Art Central 2024攻略｜入場前必知4大重點／日期+門票／早鳥優惠

Art Central 2024｜香港藝術界年度盛事Art Central將於3月28日至31日回歸中環海濱，雲集95間來自香港、亞洲及世界各地的頂尖畫廊，展出一系列當代藝術的藝術作品，並有多元化節目包括講座、大型藝術裝置及行為藝術表演等。入場人士於3月27日或之前購買門票，更可享約八折優惠。



（Art Central facebok專頁圖片）

Art Central 2024重點1｜首設NEO展區

全新展區Neo為首年參展的畫廊提供機會，展示尖端或未被發掘的藝術家。藝術家通過對材料、流派和主題的實驗性探索展示出卓越的創作，包括通過3D程序探索新的雕塑方法；用沙子或紋身針作畫；創造創新的再生面料；將視頻遊戲美學融合至與宗教物品；將攝影作品照片轉化為雕塑；用羊毛氈制作裝置藝術，喚起觀眾對於一系列重要議題的思考。

Art Central 2024重點2｜「異體：雕塑及裝置項目」展區

該展區着重感官體驗，例如Sam Shendi的鋼質雕塑作品優雅且充滿活力；Rony Plesl的玻璃裝置促使觀者思考在現代社會中，神聖空間的位置；Andrea Samory採用3D打印技術製造異形生物，巧妙捕捉我們對於未來不確定性的集體情緒。山上渡的巨型畫作充滿漂浮的物體，將我們帶入清晰及模糊的中間地帶；Sangsun Bae使用陶瓷及繩結打造巨型裝置展現的女性力量和溫柔。

Art Central 2024重點3｜影像藝術

Art Central的2024影像藝術節目，透過於展會LED牆上展示受邀藝術家的最新作品，探索動態影像領域的新藝術。入選的藝術家來自非洲、澳洲、歐洲和東亞。藝術家利用視聽媒體的動態性和創造性，表達個人對未來的想像。

Art Central 2024重點4｜行為藝術

表演藝術節目將貫穿整個展會，並將透過生動的藝術體驗活動，讓觀眾親身參與進行互動。

Art Central 2024｜3月27日或之前購票享早鳥優惠

想買平飛入場人士可留意3月28日及29日的中午場次。展會首日（3月28日）特設Night Central晚間活動，將有表演、講座、音樂和餐飲。另外，每張門票將額外收取HK$18顧客服務費用。票價不包括顧客服務費。此外，優惠門票適用於16歲或以上全日制學生、60歲或以上長者、傷殘人士（傷殘人士可攜同一位陪同者免費進場）。

日期：3月28日（星期四）

時間：12:00pm-5:00pm

成人門票：HK$210（正價 HK$250）

學生/優惠門票：HK$135（正價 HK$185）

5-15歲小童門票：HK$60



日期：3月28日（星期四）

Night Central二人套票

時間：5:00pm-9:00pm

成人門票：HK$550



日期：3月29日（星期五）

時間：12:00pm-3:00pm

成人門票：HK$210（正價 HK$250）

學生/優惠門票：HK$135（正價 HK$185）

5-15歲小童門票：HK$60



日期：3月29日（星期五）

時間：3:00pm-6:00pm

成人門票：HK$270（正價 HK$330）

學生/優惠門票：HK$185（正價 HK$235）

5-15歲小童門票：HK$60



日期：3月30日（星期六）

時間：11:00am-7:00pm

成人門票：HK$270（正價 HK$330）

學生/優惠門票：HK$185（正價 HK$235）

5-15歲小童門票：HK$60



日期：3月31日（星期日）

時間：11:00am-5:00pm

成人門票：HK$270（正價 HK$330）

學生/優惠門票：HK$185（正價 HK$235）

5-15歲小童門票：HK$60



Art Central 2024

日期：2024年3月28日至3月31日

地點：香港中環海濱龍和道9號

（全文完）