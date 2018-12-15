【食物解碼】甜味的秘密：人點解感覺到甜味？不同糖有不同味道？

人類為什麼能感覺到甜味？ 人類的舌頭上有味蕾，而味蕾上聚集着能感覺到味道的味細胞，感受甜味的味細胞中，有着甜味受體T1R2以及T1R3。早期認為甜味的受體主要集中在舌尖，目前的研究認為這樣的觀點是錯誤的，其實只要是味蕾分佈之處，都能感受到甜味。 文：黃毓棻／食力

甜味受體除了能跟碳水化合物的糖結合，也能跟人工甜味劑結合，傳遞感受到甜味的訊號到腦中。（Gettyimages／視覺中國）

當我們吃進能讓人感受甜味的物質，甜味物質會與甜味受體結合，受體會活化細胞內連結的G蛋白，G蛋白會再活化PLCβ2酵素（phospholipase Cβ2），酵素製造傳遞物質，使得蓄積在內質網的鈣離子被釋放，進而引起接續的細胞電位變化，活化感覺神經元，最終將訊號傳到腦部。

甜味受體除了能跟碳水化合物的糖結合，如蔗糖、果糖、麥芽糖等，還有能帶來甜味的胺基酸與蛋白質（如絲胺酸），也能跟人工甜味劑如蔗糖素、糖精、醋磺內酯鉀等物質結合，傳遞感受到甜味的訊號到腦中。

為什麼不同的糖，甜味不同？（點擊圖片看答案！）

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甜味不只是誰吃起來比較甜，各種甜味物質所能持續的時間與味覺感受，也不相同，這也是為什麼使用代糖製作的無糖商品，吃起來的甜味感受會如此不同。

常見甜味劑，究竟有多甜？

甜味的測量是利用感官品評的方式，受訓練的品評員將待測定的糖與蔗糖的甜度品評、互相比較後，統計得到的相對值，就是「甜味倍數」。從甜度倍數中我們更可以深刻體會：同樣是甜味物質，真的不一樣甜！像是零卡可樂中醋磺內酯鉀，甜度就是蔗糖200倍，而目前台灣法規允許使用的人工甜味劑中，最甜的「紐甜」甜度可達蔗糖的7千倍以上！但因為太甜了，反而不容易使用，較常用在蜜餞食品中。《食力》整理常見甜味物質的甜度倍數，大家可以看看你常吃到的甜味物質有哪些、究竟有多甜！

常見甜味物質的甜度與相關產品。（食力提供）

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：甜味的秘密：糖為什麼不一樣甜？】

參考資料

Lee, A. A., & Owyang, C. (2017). Sugars, Sweet Taste Receptors, and Brain Responses. Nutrients, 9(7), 653.

嗅覺與味覺的機制。牛頓科學雜誌，第102號。2016年4月。

Margolskee, R. F. (2002). Molecular mechanisms of bitter and sweet taste transduction. Journal of Biological Chemistry, 277(1), 1-4.

How can an artificial sweetener contain no calories?－SCIENTIFIC AMERICAN