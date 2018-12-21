【喜茶】銅鑼灣店即將開幕！首日推行買一送一優惠

賣芝士奶蓋茶一炮而紅的喜茶，第二間分店即將登陸銅鑼灣！銅鑼灣分店限定開幕期首天買一送一優惠，粉絲們又要再MARK實日子潮拜芝士奶蓋茶！ 攝影：唐家儀

喜茶登陸沙田，成為香港首間分店。一收到飲品，一定要在招牌公仔前影張大合照。

先前沙田分店首日開幕引來排隊熱潮，今銅鑼灣分店開幕，不知會否又引來人群潮拜？

收到消息銅鑼灣店將於1月12日開幕，首日更推出買一送一優惠。今次開幕又有新搞作，首推手機外賣app，HEYTEA GO APP，予人網上落單買飲品，可以慳不少排隊時間都買到芝士奶蓋茶。

首天全場飲品買一送一優惠，每單限送一杯，每人限購一單，每單限購兩杯，贈送以價低者為準，可以拉多位朋友一齊飲！

新店開幕前，按入下圖睇睇喜茶有咩飲先！

以芝士茶起家的喜茶，其芝士蓋入口濃厚實在，令人著迷。

季節限定！多肉葡萄 $45，底層有粒粒解葡萄果肉，配合清冽雲峰茶底，再蓋上芝士奶蓋，味道酸甜清新。

按圖睇其他「喜茶」特色飲品！

香港限定！冰火雞蛋仔

登港限定出品，不是飲品類產品，而是雞蛋仔甜品。奶茶味的雪糕，放在熱辣辣的雞蛋仔裡面，兩款口味都是香港獨特的食物口味，有香港特色。

冰火雞蛋仔 $32。(官方圖片)

1,500呎沙田新店！全白簡約「遊廊」設計流相一流

一買到人龍店的茶飲，怎能不為飲品先來張寫真，再放上社交平台呃LIKE。正因此風氣盛行，店家也把店舖設計得「IGABLE」，意即專為INSTAGRAM而設的設計。喜茶沙田新店，以簡約全白設計，以走廊通道為靈感，將店舖變成一條有時尚感的「遊廊」，保證每個位置都可成為影相的背景素材。

按圖睇「喜茶」新店設計！

新店1,500呎，全白設計，加入銀色與鏡子設計，讓空間感擴大。

同場加映：飲品攝影小技巧

買到茶飲後，不管你之前有無飲過，我相信有九成人都會拿起杯子，想走到招牌公仔前影返張靚相，記者現場拍攝時，得到以下結論，

－由於公仔是鏡面，將飲品放正公仔前拍攝，好易爆光或過暗，再者無法完整地將公仔攝鏡（圖二）

－個人建議將飲品移開少少，在公仔旁邊，出來的效果會較好（圖一）

如你也拍到靚相，也歡迎分享攝影小技巧。

按圖睇「喜茶」飲品拍攝參考！

圖一，將飲品移開少少，避開公仔過分爆光情況，是個人覺得比較好的角度。

開幕期大贈送！3日限定禮物

除了首天有買一送一飲品優惠，在開業首3天送獨家禮物，當中有環保袋！

優惠期內隨機獲得環保袋一個。

開業有禮活動詳情：

活動期：1月12日至14日

備註：每單顧客關注官方Facebook或Instagram，撰寫帖子並標籤 #HEYTEA，並向門店店員出示消費憑證後可獲得靈感禮品一份（當天有效），限量100份，送完即止。

喜茶沙田店。

喜茶沙田店

地址：沙田新城市廣場一期L4, 408

開幕日期及時間：12月24日，10am