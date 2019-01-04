【炒牛柳秘訣】醃肉加咩先會唔韌？一文看清各類肉片醃製上漿方法

肉絲、肉片、魚片，怎麼炒得更嫩？吃起來不老？ 上漿！將鹽、糖、料酒、澱粉、蛋清等加入肉中，抓勻或拌勻後，把肉冷藏十幾分鐘再炒。不上漿，肉容易乾、柴，上漿後，肉質鮮嫩有嚼勁。 今天，教你牛肉、豬肉、魚肉上漿大法，只用一招，小炒肉嫩、嫩、嫩。

▶ 牛柳、牛肉粒上漿法

乾煸乾炒，口感乾香而不柴

適用：杏鮑菇青椒牛柳、黑椒牛肉粒等。

按圖看上漿步驟！

▶ 牛肉片上漿法

滑炒或水煮，口感鮮嫩有嚼勁

適用：滑炒牛肉片、水煮牛肉、蠔油牛肉等。

步驟

(1) 牛肉片加鹽、料酒，抓勻 (2) 分次加入純淨水，抓勻 (3) 加澱粉，抓勻 (4) 加油拌勻，冷藏15分鐘

滑炒牛肉片（一条提供）

▶ 豬肉絲上漿法

口感鮮嫩不柴

適用：銀芽肉絲、青椒肉絲等

（雞肉上漿方法同豬肉）

步驟

(1) 肉絲加鹽、料酒、蛋清抓勻 (2) 倒入沸水，抓入水澱粉，拌勻 (3) 加油拌勻，冷藏15分鐘

豬肉絲上漿法（一条提供）

▶ 魚片上漿法

口感嫩滑不散

適用：糟溜魚片、水煮魚等。

魚片切法：取一片魚身，魚皮朝下，從魚尾開始片。左手按住尾部的魚身，順着魚刺的走向斜下入刀，切成約0.5厘米薄的魚片（左手按得愈緊，片得愈輕鬆）。

魚片切法（一条提供）

步驟

(1) 魚片加鹽、白胡椒粉、料酒，抓勻 (2) 分次加入冰鎮蔥薑水、抓勻 (3) 加蛋清、生粉、抓勻 (4) 加油拌勻，冷藏10分鐘

魚片上漿法（一条提供）

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