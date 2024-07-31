打冷潮州菜全港11間｜灣仔／九龍／旺角／尖沙咀　人均$100起

打冷潮州菜全港11間推介｜「打冷」是潮汕方言，「去食打冷」亦即「去食潮州菜」，大眼雞魚、凍烏頭、凍蟹、鹵水鵝等等，都是打冷的招牌菜。《香港01》「好食玩飛」團隊推介全港11間打冷名店，包括老字號如九龍城創發和紅伶飯店，即看下文！



在四五十年代，香港街頭有好多潮州小販肩挑竹籮，叫賣滷水、醃物或粿品等，後來落地生根，陸續入舖，「打冷」續成為香港夜文化的一員。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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打冷潮州菜全港11間推介！紅伶滷水鵝／潮興拌螄蚶／人均$100起

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打冷潮州菜推介【1】創發潮州飯店——必食凍蟹、鹵水鵝腸

創發潮州飯店來自汕頭，後來在70年代開始在黃大仙起家，至80年代初才搬到九龍城現址。飯店主打正宗打冷潮州菜，不少城中名人都有光顧，如周潤發及杜琪峯等，因此廣為人識。

店家廚房採用開放式設計，放置了各式滷味、凍海鮮、小菜，供大家一目了然地挑選。當中，必食凍蟹、韭菜鵝紅、豬油渣燜春菜、鹹菜花生、清蒸黃腳鱲、烏頭、大眼雞等，菜品選擇多，潮州菜控必要來試試！

創發潮州飯店

地址：九龍城城南道60-62號地舖

營業時間：11:00 - 23:00

電話：2383 3114



打冷潮州菜推介【2】潮興正宗打冷小廚——長沙灣人氣潮州菜館 必食鴨蛋炸蠔餅

提起長沙灣的人氣潮州打冷菜館，「潮興正宗打冷小廚」必然最深得哥們喜愛，即便半夜來到，仍有不少人排隊，人氣極高！潮州菜館有各式潮州小菜，包括涼拌螄蚶、滷水拼盤、炸蠔餅、冬天必食的羊腩煲、煲仔菜等，配啤酒就最適合做宵夜！

潮興正宗打冷小廚

地址：長沙灣東京街31號恆邦商業大廈地舖

營業時間：18:00 - 次日01:00

電話：2958 0333



打冷潮州菜推介【3】灣仔東寶小館——招牌風沙雞、冷凍鮮魷、戰鬥碗

大排檔「東寶小館」原於北角擁有三十年的歷史，近年遷至灣仔重新開業！新店的面積雖然只有舊店的三分之一，但相對而言有更大的彈性。他們保留了所有的菜式，並新增了兩道新菜，包括冷凍鮮魷和冷凍沙白蜆，加上招牌菜「戰鬥碗」也完整搬到了新店，許多食客都大讚味道無變，值得推介。

東寶小館

地址︰灣仔謝斐道303號凱聯2樓

營業時間：17:30 - 00:00

電話：2880 5224



打冷潮州菜推介【4】合興大排檔——韭菜豬紅、薯仔牛柳粒

合興大排檔位於九龍灣啟業邨啟業街，開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

+ 2

合興大排檔

地址：九龍灣啟業邨啟業街5號熟食亭

營業時間：10:30 - 00:00

電話：2796 7986



打冷潮州菜推介【5】妹記大排檔——招牌炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒

食大排檔等於又熱又逼？於旺角及尖沙咀都有分店的妹記大排檔，環境企理又有冷氣，便是怕熱焗的人的不二之選！這兒主打一系列地道小炒，必食原隻脆皮炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒和煎蠔餅等美味小菜，吃香口惹味小菜同時，不忘要歎埋冰涼爽口的戰鬥碗啤酒，絕對是一場美食盛宴！

+ 1

妹記大排檔（通菜街店）

地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B號舖

營業時間：11:30 - 15:00，17:30 - 23:00

電話：2833 6228



打冷潮州菜推介【6】港久新街Soul Guide——新派潮州打冷大排檔

大排檔主題餐廳「港久新街」進駐尖沙咀，不論食物或裝潢都融入了懷舊與新潮元素，提供著一系列港式撚手小菜，如港久鑊氣小炒皇、艇家避風塘炒蟹（時價）、經典潮州滷水打冷拼盤、大廚脆皮鹹豬手、懷舊雞蛋焗魚腸、脆皮沙田燒乳鴿等，當中更加入不少菜式加入了新派烹調手法，讓人一邊食特色菜色，一邊緬想老時光。

