特別入場優惠，60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可以免費入場參觀。而30人以上的團體亦可享成人票半價優惠，惟團員需要一同進入。

（資料圖片）

香港花卉展覽2024│攝影比賽贏取禮券

展覽現場舉辦一連串教育與娛樂活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

當中攝影比賽開放予公眾參與，攝影者不單可以把色彩鮮艷的花卉拍照留存，還有機會贏取電子器材禮券。其中一個組別更與電視廣播有限公司（無綫電視）合作，邀請無綫電視藝員及香港小姐均到場，讓攝影者近距離拍攝。

香港花卉展覽2023無綫電視藝員及香港小姐造像攝影比賽現場👉👉👉

香港花卉展覽2024│日期及放開時間

展覽日期：3月15日至24日

開放時間：上午9時至晚上9時

香港花卉展覽2024│地點及交通

展覽地點：香港維多利亞公園

前往方法：乘搭港鐵可於天后站A2出口步行3分鐘或銅鑼灣E出口步行5分鐵至公園入口

香港花卉展覽2024不單可以欣賞到色彩繽紛的主題花香彩雀，同時會展出其他花卉，場內更有來自本地、內地及海外機構悉心栽種的盆栽、花藝擺設及園林造景。現場更設攤位售賣花卉及園藝產品。

（詳細可參閱官方網站）