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▼▼▼更多「港久新街」介紹：

港久新街Soul Guide

地址：九龍尖沙咀金馬倫道5號太興廣場2樓（尖沙咀站B2出口）

營業時間：星期一至四11:00 - 22:30

星期五至六11:00 - 00:00

星期日11:00 - 22:30

電話：2336 6338



打冷潮州菜推介【7】明記海鮮潮州菜館——荃灣老字號 必食滷水雜拼

位於荃灣的明記海鮮潮州菜館出名繁多的海鮮及打冷潮州菜，上菜速度極快，基本上落完單，花生已隨即送上。這兒必食滷水雜拼，一盤有齊鵝腸、滷水腎、紅腸、豬大腸、以及墨魚等，滷水汁味道濃郁，不會太鹹，突岀到各種食材的原味！此外，潮汕經典小菜海鮮魚飯生醃、滷水掌亦、蠔仔烙、韭菜豬紅也非常推薦，入味惹味，令人一試難忘！

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明記海鮮潮州菜館

地址：荃灣鱟地坊72號天保大廈1樓

營業時間：17:30 - 次日02:15

電話：2866 6929



打冷潮州菜推介【8】紅伶飯店 —— 主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括潮州四寶、冰鎮墨魚、羊腩煲、滷水鵝等。

紅伶飯店

地址：砵蘭街14號地舖

營業時間：17:00-次日01:00

電話：3481 2020



打冷潮州菜推介【9】陳儀興飯店——生醃螄蚶、避風塘小炒

新蒲崗街坊老店「陳儀興飯店」，向來是聞名的打冷好去處！這兒菜式選擇廣泛，除了滷水打冷和傳統潮洲菜外，還有中式小炒和避風塘菜式，喜歡地道潮菜或港式風味的朋友怕有得揀。

此外，這兒最出名食一系列生醃海鮮，其中招牌菜「螄蚶」，僅經過熱水輕灼至微微張口，加入醬油、魚露等醬汁生醃，味道鹹鮮，吃上口特别清爽鮮甜！

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陳儀興飯店（崇齡街店）

地址：新蒲崗崇齡街40號地舖

營業時間：17:00 - 00:00

電話：2321 5398



打冷潮州菜推介【10】潮樂園——連續七年米芝蓮，必食滷水

潮樂園是一間連續7年獲得米芝蓮推介的潮州菜館，滷水是其必食之一。鹵水鵝片雙拼有鵝片和雞，肉滷得非常入味，肉嫩皮薄，肥瘦適中且不會很膩，底下還有很多滷豆腐和花生。潮樂園招牌炒米則加魷魚和蝦仁一起炒，炒粉鑊氣十足，稍微帶一點焦香的味道，色香味俱全。午市時間還會有優惠套餐，性價比超高。

潮樂園（北角店）

地址：北角和富道96號僑裕大廈地下4號舖

營業時間：12:00 - 22:30

電話：3568 5643



打冷潮州菜推介【11】正潮樓——古色古香中國風，反沙芋甜蜜鬆軟

餐廳位於灣仔，裝修風格古色古香。除了常見的滷水鵝肉、蠔烙、普寧豆腐是必點之外，沙茶牛肉炒粿條也十分推薦。牛肉切成大大塊的薄片，肉質鮮嫩多汁，沙茶醬不會太鹹，與粿條同菜一起猛火爆炒，味道一試難忘。

而反沙芋頭是潮州的特色甜品，在香港並不算很常見，更加少有餐廳整得好食。正潮樓整得好出色、即叫即整，芋頭相當鬆軟，餐廳還有福果甜芋泥提供，鍾意食芋頭的朋友一定要試試。

+ 1

正潮樓

地址：灣仔謝斐道117-119號富通大廈地下2號舖

營業時間：11:30 - 15:00，17:30 - 22:00

電話：2185 6718



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